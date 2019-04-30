Политика
В Сети началась кампания против «Мираторга»Взгляд.ру 09:57
В Сети началась кампания против агрохолдинга «Мираторг» после того, как его глава Виктор Линник назвал россиян, опасающихся запрета на ввоз хамона и пармезана, «балаболами». Блогеры и пользователи соцсетей решили бойкотировать «Мираторг» после заявления Линника.
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Поддержавший запрет ввоза хамона глава «Мираторга» не понял «истерики балаболов»
Интерфаксвчера в 05:06
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Космос
NASA не проводит независимое расследование инцидента при испытаниях Crew Dragon
Сотрудники NASA не проводят собственное расследование в связи с неудачей при испытаниях двигателей корабля Crew Dragon компании SpaceX.
Обновлено в 19:59
Происшествия
В США арестован подозреваемый в убийстве 50-летней давности
В США арестован подозреваемый в убийстве, совершенном около 50 лет назад, пишет News & Observer.
Обновлено в 19:50
Экономика
Татарстанстат: Средняя зарплата в РТ за январь-февраль выросла на 5%
В январе-феврале 2019 года средняя заработная плата жителей Татарстана, включая сотрудников малых предприятий, выросла на 5% в годовом выражении, достигнув уровня в 34 тыс. 200,9 рубля.
Обновлено в 14:58
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
На Украине с 1 мая снизили цену на газ для населения.
Обновлено в 11:37
Наука
Таяние шельфового ледника Росса ускорила теплая поверхность океана
Оказалось, что таяние шельфового ледника Росса происходит из-за теплых поверхностных вод океана, нагреваемых солнцем.
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю
В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
Обновлено в 18:55
Общество
В Кемерово закрылась отказавшаяся обслуживать геев пекарня
Обновлено в 05:15
Футбол
Экс-вратарь сборной Германии Адлер объявил о завершении карьеры
Вратарь «Майнца» Рене Адлер принял решение завершить профессиональную карьеру по окончании нынешнего сезона, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 07:21
Политика
Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности своего правительства принять специальный план изменений, чтобы исправить допущенные ошибки.
Обновлено в 18:27
Шоу-бизнес
В РПЦ отказались расторгать церковный брак Петросяна и Степаненко
В РПЦ отказали комику Евгению Петросяну в расторжении брака с юмористкой Еленой Степаненко.
Обновлено в 13:45
Происшествия
ДТП с участием грузовика произошло в Лефортовском тоннеле в Москве
В Лефортовском тоннеле в Москве произошло ДТП, а котором водитель автомобиля каршеринга врезался в грузовик.
Обновлено в 17:46
Музыка
Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом»
Певица Алсу не планировала участвовать в конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле, до скандала с "Голосом".
Обновлено в 14:32
Происшествия
На Ямале мужчина устроил резню в торговом центре
Обновлено в 14:29
Авто
Минпромторг РФ показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
Министерство промышленности и торговли России опубликовало в Facebook первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено вчера в 12:29
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
Украина начнёт поставлять Турции управляемые танковые ракеты
Украинская компания «Спецтехноэкспорт» подписала предварительный контракт с турецкой Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) о поставке управляемых танковых ракет.
Обновлено в 07:44
Политика
Путин подписал закон о «суверенном рунете»
Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено в 11:52
Футбол
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале ЛЧ
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча на стадионе "Камп Ноу" завершилась со счетом 3:0.
Обновлено в 17:47
Происшествия
На первомайском шествии в Петербурге разогнали колонну оппозиции
Фото с сегодняшней демонстрации в Петербурге Gepostet von Открытая Россия am Mittwoch, 1. Mai 2019 Когда акция началась, объединенная колонна демократических сил — в ней шли активисты партии «Яблоко», сторонники Алексея Навального, «Открытой России» и ряда петербургских оппозиционных движений — смогла пройти по Невскому проспекту не более 400 метров.
Обновлено в 09:43
Политика
Путин назначил Мезенцева вместо Бабича послом в Белоруссии
Президент России подписал указ об освобождении Михаила Бабича с должности посла России в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:18
Армия и оружие
Власти Венесуэлы назвали число пострадавших военных в ходе протестов
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес разместил пост в Twitter, в котором сообщил, сколько военнослужащих пострадали в ходе протестных акций в стране.
Обновлено в 19:56
Футбол
Азмуна признали лучшим игроком 26-го тура РПЛ
Обновлено в 03:31
Происшествия
Экс-сотрудник ЦРУ признался в сговоре с целью шпионажа в пользу Китая
Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джерри Ли признал в среду свою вину по обвинению в сговоре с целью передачи Китаю секретной информации.
Обновлено в 19:52
Шоу-бизнес
Повзрослевшую дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта приняли за мальчика
С момента расставания Анджелины Джоли и Брэда Питта прошло уже почти три года.
Обновлено в 17:00
Здоровье
Все, что вам нужно знать об изжоге сегодня, чтобы избежать осложнений в будущем
Все, что нужно знать об изжоге — в материале Passion.ru и Александра Кочаткова.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Ярославский вокзал в Москве проверяют после сообщения о минировании
Неизвестный сообщил, что на Ярославском вокзале в Москве заложено взрывное устройство, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео
В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Ингушетии депутат украл невесту
Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.
Обновлено в 08:06
Происшествия
В Стерлитамаке по улицам гуляла голая девушка
Обновлено в 20:35
Игры
Epic Games купила разработчиков Rocket League
Epic Games купила Psyonix – студию, разработавшую Rocket League. Rocket League появится в Epic Games Store в конце 2019-го.
Обновлено в 16:00