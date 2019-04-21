Гаджеты
В Сети появились первые макеты новых iPhoneUfacityNews.ru 01:35
Выяснилось, что макеты, представленные на фотографиях, предназначены для чехлов новых моделей Apple. Они подтверждают ранее ходившие слухи о внешнем виде будущих смартфонов iPhone. Дизайн устройств будет иметь незначительные изменения.
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Политика
Невестка Порошенко обвинила жену Зеленского в лицемерии
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» наконец выйдет в море для испытаний
Головной корвет «Гремящий» и фрегат «Адмирал Касатонов» должны будут пройти ходовые испытания в полигонах Балтийского моря, пишет RT, ссылаясь на официального военно-морского флота (ВМФ) России Игоря Дыгало.
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Полиция оценит демонстрацию Зеленским своего бюллетеня — МВД Украины
Полиция проверит информацию о демонстрации кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским своего избирательного бюллетеня после голосования Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк на брифинге в воскресенье.
Обновлено в 06:21
Происшествия
В двух церквях на Шри-Ланке произошли взрывы
Взрывы прогремели в двух церквях на Шри-Ланке во время празднования Пасхи. Об этом информирует AFP со ссылкой на полицию.
Обновлено в 00:43
Политика
На Украине пьяный мужчина «заминировал» избирательный участок
Пьяный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заявил о минировании избирательного участка в Днепропетровской области Украины.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области
Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
Политолог Михеев рассказал, как Россия обнуляет «американскую мечту» о войне с РФ без жертв
США мечтают воевать с Россией без человеческих жертв, но в ядерной войне "американская мечта" обнулится.
Обновлено в 05:00
Политика
Порошенко проголосовал на выборах президента Украины
Обновлено в 05:39
Путешествия
«Полно еды и нет медведей»: чешских туристов удивила поездка в Россию
Двое чешских путешественников рассказали о своей поездке в Россию на 40-летних мопедах "Ява", свои впечатления они опубликовали в статье для новостного портала iDNES.cz.
Обновлено в 00:50
Шоу-бизнес
Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом
В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
Белоруссия временно ограничила экспорт нефти
Белорусский концерн «Белнефтехим» ограничил экспортные поставки нефти из-за некачественного сырья, сообщил зампредседателя компании Владимир Сизов на заседании оперативного штаба.
Обновлено в 06:31
Религия
Православные празднуют Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 19:48
Футбол
Жамалетдинов забил свой дебютный гол за «Лех»
Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов, выступающий на правах аренды за «Лех», забил свой первый гол в составе польской команды.
Обновлено в 02:17
Общество
Как пережить ЕГЭ: в школах проведут собрания по профилактике суицидов
Родительные собрания, на которых расскажут о профилактике самоубийств среди учеников 9–11 классов, рекомендовал провести подведомственный Минпросвещения Центр защиты прав и интересов детей.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Задержан мужчина, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве
Сотрудники полиции задержали мужчину, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 05:11
Происшествия
У избирательного участка внезапно умер украинец
В Тернопольской области у избирательного участка зафиксировали внезапную смерть человека. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 04:44
Происшествия
Один из утонувших вчера омских мальчиков был юнармейцем
Обновлено в 02:36
Политика
Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
Политика
Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада
Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:54
Футбол
Миллер считает, что матч «Краснодар» - «Зенит» войдет в «золотой фонд российского футбола»
Матч 24-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и петербургским "Зенитом" стал одним из лучших в истории отечественного футбола.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие
23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ
Обновлено вчера в 11:37
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено 19 апреля в 12:55
Общество
Что для крымчан приготовили звезды на следующую неделю
Грядущая неделя станет благоприятным периодом для построения планов.
Обновлено в 04:59
Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Обновлено вчера в 22:23
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Почти столь же последовательно охладевали к своему транспорту в первый год владения владельцы BMW 3 Series и Land Rover Discovery Sport - за год от автомобилей эти купленных новыми моделей отказались 11,8 % хозяев.
Обновлено в 05:40