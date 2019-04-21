Гаджеты
В Сеть попали макеты новых iPhoneРЕН ТВ 06:01
В Сеть слили макеты новых iPhone, продажи которых должны начаться в этом году. Фото опубликовал в своем Twitter-аккаунте инсайдер Бенджамин Гескин. На фото представлены новые разработки Apple iPhone XI и iPhone XI Max.
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Политика
В штаб Зеленского пришла полиция
В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Политика
Почти половина избирателей проголосовала на выборах президента Украины
Явка на выборах президента Украины по состоянию на 16.00 мск составила 49,3% - гражданская сеть "Опора"
Обновлено в 11:11
Происшествия
На Шри-Ланке произошел восьмой взрыв
Обновлено в 05:18
Происшествия
Водитель Lexus сбил инспектора ДПС в Ленинградской области
"По предварительной информации, на 68-м км автодороги Санкт-Петербург - Псков водитель не справился с управлением и сбил сотрудника ДПС, который находился на краю проезжей части и оформлял документы на ранее остановленного водителя другого транспортного средства", - сказали в управлении.
Обновлено в 06:28
Политика
«Блок Петра Порошенко» примет участие в выборах в Раду
«Обязательно партия «Блок Петра Порошенко — Солидарность» пойдет на парламентские выборы», — заявил Герасимов.
Обновлено в 10:09
Политика
Данные экзит-пола: Зеленский получает 89% на востоке Украины
«Газета.ру» публикует данные экзит-пола.
Обновлено в 10:31
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Обновлено вчера в 03:34
Общество
Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание
Обновлено в 08:26
Политика
Вакарчук призвал голосовать в вышиванках
Что касается призыва Вакарчука приходить на выборы в вышиванках, то Петр Порошенко ранее выложил похожий пост под тем же хештэгом - "голосую за Украину".
Обновлено в 03:46
Футбол
ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции по футболу
Благодаря ничьей «Тулузы» и «Лилля» в 33-м туре чемпионата Франции ПСЖ за пять туров до конца первенства обеспечил себе первое место в Лиге 1. Парижане сумели защитить свой титул, добытый год назад.
Обновлено в 11:06
Хоккей
Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину»
Обновлено вчера в 23:41
Шоу-бизнес
Видео с выступлением Медведевой в латексном костюме появилось в сети
Выступление двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой на Ice Fantasia 2019 в Южной Корее обнародовал певец.
Обновлено вчера в 08:13
Политика
В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России
В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Футбол
«Краснодар» проиграл «Зениту» в матче РПЛ
Футболисты «Краснодара» проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 15:59
Политика
Штаб Хиллари Клинтон имел связь с Украиной в 2016 году
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что предвыборный штаб Хиллари Клинтон, которая являлась кандидатом от демократов на выборах в Соединённых Штатах в 2016 году, имел связь с представителями Украины.
Обновлено в 10:56
Политика
Кучма пожалел нового президента Украины
Второй президент Украины Леонид Кучма пожелал победителю выборов быть честным и выполнять обещания, данные избирателям, передает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 10:18
Энергетика
«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию
«Российский партнер признал данный факт, что подтверждено двусторонним актом, документ подписан», — говорится в сообщении издания.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Казахстане разбился легкомоторный самолёт
На аэродроме в казахстанской Караганде разбился легкомоторный самолёт, по предварительной информации два человека погибли.
Обновлено в 08:38
Футбол
«Эвертон» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
Обновлено в 10:50
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес
Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию
Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено в 07:37
Наука
Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово»
Загадка зарождения Вселенной никогда не будет разгадана учеными. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Обновлено в 09:56
Спорт
Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России
По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
Обновлено в 08:57
Путешествия
Чешских путешественников приятно удивила поездка в Россию
Зарубежные путешественники рассказали о своей поездке в статье для издания iDNES, в которой развеяли классические стереотипы о РФ.
Обновлено в 05:41
Общество
Врачи объяснили опасность поздних родов для демографии России
Сухих отметил, что снижение уровня рождаемости накладывается на последствия демографического кризиса 1990-х годов.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие
В Петербурге создали ракету-дрон для уничтожения беспилотников
Петербургские специалисты создали ракету-дрон для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, пишет ТАСС.
Обновлено в 10:21
Авто
На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Наука
Сильная магнитная буря ожидается 22 апреля
В понедельник, 22 апреля, Землю накроет сильная магнитная буря.
Обновлено в 10:19