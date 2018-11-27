с чего всё началось

Фотошпионы засняли новинку во время подготовки стенда корейской марки к автосалону в Лос-Анджелесе. Внешне Palisade имеет сходство с прототипом прототип Hyundai HDC-2 Grandmaster.

Авто Авто Audi показала электрический лифтбек Audi e-tron GT

Авто Авто Lada начала продажу обновленного Lada XRAY «АвтоВАЗ» сегодня, 27 ноября начал продажу обновленного Lada XRAY, подешевевшего на 40 тыс. руб.

Авто Авто Беспилотные автомобили получат в России специальный знак

Авто Авто Genesis представил обновленный флагманский седан Genesis G90 В преддверии открытия автосалона в Лос-Анджелесе компания Genesis представила обновленную версию флагманского седана Genesis G90.

Авто Авто Концерн GM закрывает пять заводов в США и Канаде С целью повышения эффективности принятия решений руководство GM сократит 15% сотрудников (из них 25% — в руководящем составе) и закроет пять заводов в США, Канаде и за пределами Америки.

Авто Авто Продажи автомобилей Mazda в России выросли в октябре на 6%

Авто Авто Компания Haval в 2019 году представит на рынке РФ два новых кроссовера Китайская компания Haval в 2019 году привезет в Россию две новые модели.

Авто Авто Тюнеры из AC Schnitzer представили «злое» купе BMW 8-й Серии Специалисты ателье AC Schnitzer разработали проект на базе нового поколения купе BMW 8-Series.

Авто Авто Новому Bentley Continental GT дали мягкую крышу Tweed Цены на новинку пока не назвали. К примеру, Bentley Continental GT сейчас в РФ стоит от 14 290 000 рублей, но кабриолет будет стоить дороже.

Авто Авто Rivian представил 760-сильный электрический пикап Rivian R1T Электрическая силовая установка представлена четырьмя электромоторами, расположенными на каждом из колес.

Авто Авто Уникальный спайдер Ferrari SP3JC показали для своих По предварительной информации, заказчиком спайдера Ferrari SP3JC стал бизнемен Джон Коллинс (как раз с инициалами JC), основатель британской компании Talacrest, которая занимается перепродажей классических автомобилей Ferrari.

Авто Авто Бюджетный хэтчбек Hyundai Santro вызвал ажиотажный спрос Спрос на новый Hyundai Santro на индийском рынке превзошёл даже самые смелые ожидания — всего за месяц дилеры корейской марки собрали 38 500 заказов.

Авто Авто Mercedes-Benz научит беспилотные автомобили общаться с людьми После была разработана система для взаимодействия не только с окружающими автомобилями, но также и с пешеходами.

Авто Авто Fiat рассекретил самую мощную версию 500X Обновлённый кроссовер Fiat 500X автопроизводитель презентовал широкой общественности ещё в конце лета.