Гаджеты
В Сети появились первые макеты новых iPhoneUfacityNews.ru 01:35
Выяснилось, что макеты, представленные на фотографиях, предназначены для чехлов новых моделей Apple. Они подтверждают ранее ходившие слухи о внешнем виде будущих смартфонов iPhone. Дизайн устройств будет иметь незначительные изменения.
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Политика
Явка на выборах президента Украины на 15:00 составила 47,87%
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Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 150 человек
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Обновлено вчера в 10:29
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился в Казахстане
Обновлено в 08:43
Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание
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Армия и оружие
Российских туристов не было в местах взрывов на Шри-Ланке
Туристы из России во время взрывов на Шри-Ланке были в курортных зонах, сообщили в Российском союзе туриндустрии.
Обновлено в 07:00
Космос
Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке
Обновлено в 09:04
Политика
В штаб Зеленского пришла полиция
В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Наука
Патриарх Кирилл заявил о неспособности ученых понять зарождение Вселенной
Ученые никогда не смогут понять зарождение Вселенной, которое было божественным актом.
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Происшествия
Водитель Lexus сбил инспектора ДПС в Ленинградской области
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Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
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Армия и оружие
Ракету-дрон для борьбы с беспилотниками разработали в Санкт-Петербурге
Инженеры из Санкт-Петербурга разработали ракету-дрон для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
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Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Спорт
Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе
Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
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Политика
Лавров заявил, что России не за что извиняться
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что России, если кто-то ждет от нее каких-то извинений, не за что просить прощения.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области
Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09
Политика
Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00
По состоянию на 12:00 Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов в ходе второго тура президентских выборов Украины.
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Общество
В столичный регион идет летнее тепло
Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено вчера в 22:28
Политика
Порошенко проголосовал на выборах и положился на «мудрость народа»
Кандидат в президенты Украины — действующий глава государства Петр Порошенко проголосовал на избирательном участке в Киеве.
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Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 18:53
Футбол
Хоккеист «Ак Барса» дебютировал в профессиональном футболе
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом
В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
В пригороде Анкары напали на лидера турецкой оппозиции
Обновлено в 07:39
Энергетика
Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти
Заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что белорусский концерн временно ограничивает поставки нефтепродуктов.
Обновлено в 06:33
Происшествия
В Туве задержан еще один сбежавший заключенный
Обновлено в 09:07
Футбол
Голевой дубль Дзюбы принес «Зениту» победу в Краснодаре
«Зенит» одержал победу над «Краснодаром» в матче 24-го тура РПЛ.
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Наука
ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке
Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено 19 апреля в 08:02
Шоу-бизнес
Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию
Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено в 07:37