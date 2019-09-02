Общество
РИА НовостиВ Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью. "Молитесь за Абако, потому что Дориан пришел", — говорится в подписи к одному из роликов. На опубликованных кадрах ветер гнет деревья, а водяной поток затапливает город на острове Абако.
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Происшествия
Техасского стрелка уволили за несколько часов до бойни
Американец Сет Этор, расстрелявший нескольких человек в городе Одесса (штат Техас), за несколько часов до преступления был уволен.
Lenta.ru 21:21
Общество
Около 150 тыс. человек посетили площадки фестиваля «PRO лето» в Москве
Порядка 150 тыс. человек посетили две площадки фестиваля "PRO лето" 31 августа в Москве.
ТАСС 08:07
Теннис
Российский теннисист Медведев вышел в четвертьфинал US Open
Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open).
Газета.Ru 20:19
Общество
Известный каннибал стал поваром
В 1998 году в городе Гастингсе в графстве Восточный Суссекс Фишер задушил свою 40-летнюю соседку Клэр Летчфорд.
Lenta.ru 10:08
Автоспорт
Даниил Квят: «„Торо Россо“ провел фантастическую гонку»
Спорт-Экспресс 15:05
Политика
Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.
РБК 23:32
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали изменение правил призыва в армию
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал изменения правил призыва в армию, вступивших в силу с 1 сентября.
РИА Новости 09:48
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов показал жену в «домашнем» и с маской на волосах
Пользователи в Instagram обратили внимание на внешний вид жены Дмитрия Тарасова — на ней надеты домашние шорты и майка, а голова покрыта полиэтиленовым пакетом.
Вечерняя Москва 20:01
Экономика
Изменились зарплатные налоги и взносы
Топ-15 главных изменений в работе бухгалтера во 2-м полугодии 2019Скачать таблицу Новая ставка НДФЛ Минфин предложил снизить ставку НДФЛ для нерезидентов с 30 до 13 процентов.
Российский налоговый курьер 29 августа в 19:27
Общество
Гороскоп на 1 сентября: друзья и покровители окажут поддержку Овнам
Могут рассчитывать на поддержку своих друзей и покровителей. Нужные люди сами пойдут вам навстречу.
Primpress.ru вчера в 20:30
Космос
Китайский луноход нашёл на обратной стороне Луны неизвестное вещество
Китайский луноход «Юйту-2», исследующий обратную сторону Луны, нашёл там неизвестное вещество.
Слово и Дело 13:39
Здоровье
5 оздоровительных эффектов, которые дает плавание
По словам врачей, из всего многообразия кардиотренировок именно плаванье быстрее всего возвращает мышцам тонус и делает их более сильными.
MedikForum.ru 14:30
Происшествия
МВД отреагировало на смерть избитого полицейским студента в Брянске
В Брянской области МВД отреагировало на смерть студента, который был избит до смерти сотрудником полиции.
Газета.Ru 20:07
Футбол
«Зенит» победил «Спартак» благодаря голу Жиркова
Российская газета 14:13
Футбол
Эмери считает, что «Арсенал» заслуживал победу в матче с «Тоттенхэмом»
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери прокомментировал результат матча 4-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" (2:2).
Спорт-Экспресс 17:55
Хоккей
«Авангард» победил ЦСКА и выиграл Кубок Открытия КХЛ
Поскольку в предыдущем сезоне оба трофея выиграл ЦСКА, в матче открытия он сыграет с финалистом Кубка Гагарина.
Интерфакс-Спорт 11:15
Экономика
ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
Как отмечается, ПФР предложил повысить сумму пенсионных накоплений в 2,4 раза, ниже которой у пенсионера появится возможность получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
Газета.Ru 20:23
Политика
В посольстве сообщили о состоянии Марии Бутиной в тюрьме США
Россиянка Мария Бутина, осужденная в США за работу иностранным агентом, не жалуется на здоровье и условия содержания в американской тюрьме.
РБК 23:14
Происшествия
В Мордовии девочка умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя школьница умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном, который заряжался от сети.
РИА Новости 18:47
Происшествия
В Германии медбрата заподозрили в убийстве нескольких пациентов
Немецкая прокуратура занимается расследованием дела медбрата, подозреваемого в убийстве нескольких пациентов.
РЕН ТВ 21:30
Общество
Названы регионы России с самой доступной электроэнергией
Отмечается, что в Иркутской области самая низкая в России цена электроэнергии — немного больше одного рубля за киловатт в час.
Известия 19:50
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости 07:35
Интернет
В Windows 10 появилась функция переустановки ОС из облака
Пользователи Windows 10 теперь могут переустановить операционную систему из облака. Об этом 1 сентября сообщил портал Engadget.
REGNUM 05:34
Политика
Российско-японские учения пройдут на Сахалине
РИА Новости 21:19
Общество
В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене
В Якутске введен режим чрезвычайной ситуации из-за низкого уровня воды в реке Лена и угрозы устойчивому водоснабжению.
РБК 22:57