В Сети опубликованы первые кадры из нового «Терминатора»Life.ru вчера в 17:29

Всё ближе премьера новой, шестой, части фильма о роботе — защитнике человечества "Терминатор: Тёмная судьба", и всё сильнее разгорается интерес фанатов, к радости которых в Сеть попали свежие кадры из киноленты.

В Сети опубликованы первые кадры из нового «Терминатора»

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