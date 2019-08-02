В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источники.

В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова

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