Гаджеты

В Сеть попали макеты новых iPhoneРЕН ТВ 06:01

В Сеть слили макеты новых iPhone, продажи которых должны начаться в этом году. Фото опубликовал в своем Twitter-аккаунте инсайдер Бенджамин Гескин. На фото представлены новые разработки Apple iPhone XI и iPhone XI Max.
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Дизайн новых iPhone слили в сеть

Газета.Ru06:11

Макеты новых iPhone подтвердили слухи о новом дизайне

Life.ruвчера в 13:37

Макеты новых iPhone слили в Сеть

Известия04:16

В соцсети слили первые макеты новых iPhone

URA.Ru01:34

Снимки макетов новых iPhone попали в Сеть

News.ru00:56

Опубликованы первые макеты новых iPhone

ТК Звездавчера в 21:27

Макеты новых iPhone активно обсуждают в Сети

Народные новости06:39
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
Политика

В штаб Зеленского пришла полиция

В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Политика

Почти половина избирателей проголосовала на выборах президента Украины

Явка на выборах президента Украины по состоянию на 16.00 мск составила 49,3% - гражданская сеть "Опора"
Обновлено в 11:11
Происшествия

На Шри-Ланке произошел восьмой взрыв

Обновлено в 05:18
Происшествия

Водитель Lexus сбил инспектора ДПС в Ленинградской области

"По предварительной информации, на 68-м км автодороги Санкт-Петербург - Псков водитель не справился с управлением и сбил сотрудника ДПС, который находился на краю проезжей части и оформлял документы на ранее остановленного водителя другого транспортного средства", - сказали в управлении.
Обновлено в 06:28
Политика

«Блок Петра Порошенко» примет участие в выборах в Раду

«Обязательно партия «Блок Петра Порошенко — Солидарность» пойдет на парламентские выборы», — заявил Герасимов.
Обновлено в 10:09
Политика

Данные экзит-пола: Зеленский получает 89% на востоке Украины

«Газета.ру» публикует данные экзит-пола.
Обновлено в 10:31
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Авто

Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки

Обновлено вчера в 03:34
Общество

Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание

Обновлено в 08:26
Политика

Вакарчук призвал голосовать в вышиванках

Что касается призыва Вакарчука приходить на выборы в вышиванках, то Петр Порошенко ранее выложил похожий пост под тем же хештэгом - "голосую за Украину".
Обновлено в 03:46
Футбол

ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции по футболу

Благодаря ничьей «Тулузы» и «Лилля» в 33-м туре чемпионата Франции ПСЖ за пять туров до конца первенства обеспечил себе первое место в Лиге 1. Парижане сумели защитить свой титул, добытый год назад.
Обновлено в 11:06
Хоккей

Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину»

Обновлено вчера в 23:41
Шоу-бизнес

Видео с выступлением Медведевой в латексном костюме появилось в сети

Выступление двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой на Ice Fantasia 2019 в Южной Корее обнародовал певец.
Обновлено вчера в 08:13
Политика

В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России

В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Футбол

«Краснодар» проиграл «Зениту» в матче РПЛ

Футболисты «Краснодара» проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 15:59
Политика

Штаб Хиллари Клинтон имел связь с Украиной в 2016 году

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что предвыборный штаб Хиллари Клинтон, которая являлась кандидатом от демократов на выборах в Соединённых Штатах в 2016 году, имел связь с представителями Украины.
Обновлено в 10:56
Политика

Кучма пожалел нового президента Украины

Второй президент Украины Леонид Кучма пожелал победителю выборов быть честным и выполнять обещания, данные избирателям, передает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 10:18
Энергетика

«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию

«Российский партнер признал данный факт, что подтверждено двусторонним актом, документ подписан», — говорится в сообщении издания.
Обновлено в 11:00
Происшествия

В Казахстане разбился легкомоторный самолёт

На аэродроме в казахстанской Караганде разбился легкомоторный самолёт, по предварительной информации два человека погибли.
Обновлено в 08:38
Футбол

«Эвертон» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

Обновлено в 10:50
Общество

Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения

Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес

Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию

Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено в 07:37
Наука

Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово»

Загадка зарождения Вселенной никогда не будет разгадана учеными. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Обновлено в 09:56
Спорт

Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие

СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России

По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
Обновлено в 08:57
Путешествия

Чешских путешественников приятно удивила поездка в Россию

Зарубежные путешественники рассказали о своей поездке в статье для издания iDNES, в которой развеяли классические стереотипы о РФ.
Обновлено в 05:41
Общество

Врачи объяснили опасность поздних родов для демографии России

Сухих отметил, что снижение уровня рождаемости накладывается на последствия демографического кризиса 1990-х годов.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие

В Петербурге создали ракету-дрон для уничтожения беспилотников

Петербургские специалисты создали ракету-дрон для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, пишет ТАСС.
Обновлено в 10:21
Авто

На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей

Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Наука

Сильная магнитная буря ожидается 22 апреля

В понедельник, 22 апреля, Землю накроет сильная магнитная буря.
Обновлено в 10:19
Как работают Яндекс.Новости?
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