В Сети появились кадры, на которых запечатлены действия сирийских противовоздушных комплексов во время нанесения ракетного удара под Дамаском. Очевидцы сняли на видео момент запуска одной из зенитных ракет, а также, предположительно, момент перехвата в небе над Дамаском вражеской ракеты.

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Армия и оружие Армия и оружие Пять самых смертоносных кораблей ВМФ России назвали в США В США назвали пятерку самых опасных российских боевых кораблей.

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Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны сообщили о подготовке провокации боевиками в Сирии Руководитель Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин заявил, что боевики готовят провокацию с использованием отравляющих веществ в САР.

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны показали, как будет выглядеть Центральный музей ВКС Министерство обороны России опубликовало проектные изображения, где представлен внешний вид будущего Центрального музея ВКС в парке «Патриот».

Армия и оружие Армия и оружие Госдеп: вывод войск США из Сирии является несвоевременным Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что вывод войск Соединённых Штатов из Сирии в настоящий момент является несвоевременным.

Армия и оружие Армия и оружие ЛНР: диверсанты ВСУ подорвались на собственном минном поле в Донбассе

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Армия и оружие Армия и оружие США обвинили Иран в испытании ракеты, способной нести ядерный заряд

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны поддержит съёмки фильма о подвиге брига «Меркурий» Министерство обороны России поможет снять фильм о подвиге русских моряков брига «Меркурий» во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов, пишет «Царьград».

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны Украины пообещало сбивать дроны над воинскими частями Беспилотники, замеченные над украинскими воинскими частями и полигонами, будут сбивать, сообщает Минобороны Украины.

Армия и оружие Армия и оружие Пакистан отказался от закупок украинских боевых модулей