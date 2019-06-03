В Сети появились снимки особняка Галкина и Пугачевой на КипреИзвестия 05:48

Построив замок для Примадонны в подмосковье, Максим Галкин принялся покорять другие страны. У звездной пары почти готов дом на Кипре и сейчас супруги оформляют все необходимые документы.

с чего всё началось

Журналисты отмечают, что иногда супруги приезжают контролировать процесс строительства, но чаще это делает Галкин, поскольку у него на Кипре периодически проходят концерты.

В Сети появились снимки особняка Галкина и Пугачевой на Кипре

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