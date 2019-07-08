Кино

Вышел трейлер новой «Малефисенты» с Анджелиной ДжолиСобака.ru 10:23

На ютьюб-канале Walt Disney Studios вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы», в котором главную роль злой волшебницы играет Анджелина Джоли. В актерском составе ленты произошли перемены: присоединилась Мишель Пфайффер и Эль Фаннинг.
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Опубликован трейлер фильма" Малефисента: Владычица тьмы"

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