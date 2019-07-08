Кино
Вышел трейлер новой «Малефисенты» с Анджелиной ДжолиСобака.ru 10:23
На ютьюб-канале Walt Disney Studios вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы», в котором главную роль злой волшебницы играет Анджелина Джоли. В актерском составе ленты произошли перемены: присоединилась Мишель Пфайффер и Эль Фаннинг.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 16:51, Вашингтон
Политика
Болтон о санкциях против Ирана: мы только начинаем
Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон в настоящее время находится лишь в начале пути относительно введения санкций против Ирана.
Обновлено в 16:17
Политика
Госдума попросит Путина ввести санкции против Грузии
Госдума попросит правительство и президента России ввести экономические санкции против Грузии, следует из проекта заявления, опубликованного в базе данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 14:27
Хоккей
Хоккеист Барбашёв презентует Кубок Стэнли в Москве 17 августа
«Барбашёв презентует Кубок Стэнли в Москве 17 августа», — цитирует ТАСС агента хоккеиста Дэна Мильштейна.
Обновлено в 15:39
Политика
Трамп отказался иметь дело с британским послом
Президент США Дональд Трамп в двух сообщениях в Twitter раскритиковал уходящего премьера Великобритании Терезу Мэй, посла в США Кима Дэррока и заявил, что остался доволен своим визитом в Соединенное Королевство.
Обновлено в 15:02
Политика
Кадыров предложил наказать оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в прямом эфире обругал матом президента России Владимира Путина.
Обновлено в 14:50
Общество
Названы регионы России с самыми высокими доходами населения
Для расчетов в исследовании было использовано соотношение среднедушевого месячного дохода в регионе и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено вчера в 22:05
Политика
К приезду Путина у главного корпуса УрФУ переложили асфальт
Обновлено в 12:41
Здоровье
В девяти озерах Нижнего Новгорода купаться не рекомендуется
Отклонения от норм обнаружены в Автозоводском районе в озерах Парка культуры и отдыха первой очереди на улице Смирнова и второй очереди на проспекте Молодежном.
Обновлено в 05:58
Экономика
Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибке
Глава министерства Максим Орешкин быстро отреагировал на эту ситуацию, потребовав от Росстата и ЦБ провести служебное расследование.
Обновлено в 10:18
Футбол
Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»
Обновлено в 12:58
Футбол
Арустамян оценил возможность ухода Дзюбы из «Зенита»
«Зенит» нуждается в Дзюбе, а он сам хочет играть на высшем уровне.
Обновлено в 13:23
Политика
Болтон назвал встречу глав СБ России, США и Израиля исторической
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал переговоры с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом исторической.
Обновлено в 15:44
Авто
Стала известна цена лимузина Aurus
«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей», – заявил глава минпромторга агентству Reuters.
Обновлено в 04:52
Авто
Kia Cerato GT-Line появится в РФ до конца 2019 года
Новый KIA Cerato GT-Line появится на российском рынке до конца 2019 года.
Обновлено в 08:58
Политика
В Киеве у здания телеканала NewsOne собрались протестующие
В Киеве несколько сотен человек митингуют у здания телеканала NewsOne, который ранее планировал провести телемост «Киев — Москва».
Обновлено в 15:56
Политика
Россия не признает декларацию ПА ОБСЕ обязующим документом
Власти Российской Федерации не будут считать декларацию Парламентской ассамблеи ОБСЕ документом, положения которого обязательны к выполнению, заявил член российской делегации депутат Госдумы Николай Рыжак 8 июля на пленуме.
Обновлено в 08:59
Политика
Зеленский предложил внести изменения в порядок выплат пенсий жителям Донбасса
Президент Украины Зеленский предложил внести изменения в порядок выплаты пенсий и социальных пособий жителям ДНР и ЛНР, а также упростить порядок провоза товаров с Украины в Народные Республики.
Обновлено в 12:41
Политика
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения участников двух протестных акций из четырех, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 14:43
Шоу-бизнес
Вдова Кобзона помолодела на 30 лет
Напомним, народный артист СССР и РФ Иосиф Кобзон умер в возрасте 80-ти лет 30 августа 2018 года.
Обновлено в 09:18
Общество
Агент Медведевой высказался об оскорблениях ведущего из Грузии в адрес Путина
Ведущий начал один из своих эфиров с оскорблений в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, ныне уже покойных.
Обновлено в 12:14
Политика
Вице-премьера Украины по евроинтеграции не пустили на саммит с ЕС
Вице-премьера по евроинтеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина — ЕС.
Обновлено в 14:21
Политика
Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам
Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено в 10:54
Футбол
В «ПСЖ» сообщили о неявке Неймара на предсезонную подготовку
Напомним, что Неймар неоднократно сообщал о своем желании покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Барселону».
Обновлено в 14:18
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая появилась на обложке глянца в одном пиджаке
На снимке актриса позирует в пиджаке на голое тело, демонстрируя стройную фигуру.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес
Нюша с мужем отметили День семьи, любви и верности
8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности.
Обновлено в 15:01
Происшествия
Летевший из Москвы Boeing подал аварийный сигнал и развернулся
Самолёт подал сигнал о ЧП на борту. Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня самолёт этого же рейса уже возвращался во «Внуково».
Обновлено в 07:16