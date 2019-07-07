Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.

Политика Грузинский телеведущий обматерил Владимира Путина в прямом эфире Ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния на съемках передачи «Постскриптум» обматерил президента России Владимира Путина.

Наука Археологи нашли в пирамиде Джосера путь в «загробный мир» фараонов Согласно египетским верованиям, дорога в загробный мир была опасной: умерший фараон должен был преодолеть ряд препятствий на пути, он мог столкнуться с опасными существами.

Экономика «Антипинский НПЗ» возобновит работу 20 июля Производство остановлено в апреле - ему не на что стало покупать сырье. Завод начнет работать по давальческой схеме с 20 июля.

Происшествия Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.

Кино Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет 20-летний актер Камерон Бойс скончался сегодня, об этом сообщает ABC News со ссылкой на родственников звезды телеканала Disney.

Политика Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию до погашения долгов Запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию.

Армия и оружие Россия примет участие в ремонте индийского авианосца «Викрамадитья» Россия в следующем году примет участие в ремонте индийского авианосца "Викрамадитья", бывшего "Адмирала Горшкова", заявил в понедельник гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Общество Ливни и град ожидаются в Крыму в ближайшие часы "По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 6 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Экономика Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.

Политика Националисты поставили Зеленскому ультиматум из-за телемоста с Россией Украинские националисты выдвинули Владимиру Зеленскому ультиматум с требованием "адекватно" ответить на проведение телемоста между каналами "Россия 1" и NewsOne.

Наука Резидентные Т-клетки памяти мигрировали из кожи в кровь и обратно Международная группа исследователей показала, что резидентные Т-клетки памяти могут мигрировать из кожи в кровь.

Политика Россияне аннулировали 80% гостиничных броней на курортах Грузии Как напоминает «Газета.ru», президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете пассажирского авиасообщения с Грузией 21 июня.

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Происшествия Прощание с Сергеем Яковлевым пройдёт 9 июля Похороны пройдут на Скорбященском кладбище. Траурная церемония начнётся в 12.30. Напомним, Сергей Яковлев погиб 6 июля.

Общество Паводок в Иркутской области побил рекорды за весь период наблюдений Нынешний паводок в Иркутской области побил исторические максимумы как по уровню выпавших осадков, так и по уровням вышедших из берегов рек, сообщили журналистам представители Иркутского гидрометцентра.

Экономика ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, обязывающего РФ снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ.

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Происшествия Под Ярославлем пятилетнего ребенка привязали к столбу Ярославская полиция проводит проверку в многодетной семье села Юрьевское, где пятилетнего мальчика привязали к столбу.

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