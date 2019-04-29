Кино

Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов»Российская газета 09:15

Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона. Сценаристами выступили шоураннеры ИП - Бениофф и Уайсс.
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Дейенерис Таргариен
Мы выиграли Великую войну. Теперь мы выиграем последнюю войну. Мы вырвем у нее корни и стебли.
— Дейенерис Таргариен, персонажТелеканал 360° 02:42

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Телеканал HBO опубликовал тизер четвертой серии «Игры престолов»

Народные новости08:29

Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов»

Российская газета09:15

Опубликован тизер 4 эпизода финала «Игры престолов»

Телеканал 360°02:42

В Сети опубликовали тизер четвертой серии финала «Игры престолов»

Известия05:52

В 3-й серии 8-го сезона «Игры престолов» Арья Старк убила Короля Ночи

Вокруг ТВ04:17

Что произошло в новой серии «Игры престолов»

RT на русском02:45

Темнота - друг молодежи: разбор 3 серии 8 сезона «Игры престолов»

Газета.Ru08:21
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Политика

Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства

Жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес

Победа дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» обошлась в 7 млн рублей

Дочь Алсу поддержали 145,44 тыс. телезрителей. Звонки и сообщения обошлись поклонникам в 6,87 млн рублей.
Обновлено в 00:19
Политика

Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области

В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие

Россия не вошла в пятерку стран-лидеров по расходам на оборону

Россия четвертый год подряд сокращает траты на оборону, в этом году она впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшим оборонным бюджетом, свидетельствуют данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), опубликованного 29 апреля.
Обновлено в 00:43
Происшествия

Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля

В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Футбол

Футболисты «ПСЖ» считают, что Паредес не соответствует уровню клуба

Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на L’Equipe, сразу несколько футболистов парижан не скрывают своего недовольства игрой аргентинского хавбека и считают, что он не соответствует уровню клуба.
Обновлено в 08:33
Здоровье

Правительство области приняло план оздоровления здравоохранения

Сегодня на заседании правительства Мурманской области принят план мероприятий по выправлению ситуации в сфере здравоохранения.
Обновлено в 06:37
Политика

Найденную в Норвегии белуху заподозрили в работе на российских военных

Обновлено в 09:01
Происшествия

Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку

Обновлено в 03:00
Экономика

«Экономическая бомба» устроит небывалый кризис

Экономисты отмечают, что рост мирового госдолга обусловлен политикой западных финансовых властей, которые активно печатают деньги для преодоления кризиса и усиления экономического роста.
Обновлено в 05:32
Происшествия

В центре Петербурга иномарка сбила девочку на переходе

Обновлено в 08:47
Происшествия

Прокурор запросил три года колонии для повредившего картину Репина

Обновлено в 08:20
Политика

МВД готовит «жёсткие предложения» для снижения смертности на дорогах

Министерство внутренних дел России готовит целый ряд предложений для снижения смертности на дорогах.
Обновлено в 08:28
Единоборства

Российские бойцы Исмаилов и Минеев устроили потасовку в Турции

Обновлено в 02:55
Политика

Президент Индонезии сообщил о планах перенести столицу из Джакарты

Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил о намерении перенести столицу республики из Джакарты в другой город.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием

Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, впервые поделилась подробностями об аварии, в которую она попала в конце апреля.
Обновлено в 05:28
Общество

Власти Москвы поделились рецептом здорового шашлыка для пикников

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова поделилась рецептом здорового шашлыка.
Обновлено в 07:48
Музыка

Дочь Алсу Микелла Абрамова победила в шоу «Голос. Дети»

Победу Микеллы Абрамовой, подопечной наставницы Светланы Лободы, телезрители сочли купленной.
Обновлено 27 апреля в 03:08
Шоу-бизнес

Избранница Евгения Петросяна ответила на слухи о беременности

Недавно поклонники юмориста Евгения Петросяна обсуждали возможную беременность его избранницы — ассистентки артиста Татьяны Брухуновой.
Обновлено в 07:08
Энергетика

«Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по спору с «Нафтогазом»

Компания «Газпром» 15 апреля обратилась в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста активов по заявлению «Нафтогаза».
Обновлено в 03:44
Происшествия

Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матча

Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.
Обновлено в 05:48
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало в суд на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в ряде городов.
Обновлено в 09:14
Кино

«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 17:18
Экономика

Пострадавшим при пожарах в Забайкалье выделили более 55 млн рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 55,31 млн руб. на социальную поддержку пострадавших в результате природных пожаров в Забайкальском крае, следует из справки к распоряжению, опубликованной на сайте правительства.
Обновлено в 09:14
Здоровье

Медиков уральской больницы уволили после жалоб на низкую зарплату

В ходе встречи с представителями ИА «Новый день» медики пожаловались на маленькие зарплаты, а также нехватку медицинских инструментов.
Обновлено в 09:09
Футбол

Андрей Тихонов: «„Крылья Советов“ рассчитались не полностью»

Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов сообщил, что клуб не до конца рассчитался с ним по долгу.
Обновлено в 09:04
Наука

Красноярский ученый изобрел пену-сверхпроводник для очистки космоса

В отличие от обычных сверхпроводников пена позволяет изготавливать детали большого размера.
Обновлено в 02:24
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая

С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Кино

В «Игре престолов» нашли плагиат русских народных сказок

Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес

Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре

В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
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К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
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