Футбол
В Сети появилась фотография новой формы «Арсенала»Soccer.ru 02:25
В Сети появилась фотография новой формы «Арсенала» на следующий сезон. На ней нападающие команды Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг позируют в новой экипировке. Домашний комплект выполнен в красно-белом цвете, гостевой - в желтом.
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Гаджеты
Caviar представила версию Samsung Galaxy Fold в стиле «Игры престолов»
Обновлено вчера в 16:04
Космос
В Якутии обнаружили семь фрагментов ракеты-носителя «Союз-2»
Обновлено в 02:57
Футбол
«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА часть билетов на финал Лиги Европы
Лондонские "Арсенал" и "Челси" вернут УЕФА более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы в Баку, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Захарова прокомментировала новые закупки США венесуэльской нефти
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на сообщения о возобновлении закупок венесуэльской нефти Соединенными Штатами Америки.
Обновлено в 02:22
Музыка
Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования
"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:02
Политика
Зеленский подписал указ о роспуске Рады и назначил выборы на 21 июля
Президент Украины Владимир Зеленский подписал сегодня указ о досрочном роспуске Верховной рады, Тем же указом он назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля.
Обновлено 21 мая в 11:29
Кино
Новый фильм Кристофера Нолана обзавёлся названием и кастом
Следующий крупный проект от Кристофера Нолана наконец получил название — «Догмат» (Tenet).
Обновлено в 02:09
Общество
Прокуратура разрешила машинам ездить по Шарташскому лесопарку
Свердловская прокуратура запретила запрещать ездить по территории Шарташского лесопарка на автомобиле.
Обновлено вчера в 23:45
Общество
Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать
Летом и осенью 2018 года в Охотском море выловили почти 100 косаток и белух. Они содержатся в вольерах бухты Средней в Приморье.
Обновлено вчера в 23:19
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Происшествия
В Италии разбился автобус с российскими туристами
По данным информационного агентства ANSA, в среду, 22 мая, в итальянской Сиене произошло серьёзное ДТП с участием туристического автобуса.
Обновлено вчера в 09:23
Экономика
Минтруд предложил сделать из Пенсионного фонда публичную компанию
Позднее в интервью РБК председатель ПФР Антон Дроздов говорил, что публично-правовая компания рассматривается как один из возможных вариантов преобразования Пенсионного фонда.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
На проспекте Ударников ночью сгорели четыре иномарки
Обновлено в 00:28
Общество
В Перми проверяют гимназию, где завысили проходной балл для девочек
Сотрудники прокуратуры начали проверку информации, что приемная комиссия гимназии №4 Перми утвердила разный проходной балл для мальчиков и девочек, поступающих в первый класс, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.
Обновлено в 02:10
Здоровье
В РФ протестируют на людях первый российский препарат против рака
По данным пресс-службы Российского общества клинической онкологии, «Алофаниб» является первым российским таргетным препаратом.
Обновлено вчера в 18:11
Гаджеты
В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei
Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено 20 мая в 03:26
Теннис
Надаль назвал идеального теннисиста
Обновлено в 00:54
Армия и оружие
Около 40 танков Т-80 поступило в мотострелковое соединение в Приамурье
Обновлено вчера в 22:11
Транспорт
Порог превышения скорости снизят в городах
Предельно допустимую скорость для городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 11:02
Авто
Названа цена российского электромобиля Zetta
За 450 тысяч рублей можно будет приобрести электромобиль в базовой комплектации — с передним приводом и батареей, емкости которой хватит на 200 км пути.
Обновлено вчера в 07:24
Технологии
Гендиректор «Яндекс.Такси» занял второй по значимости пост в «Яндексе»
На вновь созданную должность управляющего директора группы компаний «Яндекс» назначили руководившего «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна.
Обновлено вчера в 22:21
Авто
Представлены 9 необычных модификаций УАЗ «Патриот»
В 2013 году был представлен снегоболотоход «Ямал», построенный на агрегатах серийного УАЗ «Патриот».
Обновлено в 02:43
Политика
Тиллерсон рассказал, что Путин лучше подготовился к встрече с Трампом
Обновлено вчера в 22:05
Общество
На Москву надвигается резкое похолодание
Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем в столице максимальная температура плюс 22-24 градуса, по области - 19-24 тепла.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров
Финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг самых богатых детей российских миллиардеров.
Обновлено в 01:39
Политика
Миссия МВФ досрочно покинула Украину
Сегодня, 22 мая, Украину досрочно покинула миссия МВФ, прибывшая на двухнедельный срок для оценки качества проведенных Киевом реформ.
Обновлено вчера в 05:07
Политика
В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой войне без СССР
Обновлено вчера в 17:34
Происшествия
Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей
Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено вчера в 09:32