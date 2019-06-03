В Сети опубликованы фото особняка Пугачевой и Галкина на КипреДни24 05:07

Построив замок для Примадонны в подмосковье, Максим Галкин принялся покорять другие страны. У звездной пары почти готов дом на Кипре и сейчас супруги оформляют все необходимые документы.

с чего всё началось

Известная российская пара Алла Пугачева и Максим Галкин строят особняк на Кипре. Недавно в Сети были опубликованы снимки этого роскошного здания. Трехэтажный дом площадью 600 квадратных метров построен из белого камня.

В Сети опубликованы фото особняка Пугачевой и Галкина на Кипре

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