В сети появилось видео инцидента между Гулиевым и пешеходомRT на русском 15:55

В сети появилось видео с камер напротив пешеходного перехода, на котором произошёл конфликт между полузащитником московского «Спартака» Аязом Гулиевым и одним из пешеходов.

В сети появилось видео инцидента между Гулиевым и пешеходом

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