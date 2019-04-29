Кино
Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов»Российская газета 09:15
Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона. Сценаристами выступили шоураннеры ИП - Бениофф и Уайсс.
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Мы выиграли Великую войну. Теперь мы выиграем последнюю войну. Мы вырвем у нее корни и стебли.
— Дейенерис Таргариен, персонажТелеканал 360° 02:42
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Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства
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В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
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Происшествия
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Министерство внутренних дел России готовит целый ряд предложений для снижения смертности на дорогах.
Обновлено в 08:28
Политика
Президент Индонезии сообщил о планах перенести столицу из Джакарты
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Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, впервые поделилась подробностями об аварии, в которую она попала в конце апреля.
Обновлено в 05:28
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Власти Москвы поделились рецептом здорового шашлыка для пикников
Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова поделилась рецептом здорового шашлыка.
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Дочь Алсу Микелла Абрамова победила в шоу «Голос. Дети»
Победу Микеллы Абрамовой, подопечной наставницы Светланы Лободы, телезрители сочли купленной.
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Шоу-бизнес
Избранница Евгения Петросяна ответила на слухи о беременности
Недавно поклонники юмориста Евгения Петросяна обсуждали возможную беременность его избранницы — ассистентки артиста Татьяны Брухуновой.
Обновлено в 07:08
Энергетика
«Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по спору с «Нафтогазом»
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Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.
Обновлено в 05:48
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Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало в суд на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в ряде городов.
Обновлено в 09:14
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам.
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Пострадавшим при пожарах в Забайкалье выделили более 55 млн рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 55,31 млн руб. на социальную поддержку пострадавших в результате природных пожаров в Забайкальском крае, следует из справки к распоряжению, опубликованной на сайте правительства.
Обновлено в 09:14
Здоровье
Медиков уральской больницы уволили после жалоб на низкую зарплату
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Обновлено в 09:09
Футбол
Андрей Тихонов: «„Крылья Советов“ рассчитались не полностью»
Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов сообщил, что клуб не до конца рассчитался с ним по долгу.
Обновлено в 09:04
Наука
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В отличие от обычных сверхпроводников пена позволяет изготавливать детали большого размера.
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Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Кино
В «Игре престолов» нашли плагиат русских народных сказок
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Шоу-бизнес
Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре
В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
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