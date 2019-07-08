Кино

В Сеть выложили трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»РИА Новости 09:36

Официальный трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы", появился в Сети. Одна из самых знаменитых чародеек - Малефисента в исполнении Анджелины Джоли - возвращается на экраны.
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В Сети появился трейлер новой «Малефисенты»

Газета.Ru15:02

Трейлер сиквела «Малефисенты» выложили в Сеть

Телеканал 360°12:26

В Сеть выложили трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»

РИА Новости09:36

Опубликован трейлер фильма" Малефисента: Владычица тьмы"

РЕН ТВ10:43

«Пора взять под крыло и свой род». В трейлере новой «Малефисенты» показали таинственный народ

Фонтанка.Ру10:19

Трейлер новой «Малефисенты» с Джоли опубликовали в Сети

ФАН11:57

Вышел русский трейлер «Малефисенты 2» с Анджелиной Джоли

Российская газета09:59
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 18:24, Вашингтон
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Модернизированный пикап Nissan Navara начал покорять авторынок

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Происшествия

Стали известны обстоятельства гибели 20-летней российской гандболистки

Обновлено в 17:36
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Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину

Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
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Обладатели ПК с AMD Ryzen 3000 больше не могут запустить Destiny 2

Поклонники Destiny 2 пожаловались на то, что игра больше не запускается на компьютерах, оборудованных процессорами AMD Ryzen 3000.
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«Авангард» анонсировал переход форварда «Колорадо» Андригетто

В прошлом сезоне Андригетто в 64 матчах за «Колорадо» набрал 17 (7+10) очков при полезности «+10».
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Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

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В перерыве в составе санкт-петербуржцев произошла замена: полузащитник Кристиан Нобоа поменял Александра Ерохина.
Обновлено 06 июля в 13:20
Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено вчера в 09:55
Экономика

«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино

В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Культура

В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»

Обновлено в 05:46
Политика

В Киеве у здания телеканала NewsOne собрались протестующие

В Киеве несколько сотен человек митингуют у здания телеканала NewsOne, который ранее планировал провести телемост «Киев — Москва».
Обновлено в 15:56
Экономика

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 04:57
Происшествия

Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад

В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Угроза минирования в посольстве США в Москве оказалась ложной

Угроза взрыва в здании посольства США на Новинском бульваре и в высотке на Кудринской площади Москве не подтвердилась.
Обновлено в 15:40
Политика

Кадыров ответил на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, оскорбившего Владимира Путина.
Обновлено в 14:29
Политика

Госдума опубликовала проект заявления о санкциях против Грузии

Проект заявления Госдумы о мерах в связи с «антироссийскими провокациями в Грузии» опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 15:43
Общество

Экс-жена Маккартни заявила о получении крупнейшей компенсации от СМИ

Бывшая супруга музыканта Пола Маккартни Хизер Миллс объявила о завершении почти десятилетней тяжбы с News Group Newspapers, которую она и ее сестра Фиона обвинили в прослушивании телефонов и вторжении в частную жизнь, сообщает Financial Times.
Обновлено в 12:50
Футбол

«Зенит» объявил о переходе Сутормина

Обновлено в 13:15
Шоу-бизнес

Младшая дочь Константина Меладзе выросла настоящей красавицей

От предыдущего брака с Яной Сумм у звезды родилось трое детей: старшая дочь Алиса, Лия и сын Валерий.
Обновлено в 16:39
Армия и оружие

США одобрили продажу ракетных комплексов и танков Тайваню на $2,2 млрд

Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню американских танков M1A2T Abrams, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и сопутствующего оборудования к ним на сумму порядка $2,2 млрд.
Обновлено в 17:58
Общество

Названы победители конкурса по оформлению храма в Тушино

Стали известны имена победителей общероссийского конкурса по оформлению храма святого равноапостольного князя Владимира, который возводят на берегу Москвы-реки в Тушино.
Обновлено в 14:02
Наука

Биологи изобрели быстрый метод направленной эволюции молекул

Обновлено в 17:04
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают пенсии

С 1 августа 2019 года произойдет автоматический перерасчёт страховой пенсии работавшим в 2018 году пенсионерам.
Обновлено в 15:00
Происшествия

Машина врезалась в стену дома в Петербурге

В Санкт-Петербурге легковушка врезалась в стену дома. Об этом сообщают очевидцы в соцсети. Инцидент произошел у Среднего проспекта.
Обновлено в 17:49
Экономика

Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибке

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Происшествия

Грабители насмерть избили 91-летнюю ветерана войны

В Новгородской области 91-летняя женщина-ветеран скончалась после нападения.
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В Вашингтоне затопило Белый дом и метро

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Авто

Группа ГАЗ отстояла свои права перед немецким дизайнером

Volkswagen едва не лишился авторских прав на легендарного "Жука" Между тем, проект "Вепрь-Next" был показан ГАЗом на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" и в том же году на выставке "Комтранс".
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Американская актриса, кинорежиссёр и сценаристка, фотомодель, посол доброй воли ООН. Обладательница премии «Оскар», трёх премий «Золотой глобус» и двух «Премий Гильдии киноактёров США».
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Малефисента
Персонаж
Вымышленный персонаж и главная антагонистка диснеевского мультфильма 1959 года «Спящая красавица», а также протагонистка одноимённого художественного фильма 2014 года. Она - могущественная злая фея, которая, разозлившись на то, что её не пригласили на крестины принцессы Авроры, насылает на ту страшное заклятие, предсказав девочке смерть от укола о веретено прялки в день её шестнадцатилетия.
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