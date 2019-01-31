В Сети обсуждают видео жесткого перехвата Су-27 самолета НАТОРИА Новости 05:27

с чего всё началось

В Сети обсуждают видео, на котором российский Су-27 отогнал от самолета Специального летного отряда "Россия" истребитель F-16 одной из стран НАТО. Запись опубликовал пользователь Twitter @o_gilvi.

Авто Губернатор Самарской области купил новую Lada Vesta Sport Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров приобрёл новый автомобиль Lada Vesta Sport, поступивший в продажу в четверг, 31 января.

Политика Европарламент признал Гуаидо временным главой Венесуэлы Европарламент одобрил резолюцию, в которой признал главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо «легитимным временным президентом».

Общество Власти Москвы не ждут перебоев с поставками продуктов Ранее в СМИ появилась информация о возможных перебоях с поставками продуктов в Москву, а также их удорожанием из-за изменений правил передвижения грузовых машин в Москве.

Политика Путин: на Украине реализуется не имеющий отношения к вере проект Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине в настоящее время реализуется не имеющий отношения к вере фальшивый проект.

Политика ЕСПЧ обязал Россию выплатить €10 млн за высылку грузин в 2006 году Шестнадцатью голосами «за» при одном «против» судьи Большой палаты Европейского суда по правам человека постановили, что Россия должна выплатить Грузии €10 млн.

Гаджеты Apple планирует выпустить iPhone с лазерной 3D-камерой Apple намерена и дальше развивать технологию дополненной реальности и новая 3D-камера позволит значительно расширить возможности данной технологии.

Авто Новый внедорожник KIA Mohave почти готов Новинка, покрытая камуфляжем, очень напоминает внешностью дебютировавший на автосалоне в Детройте кроссовер Kia Telluride, но под маскировкой угадываются черты модели Mohave.

Экономика У главы «Газпрома» нашли квартиру за миллиард Глава «Газпрома» Алексей Миллер владеет квартирой в центре Санкт-Петербурга площадью 1396,3 квадратных метра и стоимостью не менее миллиарда рублей.

Авто Volkswagen показал концепт электрического пляжного багги В конце 1960-х годов в США начала набирать популярность тенденция снимать с Volkswagen Beetle некоторые детали экстерьера, чтобы превратить модель в багги.

Происшествия Однокурсники Рауфа Арашукова не вспомнили такого студента Выпускники Ставропольского государственного университета, в котором согласно официальной биографии учился сенатор Рауф Арашуков, не вспомнили такого студента.

Интернет Mail.Ru запустила рекомендательную систему контента «Пульс» Компания Mail.ru запустила сервис "Пульс", который является рекомендательной системой для получения контента.

Общество «Аэрофлот» вернет бесплатный алкоголь для пассажиров экономкласса Авиакомпания «Аэрофлот» вернет бесплатные алкогольные напитки на рейсах в эконом-классе с 1 февраля. Об этом РБК сообщили в авиакомпании.

Гаджеты Найден простой способ взломать iPhone по номеру телефона По словам Севима, при регистрации Apple ID номер телефона связывается с аккаунтом iCloud, где могут храниться данные владельца смартфона.

Происшествия У арестованного сенатора Арашукова изъяли сабли и золотые слитки При обысках в доме у сенатора Рауфа Арашукова, задержанного в среду, нашли холодное оружие, золотые слитки и наличные деньги.

Политика Мэром Махачкалы стал глава управы Басманного района Москвы Депутаты городского собрания Махачкалы в четверг избрали мэром города Салмана Дадаева, который ранее возглавлял управу Басманного района Москвы, передает корреспондент ТАСС.

Авто Volvo привезет в РФ бюджетную версию кроссовера Volvo XC40 На сайте Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), подтверждающее скорое появление в России бюджетной версии компактного кроссовера Volvo XC40.

Экономика Акционеры «Совхоза имени Ленина» увеличили сумму иска к Грудинину Представитель шести акционеров подмосковного ЗАО «Совхоз имени Ленина» заявил в арбитражном суде Московской области об увеличении суммы исковых требований к Павлу Грудинину с 1,1 млрд до 2,1 млрд рублей.

Общество Синоптики прогнозируют потепление в Москве на следующей неделе Специалисты Гидрометцентра России прогнозируют потепление до +5 °C в столице в начале следующей недели.

Общество Московский суд оштрафовал требовавшего повысить зарплату уральца Тверской районный суд Москвы оштрафовал рабочего расположенного в Сухом Логу завода "ФОРЭС" Рустама Корелина за пикет на Красной площади.