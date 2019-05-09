Армия и оружие

В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотникаРИА Новости 11:54

Пользователь Instagram Maxmpower разместил на своей странице видеозапись перехвата американского БПЛА, внешне напоминающего MQ-9 Reaper. Ролик снят из кабины пилота, предположительно, российского военного самолета, который приближается к дрону.
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В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника

РИА Новости11:54

В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника

РБК05:58

Опубликованы кадры перехвата американского беспилотника

URA.Ru01:45

«Мой маленький»: россиянин снял на видео перехват американского беспилотника у границ РФ

РЕН ТВ06:10

«Ку-ку, мой маленький»: опубликовано видео перехвата беспилотника США

Российская газета04:11

Видео перехвата американского беспилотника появилось в Сети

Газета.Ru03:20

Эксперт объяснил, где российские истребители могли перехватить американский дрон

Московский Комсомолец06:14
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Политика

В Киеве участники акции «Бессмертный полк» прогнали националистов

Обновлено в 07:47
Происшествия

На Украине возбуждено 5 уголовных дел из-за георгиевских ленточек

Речь идёт о статье «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов».
Обновлено в 12:23
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Общество

На Москву обрушился сильный дождь с градом

Сильный дождь, местами с градом обрушился на Москву в четверг днем и продлится целые сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Обновлено в 10:43
Происшествия

Шесть человек пострадали при падении деревьев в Москве

Число пострадавших от падения деревьев в Москве составило шесть человек.
Обновлено в 11:35
Происшествия

На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус

Обновлено в 05:35
Происшествия

В Подмосковье на Новорижском шоссе столкнулись около десяти машин

Обновлено в 12:19
Хоккей

Сборная России возложила цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе

Игроки сборной России посетили мемориал павшим воинам в Великой Отечественной войне в Братиславе и возложили цветы, отдав дань памяти.
Обновлено в 05:03
Общество

Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади

Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали публике новорожденного сына

Британская публика дождалась выхода в свет принца Гарри и его супруги Меган Маркл вместе с новорожденным сыном.
Обновлено вчера в 11:39
Армия и оружие

Росгвардия начала перевооружаться на автоматы Калашникова новой серии

По данным ТАСС, колонна, принимавшая сегодня участие в Параде Победы на Красной площади, уже была вооружена АК-200.
Обновлено в 12:02
Армия и оружие

На Красной площади прошел парад Победы

В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Обновлено в 03:00
Политика

В Киеве началось шествие Бессмертного полка

В Киеве тысячи человек начали шествие в рамках акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является аналогом Бессмертного полка.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес

Саша Савельева показала себя без укладки и макияжа

Ставшая недавно мамой Саша Савельева постепенно возвращается к работе. Накануне она побывала в студии звукозаписи Игоря Матвиенко.
Обновлено в 06:50
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Политика

Украина отказалась признавать выданные в Донбассе паспорта РФ

Украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что правительство Украины приняло решение о признании выданных в Донбассе российских паспортов незаконными.
Обновлено вчера в 07:22
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Обновлено в 08:40
Общество

Гостей приема в Кремле в честь Дня Победы угощали лососем и гребешком

Обновлено в 09:49
Интернет

Nike начнет изменять размер ноги посредством дополненной реальности

Бренд Nike начнет использовать дополненную реальность, чтобы измерять размер ноги человека.
Обновлено в 12:35
Общество

Назван простой способ сбросить лишний вес к лету

Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Общество

Малахова возмутило присутствие бьюти-блогеров на параде Победы

Обновлено в 10:45
Происшествия

В Сургуте силовики сорвали лётную акцию «Бессмертный полк»

В мэрии Сургута «Ура.ru» заявили, что не знают о срыве акции.
Обновлено в 07:28
Происшествия

Пожар в Нотр-Даме отравил почву вокруг собора свинцом

Префектура полиции Парижа заявила о значительном превышении нормы свинца в почве около собора Парижской Богоматери, где 15 апреля произошел пожар, при этом качество воздуха вокруг собора не представляет опасности, сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 11:39
Хоккей

Глава IIHF Фазель назвал невероятной хоккейную сборную России на ЧМ

В предварительную заявку команды вошли 15 игроков НХЛ Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что состав российской сборной очень силен, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:34
Баскетбол

Владельцу «Лейкерс» посоветовали обменять Джеймса

Журналист Стивен Эй Смит в эфире телеканала ESPN сообщил, что люди из окружения владельца «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс посоветовали ей обменять форварда команды Леброна Джеймса.
Обновлено в 04:52
Происшествия

В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки

На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.
Обновлено вчера в 07:45
Общество

Шествие «Бессмертного полка» в Москве собрало около 700 тыс. человек

В центре Москвы проходит шествие «Бессмертного полка», в котором участвуют около 700 тыс. человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 11:27
Политика

В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube

Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки в колонии общего режима

Один день в изоляторе считается за полтора, поэтому 10,5 месяцев из полутора года Кокорин отсидел, осталось 7,5. Мамаеву – чуть меньше.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия

Заслуженный пилот назвал вероятные ошибки экипажа SSJ-100

Обновлено вчера в 22:51
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