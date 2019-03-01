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В Сети дали советы экс-жене депутата после слов о «нищебродах»LentaChel.ru вчера в 00:41

Актриса Илона Столье, бывшая супруга депутата Госдумы Виталия Южилина, высказалась о «нищебродах», которых, по ее мнению, нельзя пускать в дорогие рестораны. Эти слова вызвали волну критики в Сети. 1 марта экс-жена депутата Госдумы заявила, что вход в дорогие рестораны должен быть ограничен.
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Илона Столье
Я считаю, что вход в некоторые рестораны должен быть просто ограничен. Как бы грубо это не звучало, но в элитных заведениях нищебродам не место. Люди должны иметь право спокойно отдохнуть за свои деньги, а не лицезреть быдло.
— Илона Столье, российская актрисаВзгляд.ру 01 марта в 10:17

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