В Сети поразились поведению российских моряков при сближении с крейсером ВМС СШАГазета.Ru 10:34

с чего всё началось

Пользователи Сети на оказались поражены поведением российских моряков большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА "Новости".

В Сети поразились поведению российских моряков при сближении с крейсером ВМС США

Происшествия Задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуваева в Москве.

Спорт Медведевой поступили угрозы во время турне по Японии Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с россиянкой Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.

Интернет «Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest» Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».

Экономика Минтруд объяснил падение рождаемости стагнацией доходов населения Уровень рождаемости в России падает в первую очередь из-за стагнации доходов населения, заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) замминистра труд Алексей Вовченко.

Общество Меган Маркл впервые вышла в свет после родов Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.

Культура Костюмированный парад собрал в Михайловском более 200 Пушкиных Представители всех районов Псковской области прибыли на шуточный парад: 24 команды в костюмах времен Александра Пушкина или в образах его персонажей проходят на поляну парадным строем, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Происшествия В СК подтвердили задержание депутата заксобрания Красноярского края Депутат законодательного собрания Красноярского края задержан по подозрению в мошенничестве на 4 млн рублей.

Происшествия Борис Гребенщиков назвал позором преследование Ивана Голунова Легендарный российский рок-музыкант, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков потребовал освободить задержанного якобы за наркотики корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Происшествия В Москве задержали корреспондента «Медузы» Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.

Политика Пушков оценил выдвинутые «Нафтогазом» требования к России Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал требования в адрес России, которые касаются переговоров по поставкам газа на Украину, выдвинутые главой украинского "Нафтогаза" Андреем Коболевым.

Политика КС Молдавии объявил незаконным избрание Гречаной спикером парламента Конституционный суд (КС) Молдавии признал неконституционным решение парламента о назначении лидера партии социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) Зинаиды Гречаной на должность председателя парламента.

Происшествия Следствие просит суд арестовать журналиста Голунова Следствие просит арестовать задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Происшествия Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.

Музыка Децл получил премию «Муз-ТВ» посмертно Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) посмертно удостоен премии "Муз-ТВ" за вклад в развитие хип-хопа, сообщается на сайте премии.

Армия и оружие США дали Турции время, чтобы отказаться от С-400 Турция купит С-400 вопреки угрозам США По словам исполняющего обязанности главы Пентагона, у Анкары, чтобы изменить свой взгляд на вопрос о закупке С-400, есть время до конца июля этого года.

Футбол Гризманн заявил, что знает, в каком клубе продолжит карьеру Французский нападающий Антуан Гризманн, объявивший о своём уходе из мадридского «Атлетико», заявил, что уже знает, в каком клубе продолжит карьеру.

Футбол Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира.

Футбол «Реал» определился с новой трансферной целью после покупки Азара Мадридский "Реал" определился с новой трансферной целью после покупки полузащитника Эдена Азара, передает "Советский спорт".

Армия и оружие Индонезия подтверждает заинтересованность в Су-35 на фоне давления со стороны США Стало известно о продвижении работы в рамках контракта между Россией и Индонезией по поставкам истребителей Су-35.

Политика Советник президента Кобяков пообещал изучить дело журналиста Голунова Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, и выразил уверенность, что за ситуацией будет обеспечен надлежащий надзор.

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