Армия и оружие
В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотникаРИА Новости 11:54
Пользователь Instagram Maxmpower разместил на своей странице видеозапись перехвата американского БПЛА, внешне напоминающего MQ-9 Reaper. Ролик снят из кабины пилота, предположительно, российского военного самолета, который приближается к дрону.
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Эксперт объяснил, где российские истребители могли перехватить американский дрон
Московский Комсомолец06:14
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Происшествия
На Украине возбуждено 5 уголовных дел из-за георгиевских ленточек
Речь идёт о статье «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов».
Обновлено в 12:23
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
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Общество
На Москву обрушился сильный дождь с градом
Сильный дождь, местами с градом обрушился на Москву в четверг днем и продлится целые сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Шесть человек пострадали при падении деревьев в Москве
Число пострадавших от падения деревьев в Москве составило шесть человек.
Обновлено в 11:35
Хоккей
Сборная России возложила цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе
Игроки сборной России посетили мемориал павшим воинам в Великой Отечественной войне в Братиславе и возложили цветы, отдав дань памяти.
Обновлено в 05:03
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
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Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали публике новорожденного сына
Британская публика дождалась выхода в свет принца Гарри и его супруги Меган Маркл вместе с новорожденным сыном.
Обновлено вчера в 11:39
Армия и оружие
Росгвардия начала перевооружаться на автоматы Калашникова новой серии
По данным ТАСС, колонна, принимавшая сегодня участие в Параде Победы на Красной площади, уже была вооружена АК-200.
Обновлено в 12:02
Армия и оружие
На Красной площади прошел парад Победы
В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Обновлено в 03:00
Политика
В Киеве началось шествие Бессмертного полка
В Киеве тысячи человек начали шествие в рамках акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является аналогом Бессмертного полка.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала себя без укладки и макияжа
Ставшая недавно мамой Саша Савельева постепенно возвращается к работе. Накануне она побывала в студии звукозаписи Игоря Матвиенко.
Обновлено в 06:50
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Политика
Украина отказалась признавать выданные в Донбассе паспорта РФ
Украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что правительство Украины приняло решение о признании выданных в Донбассе российских паспортов незаконными.
Обновлено вчера в 07:22
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Обновлено в 08:40
Интернет
Nike начнет изменять размер ноги посредством дополненной реальности
Бренд Nike начнет использовать дополненную реальность, чтобы измерять размер ноги человека.
Обновлено в 12:35
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Происшествия
В Сургуте силовики сорвали лётную акцию «Бессмертный полк»
В мэрии Сургута «Ура.ru» заявили, что не знают о срыве акции.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Пожар в Нотр-Даме отравил почву вокруг собора свинцом
Префектура полиции Парижа заявила о значительном превышении нормы свинца в почве около собора Парижской Богоматери, где 15 апреля произошел пожар, при этом качество воздуха вокруг собора не представляет опасности, сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 11:39
Хоккей
Глава IIHF Фазель назвал невероятной хоккейную сборную России на ЧМ
В предварительную заявку команды вошли 15 игроков НХЛ Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что состав российской сборной очень силен, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:34
Баскетбол
Владельцу «Лейкерс» посоветовали обменять Джеймса
Журналист Стивен Эй Смит в эфире телеканала ESPN сообщил, что люди из окружения владельца «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс посоветовали ей обменять форварда команды Леброна Джеймса.
Обновлено в 04:52
Происшествия
В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки
На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.
Обновлено вчера в 07:45
Общество
Шествие «Бессмертного полка» в Москве собрало около 700 тыс. человек
В центре Москвы проходит шествие «Бессмертного полка», в котором участвуют около 700 тыс. человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 11:27
Политика
В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube
Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки в колонии общего режима
Один день в изоляторе считается за полтора, поэтому 10,5 месяцев из полутора года Кокорин отсидел, осталось 7,5. Мамаеву – чуть меньше.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
Заслуженный пилот назвал вероятные ошибки экипажа SSJ-100
Обновлено вчера в 22:51