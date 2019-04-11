Происшествия

В сети появилось видео инцидента между Гулиевым и пешеходомRT на русском 15:55

В сети появилось видео с камер напротив пешеходного перехода, на котором произошёл конфликт между полузащитником московского «Спартака» Аязом Гулиевым и одним из пешеходов.
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Футболист «Спартака» Гулиев повздорил с пешеходом в центре Москвы

Москва 2414:39

В Сети появились видео драки игрока «Спартака» с иностранцем

Газета.Ru15:01

«Догнал его и начал бить». Новые подробности драки Гулиева с американцем

Спорт-Экспресс16:15

Появилось видео избиения Гулиевым гражданина США

Чемпионат14:53

Футболист «Спартака» сломал нос американцу в ходе дорожного инцидента

РИА Новости10:50

Футболист «Спартака» Гулиев сломал нос американцу

Комсомольская правда10:42

В Сети появилось видео избиения футболистом Гулиевым пешехода

Московский Комсомолец14:27
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 17:20, Ашберн
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Обновлено вчера в 09:47
Происшествия

Здание суда, где слушают дело Кокорина и Мамаева, эвакуировали

Новая серия "Суда над Кокориным и Мамаевым" оборвалась быстрее, чем ожидали присутствующие.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Суд отправил Майкла Калви под домашний арест

Басманный суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:25
Культура

Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов

Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено в 14:47
Политика

МИД России пригрозил зеркальным ответом Франции из-за ситуации с RT

МИД России объявил о начале «периода зеркального отношения» из-за действий Франции против российских СМИ.
Обновлено в 11:46
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу

АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес

Глюкоза показала фото в полупрозрачном белье

Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза (32), опубликовала весьма горячее фото в Instagram.
Обновлено в 09:20
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Кино

Умер народный артист РФ, актер «Современника» Геннадий Фролов

Обновлено в 06:22
Здоровье

В Греции впервые родился ребенок от трех родителей

В Греции на днях родился необычный ребенок, который появился на свет от трех родителей.
Обновлено в 14:42
Происшествия

Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате

Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.
Обновлено в 04:57
Авто

Дизайн нового кроссовера Kia рассекретили до премьеры

Компания KIA, продолжающая «искать себя» в дизайне, представит на автосалоне в Нью-Йорке еще один революционный концепт.
Обновлено в 03:19
Энергетика

Рамзан Кадыров призвал простить Чечне долг за газ

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал простить республике долги за газ. Всего регион задолжал 9 млрд руб.
Обновлено в 15:26
Технологии

За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено в 06:35
Политика

Законопроект о надежном интернете в России приняли во втором чтении

Законопроект о надежном Рунете прошел второе основное чтение в Госдуме.
Обновлено в 05:41
Политика

Двое российских полицейских попросили политического убежища на Украине

По данным ведомства, в среду, 10 апреля российские полицейские перешли границу в районе пропускного пункта «Гоптовка» (Харьковская область) и попросили убежища.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие

Американский военный опроверг угрозу нападения России на Запад

Угрозы нападения России на Европу не существует, поэтому нет необходимости размещать американские войска в этом регионе, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
Обновлено в 01:28
Футбол

«Арсенал» на своём поле обыграл «Наполи» в четвертьфинале ЛЕ

Лондонский «Арсенал» одержал победу над неаполитанским «Наполи» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
Обновлено в 16:53
Происшествия

Адвокат Кокорина указала, где в показаниях соврал избитый водитель

Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, подвела итоги третьего заседания по делу футболистов.
Обновлено в 15:38
Политика

Порошенко поговорил с Зеленским по телефону

Как отмечается, Порошенко пригласил другого кандидата в президенты страны Владимира Зеленского на дебаты прямо в этой студии.
Обновлено в 16:42
Авто

Кроссоверы Haval H6 и H2 с новым логотипом появились в России

Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес

Алла Пугачева исправила свой голос слабительным

Алла Пугачева сделала мне царский подарок — позвала на свою репетицию.
Обновлено в 08:34
Культура

Джеффри Раш выиграл суд у таблоида, обвинившего его в домогательствах

Обновлено в 04:29
Происшествия

Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру

Дело бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в мошенничестве и хищениях 133 миллионов, выделенных на развитие проекта "Платформа", в четверг вернули в прокуратуру, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:09
Политика

Полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Власти Эквадора лишили основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа права на убежище на территории посольства этой латиноамериканкой страны.
Обновлено в 05:53
Общество

Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши

Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
Обновлено в 02:10
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с призывами к России

Делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию, в которой, помимо прочего, говорится о необходимости сохранения России в СЕ и содержится призыв к Москве заплатить взносы в бюджет организации и назначить свою делегацию.
Обновлено вчера в 14:25
Хоккей

Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»

Главный тренер казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщил РИА Новости источник, близкий к правительству Татарстана.
Обновлено в 12:57
Происшествия

В центре Варшавы неизвестный в маске убил прохожего ножом

По информации радиостанции, человек в маске нанёс прохожему несовместимые с жизнью ранения и скрылся с места преступления, бросив нож и сумку.
Обновлено в 14:52
Политика

Небензя не дал прервать свое выступление в Совбезе ООН

Василий Небензя, постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций, не позволил постпреду Германии, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено в 07:30
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