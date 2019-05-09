Армия и оружие
В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотникаРИА Новости 11:54
Пользователь Instagram Maxmpower разместил на своей странице видеозапись перехвата американского БПЛА, внешне напоминающего MQ-9 Reaper. Ролик снят из кабины пилота, предположительно, российского военного самолета, который приближается к дрону.
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Эксперт объяснил, где российские истребители могли перехватить американский дрон
Московский Комсомолец06:14
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