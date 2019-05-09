Армия и оружие

В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотникаРИА Новости 11:54

Пользователь Instagram Maxmpower разместил на своей странице видеозапись перехвата американского БПЛА, внешне напоминающего MQ-9 Reaper. Ролик снят из кабины пилота, предположительно, российского военного самолета, который приближается к дрону.
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В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника

РИА Новости11:54

«Ку-ку, мой маленький»: опубликовано видео перехвата беспилотника США

Российская газета04:11

Эксперт объяснил, где российские истребители могли перехватить американский дрон

Московский Комсомолец06:14

«Мой маленький»: россиянин снял на видео перехват американского беспилотника у границ РФ

РЕН ТВ06:10

В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника

РБК05:58

Видео перехвата американского беспилотника появилось в Сети

Газета.Ru03:20

Опубликованы кадры перехвата американского беспилотника

URA.Ru01:45
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Происшествия

В Москве умер журналист Сергей Доренко

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На Москву обрушился град

Непогода продлится до 9 вечера. В День Победы на столицу обрушился сильный дождь с градом, а также порывистый ветер.
Обновлено в 10:27
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В Москве десять человек пострадали от сильного ветра

В Москве в День Победы десять человек пострадали из-за падения деревьев от сильного ветра, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
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Эксперты сайта «Цена Авто» назвали ТОП-5 самых доступных автомобилей китайских марок в России стоимостью до 750 000 рублей.
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Сын Сергея Лазарева песней «Катюша» поздравил ветеранов с Днем Победы

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СМИ: «Барселону» может возглавить голландский тренер

Как сообщает El Chiringuito, главным кандидатом на пост главного тренера «Барселоны» считается наставник сборной Нидерландов Рональд Куман.
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Самое главное - "Барселона" намерена продать Филиппе Коутинью. Бразилец перешел в нынешний клуб зимой 2018 года за 160 миллионов евро.
Обновлено в 13:13
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Определились самые опасные и безопасные авто по версии Euro NCAP

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Транспорт

Движение поездов на Солнцевской линии московского метро восстановлено

Движение поездов на всем протяжении Солнцевской линии московского метро, прерванное в четверг вечером по техническим причинам, восстановлено в полном объеме.
Обновлено в 14:17
Происшествия

Радиостанция «Говорит Москва» подтвердила гибель Сергея Доренко

Обновлено в 14:00
Политика

Глава МВД Эстонии предъявил России территориальные претензии

Россия должна "вернуть" Эстонии 5,2% территории, заявил глава МВД прибалтийской страны Март Хельме.
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Армия и оружие

Трамп прокомментировал ракетные запуски в КНДР

Вашингтон следит за развитием ситуации в связи с ракетными запусками КНДР, Пхеньян хочет переговоров, но не готов к ним, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 12:48
Авто

Кроссоверный концепт Buick Coupe-Crossover совсем скоро пойдет в серию

Новый кроссовер был представлен во время специального мероприятия в штате Мичиган (США).
Обновлено вчера в 04:59
Футбол

Итальянская Серия А представила новый логотип

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Здоровье

Экономим и худеем: базовый набор продуктов, которые должны быть в холодильнике у каждого

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Обновлено в 00:12
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«Аэрофлот» отменил 11 рейсов на SSJ-100

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Происшествия

Активность чеченской мафии встревожила полицию Германии

Правоохранительные органы Германии в течение года анализировали информацию о чеченской мафии в стране: ее активность вызывает тревогу у местной полиции.
Обновлено в 09:05
Наука

Негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания

Учёные из Канады выяснили, что негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания.
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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева призналась, что ее бесят сравнения с Ольгой Бузовой

Очередной известной персоной, которая «прошлась» по Бузовой стала Настя Ивлеева, бывшая ведущая «Орла и решки», возмутившаяся в эфире своего авторского шоу тем, что ее постоянно сравнивают с Ольгой, это ее откровенно «бесит».
Обновлено вчера в 17:35
Общество

Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год

Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
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Здоровье

В России родился ребенок после уникальной внутриутробной операции

В России родился ребенок после уникальной внутриутробной операции Еще не рожденному малышу впервые в нашей стране удалили грыжу спинного мозга.
Обновлено в 07:59
Политика

Лидер венгерской партии заявил о поддержке автономии Закарпатья

Лидер венгерской правой партии "Йоббик" Томаш Шнайдер посетил с частным визитом Береговский район Закарпатской области.
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Происшествия

Шесть машин столкнулись на Новорижском шоссе в Подмосковье

Автоавария произошла на Новорижском шоссе в Подмосковье, три человека получили травмы.
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Происшествия

На Украине завели дела за использование георгиевской ленты 9 мая

Обновлено в 08:31
Общество

Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади

Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
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В России падают продажи дизельных легковых автомобилей

Обновлено в 00:20
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