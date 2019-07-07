Политика

Зеленский пришел на совещание невыспавшимсяНациональная служба новостей вчера в 03:15

Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
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Неадекватное поведение Зеленского озадачило пользователей сети

Газета.Ruвчера в 02:50

Пользователи Сети сравнили гримасы Зеленского на совещании с приступом Меркель

РЕН ТВвчера в 08:51

В Сети сравнили «странное поведение» Зеленского с симптомами Меркель

ФАНвчера в 07:55

Пользователи соцсетей нашли связь «странного поведения» Зеленского и симптомов Меркель

Народные новостивчера в 09:41

В Сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского

РИА Новостивчера в 00:26

В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании

Известия06 июля в 20:56

Зеленский озадачил украинцев странными гримасами

News.ru06 июля в 17:58
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:42, Вашингтон
Политика

Грузинский телеведущий обматерил Владимира Путина в прямом эфире

Ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния на съемках передачи «Постскриптум» обматерил президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:49
Наука

Археологи нашли в пирамиде Джосера путь в «загробный мир» фараонов

Согласно египетским верованиям, дорога в загробный мир была опасной: умерший фараон должен был преодолеть ряд препятствий на пути, он мог столкнуться с опасными существами.
Обновлено в 01:39
Экономика

«Антипинский НПЗ» возобновит работу 20 июля

Производство остановлено в апреле - ему не на что стало покупать сырье. Завод начнет работать по давальческой схеме с 20 июля.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы

Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено вчера в 21:56
Общество

День семьи, любви и верности отмечают в России

Обновлено в 04:11
Кино

Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

20-летний актер Камерон Бойс скончался сегодня, об этом сообщает ABC News со ссылкой на родственников звезды телеканала Disney.
Обновлено вчера в 04:58
Политика

Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию до погашения долгов

Запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие

Россия примет участие в ремонте индийского авианосца «Викрамадитья»

Россия в следующем году примет участие в ремонте индийского авианосца "Викрамадитья", бывшего "Адмирала Горшкова", заявил в понедельник гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Обновлено в 03:56
Общество

Ливни и град ожидаются в Крыму в ближайшие часы

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 6 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Обновлено 06 июля в 06:00
Происшествия

На Кубани четыре человека погибли в ДТП

Обновлено в 04:14
Экономика

Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска

Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
Обновлено в 00:00
Политика

Националисты поставили Зеленскому ультиматум из-за телемоста с Россией

Украинские националисты выдвинули Владимиру Зеленскому ультиматум с требованием "адекватно" ответить на проведение телемоста между каналами "Россия 1" и NewsOne.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес

Сергей Безруков поздравил жену Анну Матисон с 36-летием, опубликовав романтические кадры

Сергей с утра поздравил возлюбленную в своем микроблоге в Instagram, опубликовав серию романтических кадров.
Обновлено в 03:46
Наука

Резидентные Т-клетки памяти мигрировали из кожи в кровь и обратно

Международная группа исследователей показала, что резидентные Т-клетки памяти могут мигрировать из кожи в кровь.
Обновлено 05 июля в 14:00
Политика

Россияне аннулировали 80% гостиничных броней на курортах Грузии

Как напоминает «Газета.ru», президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете пассажирского авиасообщения с Грузией 21 июня.
Обновлено вчера в 22:49
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето

По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Политика

ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
Обновлено 06 июля в 14:34
Интернет

«Я.Стример» от «Яндекс.Денег» поможет геймерам собирать донаты

«Яндекс.Деньги» совместно с Donate.Stream запустили новый сервис для геймеров — «Я.Стример».
Обновлено в 03:00
Авто

Китайский JAC назвал рублевые цены на пикап T6

Китайская автомобильная марка JAC назвала рублевые цены на свой новый пикап для России. Продажи модели T6 начнутся в России в сентябре.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Прощание с Сергеем Яковлевым пройдёт 9 июля

Похороны пройдут на Скорбященском кладбище. Траурная церемония начнётся в 12.30. Напомним, Сергей Яковлев погиб 6 июля.
Обновлено в 03:30
Общество

Паводок в Иркутской области побил рекорды за весь период наблюдений

Нынешний паводок в Иркутской области побил исторические максимумы как по уровню выпавших осадков, так и по уровням вышедших из берегов рек, сообщили журналистам представители Иркутского гидрометцентра.
Обновлено в 03:06
Экономика

ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, обязывающего РФ снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:03
Экономика

Рынок поддельных люксовых товаров в России обогнал легальный

Обновлено в 02:43
Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Под Ярославлем пятилетнего ребенка привязали к столбу

Ярославская полиция проводит проверку в многодетной семье села Юрьевское, где пятилетнего мальчика привязали к столбу.
Обновлено вчера в 10:35
Политика

В Госдуме призвали заморозить отношения между Россией и Грузией

Депутат Госдумы Евгений Примаков («Единая Россия») считает оздороваливающей заморозку отношений между Россией и Грузией и рекомендует в режиме автоответчика реагировать на провокации.
Обновлено в 04:12
Общество

Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме

Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
Обновлено вчера в 17:59
Общество

Эксперты оценили жизнь в Москве по доступности жилья и транспорта

Мегаполисы сравнивались по четырем показателям — доступности жилой недвижимости и коммунальных услуг, уровню благоустройства города, развитию транспортной системы и обеспеченности коммерческой недвижимостью.
Обновлено в 02:24
Финансы

Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,8-0,9%

Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips вслед за мировыми фондовыми индикаторами после выхода в США сильной статистики по рынку труда, сократившей ожидания смягчения монетарной политики Федрезерва в июле; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,8-0,9% на фоне отката ряда "тяжелых" бумаг из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".
Обновлено в 03:21
Политика

Первая партия нефти из США доставлена на Украину

Обновлено вчера в 07:09
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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