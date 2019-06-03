Шоу-бизнес
В Сети опубликованы фото особняка Пугачевой и Галкина на КипреДни24 05:07
Известная российская пара Алла Пугачева и Максим Галкин строят особняк на Кипре. Недавно в Сети были опубликованы снимки этого роскошного здания. Трехэтажный дом площадью 600 квадратных метров построен из белого камня.
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с чего всё началось
Построив замок для Примадонны в подмосковье, Максим Галкин принялся покорять другие страны. У звездной пары почти готов дом на Кипре и сейчас супруги оформляют все необходимые документы.StarHit.ru01:00
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Происшествия
В Москве эвакуировали посетителей ГУМа
Обновлено в 07:43
Экология
Обмеление Волги. Игорь Потапов не считает ситуацию критической
Председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области Игорь Потапов прокомментировал ситуацию с обмелением Волги и нерестом этого года.
Обновлено в 05:57
Хоккей
Никита Сошников перешел из «Сент-Луиса» в «Салават Юлаев»
Права на нападающего принадлежали петербургскому СКА, но в результате обмена теперь новым клубом нападающего станет уфимский "Салават Юлаев".
Обновлено в 06:44
Происшествия
Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске
Тела двух сотрудников полиции обнаружили в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обновлено в 07:39
Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 07:10
Политика
В Кремле заявили о желании видеть Майкла Калви на ПМЭФ-2019
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы видеть основателя Baring Vostok Майкла Калви на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 6 по 8 июня.
Обновлено в 05:58
Гаджеты
Huawei купила российские технологии распознавания лиц
Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".
Обновлено в 06:09
Политика
Трамп встретился с Елизаветой II
Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено в 07:38
Транспорт
В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль
В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль, сообщается в пресс-релизе сервиса.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье
24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в ходе драки в Подмосковье.
Обновлено в 02:28
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Обновлено в 07:32
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:07
Авто
Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross
Автопарк муниципальной полиции города Гуменне, что на востоке Словакии, пополнился российским универсалом LADA Vesta SW Cross.
Обновлено в 02:42
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Шоу-бизнес
Друг Началовой сравнил Алдонина и Шепелева
Друг покойной Юлии Началовой сравнил эти истории, оценил поведение Алдонина и Шепелева, и рассказал, кто, по его мнению, поступил правильно.
Обновлено в 07:48
Авто
Представлен 1010-сильный суперкар FV Frangivento Asfane DieciDieci
Итальянская компания FV Frangivento представила публике свою новинку - суперкар Asfane DieciDieci с гибридной силовой установкой.
Обновлено в 03:28
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Кино
Юрий Лоза поддержал цензуру в фильме об Элтоне Джоне
Российский музыкант, поэт и композитор Юрий Лоза на своей официальной странице в социальных сетях высказался по поводу сокращения некоторых сцен фильма «Рокетмен» об Элтоне Джоне для отечественного проката.
Обновлено в 02:02
Экономика
Крым стал лидером по темпам роста экономики среди регионов РФ
Крым и Севастополь стали лидером среди российских регионов по темпам роста в I квартале 2019 г. - рекордно росли сельское хозяйство, промышленность, строительство, розничная торговля, сектор платных услуг - все ключевые отрасли, согласно исследованию Института комплексных стратегических исследований.
Обновлено в 06:42
Транспорт
В Москве открыли первый участок Некрасовской линии метро
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова опубликовала архивное фото самой первой фотосессии
Известная актриса Мария Кожевникова опубликовала в своем аккаунте Instagram архивное фото с первой в своей жизни фотосессии.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес
Анна Седокова на каблуках отправилась на огород
Известная российская певица и телеведущая Анна Седокова на каблуках отправилась работать на огород.
Обновлено в 02:31
Происшествия
В самолетах Boeing обнаружили дефектные детали
Компания Boeing обнаружила дефектные детали у моделей 737NG и 737MAX. Об этом 2 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
Защита Гамидова и Юсуфова потребовала допросить Рамазана Абдулатипова
Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов может подтвердить необоснованность обвинений в адрес бывшего премьер-министра республики Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова, считает защита.
Обновлено вчера в 22:43
Авто
Представлены изображения обновленной внедорожной легенды УАЗ-469
Позже, ульяновский автомобильный завод представил обновленную версию этого по сути внедорожника – машина получила название UAZ Hunter.
Обновлено в 08:09
Экономика
Минпромторг намерен разработать отдельный закон об интернет-торговле
Минпромторг считает нужным разработать отдельный закон о торговле в интернете, заявил журналистам глава ведомства Денис Мантуров в кулуарах Недели российского ритейла.
Обновлено в 07:14