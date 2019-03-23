Кино

В Сеть слили первую серию последнего сезона «Игры престолов»Московский Комсомолец вчера в 09:13

За три недели до официальной премьеры заключительного сезона "Игры престолов" в интернете появилась его первая серия.
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В Сеть слили подробный сюжет первой серии финального сезона «Игры престолов»

Комсомольская правдавчера в 11:32

В интернете появилась первая серия последнего сезона «Игры престолов»

Говорит Москвавчера в 09:27

Сюжет первой серии нового сезона «Игры престолов» утёк в Сеть

Life.ruвчера в 09:42

В Сеть слили первую серию последнего сезона «Игры престолов»

Московский Комсомолецвчера в 09:13

Новая серия «Игры престолов» попала в сеть

Газета.Ruвчера в 07:58

Осторожно, спойлеры: в Сеть слили начало последнего сезона «Игры престолов»

РЕН ТВвчера в 09:43

СПОЙЛЕРЫ: в Сеть слита первая серия нового сезона «Игры престолов»

Super.ruвчера в 06:56
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«Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой», — подчеркнул он.
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"Петля Примакова" Как разворот над Атлантикой вернул Россию на мировую арену Галия Ибрагимова Ровно двадцать лет назад Евгений Примаков — тогда премьер-министр России — направлялся с визитом в США.
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Как отметила министр, ЗОЖ – в целом главный ресурс для снижения уровня смертности в России.
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Посла Франции в Вануату уволили из-за домогательств

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Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети

В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.
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Сергей Безруков прокомментировал слухи о том, что он участвовал в молебне на месте строительства храма-на-драме в Екатеринбурге за деньги.
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Политика

«Русское расследование» в США закончилось. Стартует «украингейт»

Рэйчел Мэддоу с канала MSNBC с комом в горле сообщила зрителям новости о том, что специальный прокурор Мюллер завершил свое расследование "дела Трампа" и решил не предъявлять уголовных обвинений самому президенту США, членам его семьи и сотрудникам его избирательного штаба.
Обновлено в 01:00
Футбол

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Политика

Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину

Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 10:53
Политика

Медведев встретился с Бойко и Медведчуком

В ответ Медведчук назвал необходимым сохранить транзит газа через украинскую территорию и для этого нужно создать газотранспортный консорциум с Россией, а сама Украина нуждается в поставках "Газпрома".
Обновлено 22 марта в 10:55
Происшествия

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По меньшей мере 134 пастуха народа фулани погибли от рук вооруженных людей в селениях близ города Банкас в центральном Мали.
Обновлено вчера в 18:21
Общество

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Политика

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Компания «Нафтогаз» является бедой для республики, заявил в эфире телеканала 112 Украина депутат Верховной рады, кандидат в президенты страны Юрий Бойко.
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Шоу-бизнес

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Эксперты портала «Автоновости дня» определили три самых надежных внедорожника 2019 года.
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Китайский автогигант Great Wall начнет продажи нового купе-кроссовера Haval F7X только в апреле, однако первые товарные машины уже приехали к дилерам.
Обновлено вчера в 00:36
Спорт

Загитова поблагодарила своих наставников после победы на ЧМ в Сайтаме

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В Москве полицейского задержали за вымогательство и участие в ОПГ

В Москве сотрудники управления собственной безопасности МВД задержали капитана полиции, инспектора ППС по Таганскому району за вымогательство денег у людей, употребляющих наркотики.
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Армия и оружие

Израиль нанес удар по двум объектам ХАМАС в секторе Газа

Израильский беспилотник нанес два удара по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на беспорядки на границе анклава.
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Напомним, Бобровский пропустил уже несколько матчей регулярки, включая матч в пятницу с «Эдмонтон Ойлерз» (1:4). Главный тренер Джон Торторелла, комментируя его отсутствие, заявил журналистам, что он порезан.
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