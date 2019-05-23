Футбол

В Сети появилась фотография новой формы «Арсенала»Soccer.ru 02:25

В Сети появилась фотография новой формы «Арсенала» на следующий сезон. На ней нападающие команды Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг позируют в новой экипировке. Домашний комплект выполнен в красно-белом цвете, гостевой - в желтом.
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Райт показал форму «Арсенала» от нового технического спонсора — adidas

Чемпионат03:59

В интернете появилась фотография новой формы «Арсенала»

Матч ТВвчера в 23:52

В Сеть попали фото новой формы «Арсенала»

Газета.Ru02:01

В интернете появилось фото Обамеянга и Ляказетта в новой форме «Арсенала»

Sport24.ru00:24

В интернете появились фотографии Обамеянга и Ляказетта в новой форме «Арсенала»

Советский спорт03:18

В интернете появилось фото формы «Арсенала» от adidas, гостевая – желтая

Sports.ru02:50

В интернете появилась фотография новой формы «Арсенала»

Спорт-Экспрессвчера в 23:00
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Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Обновлено в 05:10
Культура

Алсу в первый раз прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

По словам Алсу, участники шоу были «втянуты в какие-то игры». Певица добавила, что она надеется на то, что все в результате будет хорошо.
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия

СК начал проверку информации о насилии в отношении трех подростков на востоке столицы

Следователи проверяют информацию об инциденте на востоке столицы, в результате которого в отношении трех подростков было применено физическое насилие.
Обновлено в 04:27
Политика

Казахстан приготовился подменить российскую нефть для Белоруссии

Ранее 23 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал стороны активизировать переговоры по поводу поставок казахстанской нефти в Белоруссию в качестве альтернативы российскому топливу.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес

Подруга Ларисы Гузеевой рассказала о ее молодости

Коваленко призналась, что выживать в студенческие годы им было непросто – денег на еду хватало далеко не всегда.
Обновлено в 03:45
Политика

Радикалы обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады в Верховном суде

Националистическая организация «Спільна справа» обжаловала в Верховном Суде указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Задержанные в Астрахани экстремисты планировали теракты

Задержанные в Астрахани три члена праворадикальной группы планировали совершить в России террористические акты с помощью самодельных мин и фугасов.
Обновлено в 05:37
Политика

В Кремле прокомментировали опрос ВЦИОМ о храме в Екатеринбурге

Москва не будет вмешиваться в ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя результаты опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 05:45
Политика

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

Обновлено в 03:50
Финансы

Набиуллина считает реальным достижение ставок по ипотеке 8%

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина считает реальным достижение ставок по ипотеке 8%, однако затрудняется прогнозировать, в каком году это произойдет.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Устроившего ДТП с российскими туристами водителя арестовали в Италии

Обновлено в 05:12
Политика

В Госдуме назвали провокацией призыв НАТО вернуть Крым

В Госдуме прокомментировали заявление главы военного комитета Североатлантического альянса Стюарта Пича о том, что организация не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.
Обновлено в 05:01
Политика

В ДНР вынесли первый приговор по делу об убийстве Гиви

Обновлено вчера в 22:17
Наука

В Китае продемонстрировали высокоскоростной поезд на магнитной подушке

Отмечается, что это первый китайский прототип высокоскоростного поезда на магнитной подушке.
Обновлено в 05:47
Общество

В штате Вашингтон разрешили компостировать человеческие останки

Ранее компостировать человеческие тела разрешила Швеция.
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия

В Подмосковье юноша пытался продать двух школьниц в секс-рабство

Обновлено в 05:47
Общество

На Москву надвигается резкое похолодание

Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем в столице максимальная температура плюс 22-24 градуса, по области - 19-24 тепла.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика

«Приватбанк» подал иск в суд США против Коломойского

«Приватбанк», который был национализирован на Украине, подал иск против бывшего владельца кредитного учреждения Игоря Коломойского в США, пишет 23 мая «112 Украина».
Обновлено в 05:22
Авто

Kia показала салон нового кроссовера

Южнокорейская компания Kia частично рассекретила интерьер обновленной модели компактного кроссовера, который предложат также для европейского рынка.
Обновлено в 02:40
Общество

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Общество

Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек

В пермской гимназии № 4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс.
Обновлено вчера в 13:46
Музыка

Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования

"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия

Суд вынес приговоры виновникам пожара в казанском ТЦ «Адмирал»

Обновлено в 05:03
Экономика

Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира Forbes

Apple уже девятый раз подряд лидирует в рейтинге самых дорогих брендов Forbes.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие

Раскрыта правда о провале ВСУ в Донбассе: сами заехали в руки ополченцев ДНР

Обновлено в 02:31
Здоровье

Онколог рассказал, как правильно загорать

Врач-онколог московской городской клинической больницы № 40 Андрей Розин рассказал, как следует загорать, чтобы избежать опасности возникновения меланомы.
Обновлено вчера в 12:44
Авто

Lada XRAY Cross и Kia Rio X-Line: смотрим на просвет

В первую очередь интересовал дорожный просвет – этот параметр очень важен российскому покупателю.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Священник Троице-Серигевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.
Обновлено в 04:34
Кино

В Сети появился тизер «Притяжения 2» Бондарчука

Тизер картины уже появился в Сети.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже

Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии.
Обновлено в 02:47
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Французский футболист, нападающий клуба «Арсенал» и сборной Франции.
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