В Сети появились кадры, на которых запечатлены действия сирийских противовоздушных комплексов во время нанесения ракетного удара под Дамаском. Очевидцы сняли на видео момент запуска одной из зенитных ракет, а также, предположительно, момент перехвата в небе над Дамаском вражеской ракеты.

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Армия и оружие Армия и оружие Минобороны вывело на орбиту три новых военных спутника Ракета-носитель легкого класса «Рокот» вывела на расчетную орбиту три военных космических аппарата, запущенных в интересах Минобороны.

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Армия и оружие Армия и оружие Самый амбициозный: National Interest оценил новый автомат АК-308 Новый автомат перенял многие улучшения предшественника, включая складной приклад и переработанную газовую трубку.

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Армия и оружие Армия и оружие Власти ЛНР сообщают о попытке проникновения диверсантов в республику Как сообщает Луганский информационный центр, официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко сообщил о попытке проникновения но стороны Украины на территорию республики диверсионной группы.

Армия и оружие Армия и оружие Россия модернизирует реактивные системы залпового огня Минобороны России выдает технические задания на модернизацию реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщил РИА Новости управляющий директор НПО "Сплав" (входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех") Александр Смирнов.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны опубликовало презентацию Центрального музея ВКС Министерство обороны России опубликовало видеоролик, посвященный созданию в парке "Патриот" Центрального музея ВКС.

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Армия и оружие Армия и оружие Минобороны РФ: на 2019 год запланировано более 4 тысяч учений Более четырех тысяч учений ВС России запланировано на будущий год, итоговыми станут учения «Центр-2019». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Армия и оружие Армия и оружие СБУ опубликовала перехват переговоров российских лётчиков Служба безопасности Украины утверждает, что сумела перехватить переговоры экипажа российского истребителя Су-30 и вертолета Ка-52 с военным руководством в ходе инцидента в Керченском проливе.

Армия и оружие Армия и оружие Американский сенатор призвал Турцию сделать выбор между С-400 и F-35 Председатель комитета по вооруженным силам Сената США Джеймс Инхоф призвал правительство Турции выбрать между приобретением системы противовоздушной обороны у России и поставками Соединенными Штатами истребители F-35.