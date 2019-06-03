Шоу-бизнес

В Сети опубликованы фото особняка Пугачевой и Галкина на КипреДни24 05:07

Известная российская пара Алла Пугачева и Максим Галкин строят особняк на Кипре. Недавно в Сети были опубликованы снимки этого роскошного здания. Трехэтажный дом площадью 600 квадратных метров построен из белого камня.
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с чего всё началось

Алла Пугачева и Максим Галкин заканчивают строительство особняка на Кипре. ФОТО

Построив замок для Примадонны в подмосковье, Максим Галкин принялся покорять другие страны. У звездной пары почти готов дом на Кипре и сейчас супруги оформляют все необходимые документы.
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Алла Пугачева и Максим Галкин завершают строительство особняка на Кипре

Bimru.ru02:48

Алла Пугачева и Максим Галкин заканчивают строительство особняка на Кипре. ФОТО

StarHit.ru01:00
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Происшествия

В Москве эвакуировали посетителей ГУМа

Обновлено в 07:43
Экология

Обмеление Волги. Игорь Потапов не считает ситуацию критической

Председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области Игорь Потапов прокомментировал ситуацию с обмелением Волги и нерестом этого года.
Обновлено в 05:57
Хоккей

Никита Сошников перешел из «Сент-Луиса» в «Салават Юлаев»

Права на нападающего принадлежали петербургскому СКА, но в результате обмена теперь новым клубом нападающего станет уфимский "Салават Юлаев".
Обновлено в 06:44
Происшествия

Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске

Тела двух сотрудников полиции обнаружили в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа.
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Политика

Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 07:10
Политика

В Кремле заявили о желании видеть Майкла Калви на ПМЭФ-2019

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы видеть основателя Baring Vostok Майкла Калви на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 6 по 8 июня.
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Гаджеты

Huawei купила российские технологии распознавания лиц

Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".
Обновлено в 06:09
Политика

Трамп встретился с Елизаветой II

Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено в 07:38
Транспорт

В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль

В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль, сообщается в пресс-релизе сервиса.
Обновлено в 06:34
Происшествия

Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье

24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в ходе драки в Подмосковье.
Обновлено в 02:28
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Политика

Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского

Обновлено в 07:32
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека

Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:07
Авто

Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross

Автопарк муниципальной полиции города Гуменне, что на востоке Словакии, пополнился российским универсалом LADA Vesta SW Cross.
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Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Шоу-бизнес

Друг Началовой сравнил Алдонина и Шепелева

Друг покойной Юлии Началовой сравнил эти истории, оценил поведение Алдонина и Шепелева, и рассказал, кто, по его мнению, поступил правильно.
Обновлено в 07:48
Авто

Представлен 1010-сильный суперкар FV Frangivento Asfane DieciDieci

Итальянская компания FV Frangivento представила публике свою новинку - суперкар Asfane DieciDieci с гибридной силовой установкой.
Обновлено в 03:28
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116

Обновлено в 03:24
Кино

Юрий Лоза поддержал цензуру в фильме об Элтоне Джоне

Российский музыкант, поэт и композитор Юрий Лоза на своей официальной странице в социальных сетях высказался по поводу сокращения некоторых сцен фильма «Рокетмен» об Элтоне Джоне для отечественного проката.
Обновлено в 02:02
Единоборства

Джошуа был уверен в победе над Руисом и не думал о реванше

Обновлено в 04:31
Экономика

Крым стал лидером по темпам роста экономики среди регионов РФ

Крым и Севастополь стали лидером среди российских регионов по темпам роста в I квартале 2019 г. - рекордно росли сельское хозяйство, промышленность, строительство, розничная торговля, сектор платных услуг - все ключевые отрасли, согласно исследованию Института комплексных стратегических исследований.
Обновлено в 06:42
Транспорт

В Москве открыли первый участок Некрасовской линии метро

Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова опубликовала архивное фото самой первой фотосессии

Известная актриса Мария Кожевникова опубликовала в своем аккаунте Instagram архивное фото с первой в своей жизни фотосессии.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес

Анна Седокова на каблуках отправилась на огород

Известная российская певица и телеведущая Анна Седокова на каблуках отправилась работать на огород.
Обновлено в 02:31
Происшествия

В самолетах Boeing обнаружили дефектные детали

Компания Boeing обнаружила дефектные детали у моделей 737NG и 737MAX. Об этом 2 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия

Защита Гамидова и Юсуфова потребовала допросить Рамазана Абдулатипова

Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов может подтвердить необоснованность обвинений в адрес бывшего премьер-министра республики Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова, считает защита.
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Авто

Представлены изображения обновленной внедорожной легенды УАЗ-469

Позже, ульяновский автомобильный завод представил обновленную версию этого по сути внедорожника – машина получила название UAZ Hunter.
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Экономика

Минпромторг намерен разработать отдельный закон об интернет-торговле

Минпромторг считает нужным разработать отдельный закон о торговле в интернете, заявил журналистам глава ведомства Денис Мантуров в кулуарах Недели российского ритейла.
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Алла Пугачёва
Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
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Максим Галкин
Российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, телеведущий и актёр . Пятый муж певицы Аллы Пугачёвой.
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