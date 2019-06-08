Армия и оружие
В Сети поразились поведению российских моряков при сближении с крейсером ВМС СШАГазета.Ru 10:34
Пользователи Сети на оказались поражены поведением российских моряков большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Пользователь @HornedPoet отметил, что американский канал CNN осветил инцидент «излишне воинственно, создав при этом картину преднамеренного нападения со стороны России, тогда как загорающие в такой рискованной ситуации российские моряки явно свидетельствуют о том, что все это было случайностью».Взгляд.ру02:44
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Реакция Запада на «наглых русских» в связи с инцидентом с БПК «Адмирал Виноградов»
Военное обозрение00:45
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:43, Ашберн
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