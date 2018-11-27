Авто

В Сети полностью раскрыли внешность кроссовера Hyundai Palisade
32CARS.ru
13:59

Фотошпионы засняли новинку во время подготовки стенда корейской марки к автосалону в Лос-Анджелесе. Внешне Palisade имеет сходство с прототипом прототип Hyundai HDC-2 Grandmaster.
32CARS.ru13:59
с чего всё началось
В распоряжении китайского издания Autohome
 оказались шпионские фотографии нового флагманского кроссовера компании Hyundai — Palisade, на которых автомобиль запечатлен без камуфляжа.
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Кроссовер Hyundai Palisade сфотографировали без камуфляжа

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В Сети полностью раскрыли внешность кроссовера Hyundai Palisade

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