с чего всё началось

Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ-тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.

Экономика Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Футбол Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS Шведский нападающий Златан Ибрагимович нанёс травму сопернику во время матча американской Высшей футбольной лиги (MLS).

Политика Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.

Экономика Сбербанк: россияне в среднем выплачивают ипотеку за 6-7 лет Глава крупнейшего российского банка Герман Греф в феврале говорил, что Сбербанк ожидает в этом году снижения темпов роста выдачи ипотеки по сравнению с прошлым годом.

Шоу-бизнес Светлана Лобода поделилась видео с дочерью, танцующей на палубе яхты Светлана Лобода выложила Instagram милое видео с дочерью. В нем Евангелина продемонстрировала умение танцевать восточные танцы.

Экономика Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновения Согласно новым требованиям закона, принятого Госдумой 16 июля, банковским платежным агентам запрещено использовать удаленную ККТ в терминалах, пишет РБК во вторник, 23 июля.

Шоу-бизнес Звезды «Дома-2» Купин и Донцова назначили день свадьбы Торжество назначено на 19 августа, само бракосочетание состоится несколькими днями раньше. Об этом Алексей рассказал в сторис в Instagram.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.

Общество В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень Представители творческого объединения запустили арт-объект в виде гигантского пельменя в озеро в парке Дружбы в Благовещенске, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Политика Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.

Технологии Роскомнадзор не увидел нарушений в утечке данных клиентов Ozon Ранее стало известно о появлении в открытом доступе базы с адресами электронной почты и паролями 450 тысяч клиентов онлайн-магазина.

Происшествия В Подмосковье двухлетний мальчик выжил после падения с девятого этажа Двухлетний ребенок выжил после падения из окна квартиры на девятом этаже в подмосковной Балашихе.

Экономика Россия заплатит миллиард за присоединение Крыма Организация лишилась активов в Крыму после присоединения полуострова к России в 2014 году.

Происшествия Спасение подводников на «Лошарике» было бы нарушением закона Согласно информации, весь экипаж мог эвакуироваться на лодку-носитель, однако подводники оставались до последнего в отсеках согласно регламенту, чтобы бороться с возгоранием.

Происшествия Таксист без прав врезался в грузовик в Петербурге Машина такси марки Skoda под управлением 23-летнего иностранного гражданина без водительских прав врезалась в грузовик с прицепом на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге во вторник утром: погиб один пассажир, еще двое получили тяжелые травмы, они госпитализированы, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

Культура Nike посвятил поджигающиеся кроссовки «Очень странным делам» Спортивный бренд Nike выпустил кроссовки, посвященные третьему сезону сериала "Очень странные дела".

Происшествия Сотрудник иркутской колонии задержан за кражу двух центнеров нефрита В Иркутской области задержали сотрудника ФСИН и его сообщника по подозрению в похищении 200 килограммов нефрита, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МВД.

Происшествия От побоев мачехи в Дагестане умерла четырехлетняя девочка В Махачкале в результате побоев умерла четырехлетняя девочка. По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью задержана мачеха ребенка.

Авто Новый внедорожник Suzuki XL6 рассекретили до официальной премьеры Компания Suzuki готовит к дебюту новый "внедорожник" Suzuki XL6. Модель выйдет в продажу 21 августа.

Происшествия На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт Конфликт с применением оружия произошел 22 июля на границе Киргизии и Таджикистана. В ходе столкновения пострадали пять человек.

Транспорт Парковочные места хотят сузить в России Парковочные места, расположенные вдоль дороги, могут сузить до 2 м и сделать короче до 5,5 м.

Музыка На концерте в Москве Metallica исполнила «Группу крови» Виктора Цоя Вечером 21 июля в Москве культовая американская группа Metallica на единственном концерте в «Лужниках» исполнила легендарную песню Виктора Цоя «Группа крови».

Шоу-бизнес Собчак обматерила Шнурова из-за Богомолова Телеведущая Ксения Собчак гневно ответила на обвинения музыканта Сергея Шнурова, который заявил, что в их заочных "рэп-баттлах" лирику за светскую львицу якобы писал ее близкий друг режиссер Константин Богомолов.

Политика Матвиенко высказалась в пользу единой валюты с Белоруссией Фото: эфир телеканала ОНТ Союзное государство России и Белоруссии планирует прийти к использованию единой валюты, заявила в воскресенье председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире белорусского телеканала ОНТ.

Футбол «Ювентус» может приобрести Неймара Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные для мирового футбола 222 млн евро.

Политика Жириновский допустил вхождение Украины в состав России Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.