Шоу-бизнес

В Сети появились снимки особняка Галкина и Пугачевой на КипреИзвестия 05:48

Журналисты отмечают, что иногда супруги приезжают контролировать процесс строительства, но чаще это делает Галкин, поскольку у него на Кипре периодически проходят концерты.
Читать в источнике
с чего всё началось

Алла Пугачева и Максим Галкин заканчивают строительство особняка на Кипре. ФОТО

Построив замок для Примадонны в подмосковье, Максим Галкин принялся покорять другие страны. У звездной пары почти готов дом на Кипре и сейчас супруги оформляют все необходимые документы.
StarHit.ru01:00

Подробнее о событии

Алла Пугачева и Максим Галкин заканчивают ремонт в своем трехэтажном особняке на Кипре

Вокруг ТВ03:49

Алла Пугачева и Максим Галкин «отгрохали» роскошный особняк на Кипре

7Дней.ру03:00

Галкин построил плацдарм для бегства Пугачевой из России

Дни.ру05:24

Публике показали замок Пугачевой и Галкина на Кипре

URA.Ru02:58

Алла Пугачева и Максим Галкин завершают строительство особняка на Кипре

Bimru.ru02:48

Алла Пугачева и Максим Галкин заканчивают строительство трехэтажного коттеджа на Кипре

Телепрограмма01:29

Алла Пугачева и Максим Галкин заканчивают строительство особняка на Кипре. ФОТО

StarHit.ru01:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 06:44, Ашберн
Гаджеты

Xiaomi и Oppo показали первые смартфоны с камерой под дисплеем

Обновлено в 06:19
Происшествия

Отец убитого в драке в Подмосковье спецназовца дает показания

Обновлено в 06:29
Гаджеты

Huawei купила российские технологии распознавания лиц

Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащая Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".
Обновлено в 06:09
Происшествия

Небольшой самолет разбился в Канаде, есть жертвы

Как сообщает телеканал CTV, в канадской провинции Альберта вскоре после вылета из аэропорта города Медисин-Хэт потерпел крушение небольшой самолет.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия

СК просит арестовать экс-губернатора Ивановской области

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании экс-губернатора Ивановской области, а ныне депутата Ивановской облдумы Павла Конькова и Дмитрия Гришина стало известно 1 июня.
Обновлено в 06:01
Политика

Стало известно имя пресс-секретаря Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский назначит на должность своего пресс-секретаря журналистку Юлию Мендель.
Обновлено в 06:01
Футбол

Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.
Обновлено вчера в 20:24
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

"1 июня 2019 года на 74-м году ушел из жизни артист театра и кино, заслуженный артист РФ Геннадий Васильевич Матвеев", - сообщили в организации.
Обновлено в 04:36
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Авто

Lada Vesta SW Cross стал полицейским автомобилем в Словакии

Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии пополнила свой автопарк российским универсалом Lada Vesta SW Cross.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116 человек

Обновлено в 02:36
Общество

Юлию-Френсис Савиновских признали мужчиной в Испании

Мать троих детей Юлию Савиновских, которая стала известна по всей стране после того, как удалила грудь, признали мужчиной в Испании.
Обновлено вчера в 01:43
Технологии

Тюменские лингвисты обнаружили новый союз в русском языке

Новый союз в русском языке обнаружили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.
Обновлено в 06:40
Хоккей

Сошников стал игроком «Салавата Юлаева»

Форвард Никита Сошников, права на которого Салават Юлаев получил после обмена со СКА, отдав взамен Владимира Ткачева, подписал двухлетний контракт с уфимской командой.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске

По данным "Ноябрьск 24", тела участковых Владимира Анчугова и Андрея Мучаева были обнаружены в разных частях города: один находился за рабочим столом в опорном пункте на улице Изыскателей, а второго нашли за рулем автомобиля в районе Оболони.
Обновлено в 06:20
Политика

На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о необходимости проведения совещания с участием представителей украинских силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, который был размещен на YouTube.
Обновлено в 03:31
Общество

Мэр Екатеринбурга попросил противников и защитников храма договориться

Обновлено в 05:24
Политика

США поставили ультиматум Европе по взаимодействию в сфере обороны

Соединенные Штаты поставили ультиматум европейским странам по поводу политики в оборонной сфере.
Обновлено вчера в 11:06
Футбол

Гол Роналду в ворота МЮ признан лучшим в сезоне Лиги чемпионов

Второе место занял мяч нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в ворота «Ливерпуля», забитый со штрафного в первом полуфинальном матче.
Обновлено в 01:44
Политика

Кучма назначен представителем Киева в контактной группе по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего украинского лидера Леонида Кучму представителем страны в контактной группе по урегулированию в Донбассе.
Обновлено в 06:37
Общество

Роспотребнадзор изъял более 19 тонн некачественной молочной продукции

В России за I квартал 2019 года из оборота изъято 1545 партий молока и молочной продукции объемом более 19 тонн, сообщили в Роспотребнадзоре.
Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес

Максим Галкин назвал Андрея Малахова «главным телесплетником страны»

Обновлено в 05:04
Общество

Роскомнадзор обязал Tinder передавать данные пользователей спецслужбам

Роскомнадзор 31 мая внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компанию Match Group, LLC, которой принадлежит мобильный сервис знакомств Tinder.
Обновлено в 05:35
Теннис

Киз и Барти сыграют в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Американская теннисистка Мэдисон Киз вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.
Обновлено в 06:41
Футбол

Мбаппе выразил недовольство особым положением Неймара в «ПСЖ»

По информации L'Equipe, французский форвард недоволен особыми привилегиями бразильца в команде, в том числе на изменение под Неймара расписания тренировок и его влияние на трансферную политику клуба.
Обновлено в 05:22
Общество

Более 140 выпускников удалили с ЕГЭ за нарушения

Во время первого этапа сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) более чем 140 выпускников были удалены за нарушения.
Обновлено вчера в 09:17
Экономика

НБКИ сообщило о росте долговой нагрузки самозанятых

"Уровень долговой нагрузки российских заемщиков, в целом, остается на приемлемом уровне и даже снижается", - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
Обновлено в 04:57
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Обновлено вчера в 13:07
Экономика

Онлайн-торговля в России выросла до рекордных ₽1,66 трлн

За счет чего объем онлайн-торговли резко вырос и что ожидать по итогам 2019 года — в материале РБК Pro.
Обновлено в 00:01
Общество

«Я не знаю, заслужил этот город храм или не заслужил»: интервью Игоря Алтушкина «Русскому репортеру»

Журналистка Марина Ахмедова провела в нашем городе несколько дней и встретилась с участниками и ключевыми фигурами ситуации вокруг строительства храма в сквере у Драмтеатра.
Обновлено в 01:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алла Пугачёва
Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Максим Галкин
Российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, телеведущий и актёр . Пятый муж певицы Аллы Пугачёвой.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное