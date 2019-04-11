Происшествия
В сети появилось видео инцидента между Гулиевым и пешеходомRT на русском 15:55
В сети появилось видео с камер напротив пешеходного перехода, на котором произошёл конфликт между полузащитником московского «Спартака» Аязом Гулиевым и одним из пешеходов.
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Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
Здание суда, где слушают дело Кокорина и Мамаева, эвакуировали
Новая серия "Суда над Кокориным и Мамаевым" оборвалась быстрее, чем ожидали присутствующие.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Суд отправил Майкла Калви под домашний арест
Басманный суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:25
Культура
Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов
Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено в 14:47
Политика
МИД России пригрозил зеркальным ответом Франции из-за ситуации с RT
МИД России объявил о начале «периода зеркального отношения» из-за действий Франции против российских СМИ.
Обновлено в 11:46
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес
Глюкоза показала фото в полупрозрачном белье
Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза (32), опубликовала весьма горячее фото в Instagram.
Обновлено в 09:20
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Кино
Умер народный артист РФ, актер «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 06:22
Здоровье
В Греции впервые родился ребенок от трех родителей
В Греции на днях родился необычный ребенок, который появился на свет от трех родителей.
Обновлено в 14:42
Происшествия
Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате
Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.
Обновлено в 04:57
Авто
Дизайн нового кроссовера Kia рассекретили до премьеры
Компания KIA, продолжающая «искать себя» в дизайне, представит на автосалоне в Нью-Йорке еще один революционный концепт.
Обновлено в 03:19
Энергетика
Рамзан Кадыров призвал простить Чечне долг за газ
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал простить республике долги за газ. Всего регион задолжал 9 млрд руб.
Обновлено в 15:26
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено в 06:35
Политика
Законопроект о надежном интернете в России приняли во втором чтении
Законопроект о надежном Рунете прошел второе основное чтение в Госдуме.
Обновлено в 05:41
Политика
Двое российских полицейских попросили политического убежища на Украине
По данным ведомства, в среду, 10 апреля российские полицейские перешли границу в районе пропускного пункта «Гоптовка» (Харьковская область) и попросили убежища.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
Американский военный опроверг угрозу нападения России на Запад
Угрозы нападения России на Европу не существует, поэтому нет необходимости размещать американские войска в этом регионе, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
Обновлено в 01:28
Футбол
«Арсенал» на своём поле обыграл «Наполи» в четвертьфинале ЛЕ
Лондонский «Арсенал» одержал победу над неаполитанским «Наполи» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
Обновлено в 16:53
Происшествия
Адвокат Кокорина указала, где в показаниях соврал избитый водитель
Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, подвела итоги третьего заседания по делу футболистов.
Обновлено в 15:38
Политика
Порошенко поговорил с Зеленским по телефону
Как отмечается, Порошенко пригласил другого кандидата в президенты страны Владимира Зеленского на дебаты прямо в этой студии.
Обновлено в 16:42
Авто
Кроссоверы Haval H6 и H2 с новым логотипом появились в России
Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес
Алла Пугачева исправила свой голос слабительным
Алла Пугачева сделала мне царский подарок — позвала на свою репетицию.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру
Дело бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в мошенничестве и хищениях 133 миллионов, выделенных на развитие проекта "Платформа", в четверг вернули в прокуратуру, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:09
Политика
Полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Власти Эквадора лишили основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа права на убежище на территории посольства этой латиноамериканкой страны.
Обновлено в 05:53
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши
Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
Обновлено в 02:10
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с призывами к России
Делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию, в которой, помимо прочего, говорится о необходимости сохранения России в СЕ и содержится призыв к Москве заплатить взносы в бюджет организации и назначить свою делегацию.
Обновлено вчера в 14:25
Хоккей
Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»
Главный тренер казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщил РИА Новости источник, близкий к правительству Татарстана.
Обновлено в 12:57
Происшествия
В центре Варшавы неизвестный в маске убил прохожего ножом
По информации радиостанции, человек в маске нанёс прохожему несовместимые с жизнью ранения и скрылся с места преступления, бросив нож и сумку.
Обновлено в 14:52
Политика
Небензя не дал прервать свое выступление в Совбезе ООН
Василий Небензя, постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций, не позволил постпреду Германии, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено в 07:30