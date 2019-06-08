Армия и оружие

В Сети поразились поведению российских моряков при сближении с крейсером ВМС СШАГазета.Ru 10:34

Пользователи Сети на оказались поражены поведением российских моряков большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА "Новости".
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Пользователь @HornedPoet
 отметил, что американский канал CNN осветил инцидент «излишне воинственно, создав при этом картину преднамеренного нападения со стороны России, тогда как загорающие в такой рискованной ситуации российские моряки явно свидетельствуют о том, что все это было случайностью».
Взгляд.ру02:44

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Соловьев оценил встречу военных кораблей России и США. «Нервы железобетонные!»

URA.Ru11:12

В Сети поразились поведению российских моряков при сближении с крейсером ВМС США

Газета.Ru10:34

Реакция Запада на «наглых русских» в связи с инцидентом с БПК «Адмирал Виноградов»

Военное обозрение00:45

На Западе оценили реакцию российских моряков на сближение с крейсером ВМС США

Взгляд.ру02:44

Пользователи Сети оценили реакцию моряков РФ на сближение с крейсером США

Life.ru01:31

Спокойствие российских моряков во время сближения с крейсером США оценили в Сети

Телеканал 360°03:06

В Сети оценили реакцию российских моряков на опасное сближение с крейсером США

РЕН ТВвчера в 23:55
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:43, Ашберн
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуваева в Москве.
Обновлено в 10:56
Спорт

Медведевой поступили угрозы во время турне по Японии

Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с россиянкой Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 11:03
Интернет

«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»

Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
Обновлено в 04:33
Экономика

Минтруд объяснил падение рождаемости стагнацией доходов населения

Уровень рождаемости в России падает в первую очередь из-за стагнации доходов населения, заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) замминистра труд Алексей Вовченко.
Обновлено в 08:09
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.
Обновлено в 10:36
Культура

Костюмированный парад собрал в Михайловском более 200 Пушкиных

Представители всех районов Псковской области прибыли на шуточный парад: 24 команды в костюмах времен Александра Пушкина или в образах его персонажей проходят на поляну парадным строем, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Обновлено в 06:04
Происшествия

В СК подтвердили задержание депутата заксобрания Красноярского края

Депутат законодательного собрания Красноярского края задержан по подозрению в мошенничестве на 4 млн рублей.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Борис Гребенщиков назвал позором преследование Ивана Голунова

Легендарный российский рок-музыкант, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков потребовал освободить задержанного якобы за наркотики корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:03
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы»

Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено вчера в 04:46
Политика

Пушков оценил выдвинутые «Нафтогазом» требования к России

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал требования в адрес России, которые касаются переговоров по поставкам газа на Украину, выдвинутые главой украинского "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено вчера в 20:33
Политика

КС Молдавии объявил незаконным избрание Гречаной спикером парламента

Конституционный суд (КС) Молдавии признал неконституционным решение парламента о назначении лидера партии социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) Зинаиды Гречаной на должность председателя парламента.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Следствие просит суд арестовать журналиста Голунова

Следствие просит арестовать задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен

Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.
Обновлено в 06:50
Музыка

Децл получил премию «Муз-ТВ» посмертно

Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) посмертно удостоен премии "Муз-ТВ" за вклад в развитие хип-хопа, сообщается на сайте премии.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие

США дали Турции время, чтобы отказаться от С-400

Турция купит С-400 вопреки угрозам США По словам исполняющего обязанности главы Пентагона, у Анкары, чтобы изменить свой взгляд на вопрос о закупке С-400, есть время до конца июля этого года.
Обновлено в 07:40
Футбол

Гризманн заявил, что знает, в каком клубе продолжит карьеру

Французский нападающий Антуан Гризманн, объявивший о своём уходе из мадридского «Атлетико», заявил, что уже знает, в каком клубе продолжит карьеру.
Обновлено в 10:13
Футбол

Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов

Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира.
Обновлено в 05:20
Футбол

«Реал» определился с новой трансферной целью после покупки Азара

Мадридский "Реал" определился с новой трансферной целью после покупки полузащитника Эдена Азара, передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:56
Армия и оружие

Индонезия подтверждает заинтересованность в Су-35 на фоне давления со стороны США

Стало известно о продвижении работы в рамках контракта между Россией и Индонезией по поставкам истребителей Су-35.
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Политика

Советник президента Кобяков пообещал изучить дело журналиста Голунова

Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, и выразил уверенность, что за ситуацией будет обеспечен надлежащий надзор.
Обновлено в 09:21
Политика

Делегация из ЕС посетила Крымский мост

Делегация из Люксембурга, Франции и Бельгии приехала в Керчь, чтобы увидеть Крымский мост. Объект является одним из самых значимых в России.
Обновлено вчера в 10:21
Наука

Медики назвали простой способ понизить артериальное давление

Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Кино

Прототип одного из героев «Чернобыля» оценил достоверность сериала

Обновлено в 10:38
Экономика

ВТБ купил зернового трейдера у сына вице-губернатора Кубани

ВТБ покупает «Мирогрупп ресурсы» у Андрея Долуды — сына вице-губернатора Краснодарского края и атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды.
Обновлено в 10:47
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Сын Алибасова рассказал, почему отец выпил средство для труб

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Шоу-бизнес

Сергей Селин: «Каждый год я предлагал жене развестись»

Обновлено в 11:00
Здоровье

Жена влияет на продолжительность жизни своего мужчины

Врачи из Швеции пришли к выводу, что срок жизни представителя сильного пола напрямую зависит от его женщины.
Обновлено в 09:46
Футбол

Дзюба и Головин выйдут в основе сборной России на матч с Сан-Марино

Артем Дзюба и Александр Головин выйдут в стартовом составе сборной России по футболу в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Сан-Марино, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 11:15
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Шоу-бизнес

Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах

Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
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