Армия и оружие

В Сети появились видео отражения сирийской ПВО ракетной атаки
РИА Новости
вчера в 20:03

В Сети появились кадры, на которых запечатлены действия сирийских противовоздушных комплексов во время нанесения ракетного удара под Дамаском. Очевидцы сняли на видео момент запуска одной из зенитных ракет, а также, предположительно, момент перехвата в небе над Дамаском вражеской ракеты.
РИА Новостивчера в 20:03

Подробнее о событии

СМИ опубликовали видео отражения ПВО Сирии ракетной атаки под Дамаском

РБК01:08

Огонь в ночи: очевидцы публикуют видео отражения ракетного удара под Дамаском

Вести.Ruвчера в 21:45

В Сирии опровергли данные о сбитом израильском самолёте

RT на русскомвчера в 21:31

В Сирии открестились от «сбитого» израильского самолета

Газета.Ruвчера в 22:04

В Сети появились видео отражения сирийской ПВО ракетной атаки

РИА Новостивчера в 20:03

Системы ПВО Сирии отразили ракетный удар к югу от Дамаска

Коммерсантъвчера в 15:58

СМИ: сирийские ПВО отразили израильскую ракетную атаку к югу от Дамаска

ТАССвчера в 17:20
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Армия и оружие

Дивизион «Панцирь-С» усилил систему ПВО в Крыму

Обновлено в 02:33
Армия и оружие

Минобороны вывело на орбиту три новых военных спутника

Ракета-носитель легкого класса «Рокот» вывела на расчетную орбиту три военных космических аппарата, запущенных в интересах Минобороны.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие

ВВС Бельгии заявили о перехвате истребителей РФ над Балтикой

Обновлено в 02:39
Армия и оружие

Самый амбициозный: National Interest оценил новый автомат АК-308

Новый автомат перенял многие улучшения предшественника, включая складной приклад и переработанную газовую трубку.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие

Из зоны деэскалации в Идлибе вернулось более 30 тысяч мирных граждан

Обновлено в 02:03
Армия и оружие

Пять самых смертоносных кораблей ВМФ России назвали в США

Обновлено в 02:15
Армия и оружие

Власти ЛНР сообщают о попытке проникновения диверсантов в республику

Как сообщает Луганский информационный центр, официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко сообщил о попытке проникновения но стороны Украины на территорию республики диверсионной группы.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие

Россия модернизирует реактивные системы залпового огня

Минобороны России выдает технические задания на модернизацию реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщил РИА Новости управляющий директор НПО "Сплав" (входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех") Александр Смирнов.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие

Минобороны опубликовало презентацию Центрального музея ВКС

Министерство обороны России опубликовало видеоролик, посвященный созданию в парке "Патриот" Центрального музея ВКС.
Обновлено в 01:43
Армия и оружие

Госдеп США разрешил продажу Польше 20 ракетных систем на $655 млн

«Госдепартамент принял решение о разрешении возможной продажи Польше артиллерийских ракетных установок высокой мобильности (HIMARS) М124 и связанного с ними оборудования на предварительную сумму в 655 миллионов долларов», - говорится в сообщении министерства обороны Соединенных Штатов.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие

Госдеп: вывод войск США из Сирии является несвоевременным

Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что вывод войск Соединённых Штатов из САР в настоящий момент является несвоевременным.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие

Минобороны РФ: на 2019 год запланировано более 4 тысяч учений

Более четырех тысяч учений ВС России запланировано на будущий год, итоговыми станут учения «Центр-2019». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие

СБУ опубликовала перехват переговоров российских лётчиков

Служба безопасности Украины утверждает, что сумела перехватить переговоры экипажа российского истребителя Су-30 и вертолета Ка-52 с военным руководством в ходе инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие

Американский сенатор призвал Турцию сделать выбор между С-400 и F-35

Председатель комитета по вооруженным силам Сената США Джеймс Инхоф призвал правительство Турции выбрать между приобретением системы противовоздушной обороны у России и поставками Соединенными Штатами истребители F-35.
Обновлено в 01:32
Армия и оружие

Военные инженеры в Хабаровском крае в ходе учения применили метод «подковы» для разминирования дороги

Обновлено в 01:17
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