Футбол

В Сети появилась фотография новой формы «Арсенала»Soccer.ru 02:25

В Сети появилась фотография новой формы «Арсенала» на следующий сезон. На ней нападающие команды Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг позируют в новой экипировке. Домашний комплект выполнен в красно-белом цвете, гостевой - в желтом.
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В Сети появилась фотография новой формы «Арсенала»

Soccer.ru02:25

В интернете появилась фотография новой формы «Арсенала»

Спорт-Экспрессвчера в 23:00

В интернете появилось фото Обамеянга и Ляказетта в новой форме «Арсенала»

Sport24.ru00:24

В интернете появилась фотография новой формы «Арсенала»

Матч ТВвчера в 23:52

В интернете появилась фотография новой формы «Арсенала»

Sportbox.RUвчера в 23:52

В интернете появилось фото формы «Арсенала» от adidas, гостевая – желтая

Sports.ru02:50

В Сеть попали фото новой формы «Арсенала»

Газета.Ru02:01
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"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
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В НАТО призвали Россию покинуть Крым

НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
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По данным информационного агентства ANSA, в среду, 22 мая, в итальянской Сиене произошло серьёзное ДТП с участием туристического автобуса.
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Позднее в интервью РБК председатель ПФР Антон Дроздов говорил, что публично-правовая компания рассматривается как один из возможных вариантов преобразования Пенсионного фонда.
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Представлены 9 необычных модификаций УАЗ «Патриот»

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Тиллерсон рассказал, что Путин лучше подготовился к встрече с Трампом

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Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров

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Миссия МВФ досрочно покинула Украину

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