Гаджеты

В Сети появились первые макеты новых iPhoneUfacityNews.ru 01:35

Выяснилось, что макеты, представленные на фотографиях, предназначены для чехлов новых моделей Apple. Они подтверждают ранее ходившие слухи о внешнем виде будущих смартфонов iPhone. Дизайн устройств будет иметь незначительные изменения.
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Дизайн новых iPhone слили в сеть

Газета.Ru06:11

Макеты новых iPhone активно обсуждают в Сети

Народные новости06:39

Опубликованы первые макеты новых iPhone

ТК Звездавчера в 21:27

В соцсети слили первые макеты новых iPhone

URA.Ru01:34

Снимки макетов новых iPhone попали в Сеть

News.ru00:56

Макеты новых iPhone слили в Сеть

Известия04:16

Макеты новых iPhone подтвердили слухи о новом дизайне

Life.ruвчера в 13:37
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Явка на выборах президента Украины на 15:00 составила 47,87%

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Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 150 человек

Обновлено в 04:10
Наука

Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток

Эффективность спортивных тренировок и в целом занятия спортом зависит от времени суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия

Легкомоторный самолет разбился в Казахстане

Обновлено в 08:43
Общество

Дмитрий Быков пришел в сознание

Обновлено в 07:02
Армия и оружие

Российских туристов не было в местах взрывов на Шри-Ланке

Туристы из России во время взрывов на Шри-Ланке были в курортных зонах, сообщили в Российском союзе туриндустрии.
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Космос

Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке

Обновлено в 09:04
Политика

В штаб Зеленского пришла полиция

В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Наука

Патриарх Кирилл заявил о неспособности ученых понять зарождение Вселенной

Ученые никогда не смогут понять зарождение Вселенной, которое было божественным актом.
Обновлено в 07:49
Авто

Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки

Обновлено в 05:40
Происшествия

Водитель Lexus сбил инспектора ДПС в Ленинградской области

"По предварительной информации, на 68-м км автодороги Санкт-Петербург - Псков водитель не справился с управлением и сбил сотрудника ДПС, который находился на краю проезжей части и оформлял документы на ранее остановленного водителя другого транспортного средства", - сказали в управлении.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Армия и оружие

Ракету-дрон для борьбы с беспилотниками разработали в Санкт-Петербурге

Инженеры из Санкт-Петербурга разработали ракету-дрон для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
Обновлено в 04:24
Общество

Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Спорт

Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе

Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Политика

Лавров заявил, что России не за что извиняться

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что России, если кто-то ждет от нее каких-то извинений, не за что просить прощения.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области

Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09
Политика

Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00

По состоянию на 12:00 Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов в ходе второго тура президентских выборов Украины.
Обновлено в 07:19
Общество

В столичный регион идет летнее тепло

Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено вчера в 22:28
Политика

Порошенко проголосовал на выборах и положился на «мудрость народа»

Кандидат в президенты Украины — действующий глава государства Петр Порошенко проголосовал на избирательном участке в Киеве.
Обновлено в 06:42
Религия

Православные отмечают Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 18:53
Футбол

Хоккеист «Ак Барса» дебютировал в профессиональном футболе

Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес

Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом

В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 06:00
Политика

В пригороде Анкары напали на лидера турецкой оппозиции

Обновлено в 07:39
Энергетика

Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти

Заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что белорусский концерн временно ограничивает поставки нефтепродуктов.
Обновлено в 06:33
Происшествия

В Туве задержан еще один сбежавший заключенный

Обновлено в 09:07
Футбол

Голевой дубль Дзюбы принес «Зениту» победу в Краснодаре

«Зенит» одержал победу над «Краснодаром» в матче 24-го тура РПЛ.
Обновлено вчера в 18:09
Наука

ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке

Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено 19 апреля в 08:02
Шоу-бизнес

Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию

Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено в 07:37
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