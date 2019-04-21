Гаджеты
В Сеть попали макеты новых iPhoneРЕН ТВ 06:01
В Сеть слили макеты новых iPhone, продажи которых должны начаться в этом году. Фото опубликовал в своем Twitter-аккаунте инсайдер Бенджамин Гескин. На фото представлены новые разработки Apple iPhone XI и iPhone XI Max.
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Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено вчера в 22:23
Футбол
«Урал» обыграл «Рубин» в матче РПЛ
Обновлено в 11:45
Армия и оружие
Запуск двигателей ядерного бомбардировщика B-52 порохом попал на видео
В Сети появилось видео, на котором ядерный бомбардировщик ВВС США B-52 Stratofortress заводит свои двигатели необычным способом - с помощью пороховых стартеров.
Обновлено в 12:09
Хоккей
Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину»
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Признать любой результат выборов пообещали у Порошенко
Команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко пообещала, что во втором туре президентских выборов признает любой результат, передает УНИАН.
Обновлено в 09:46
Политика
Захарова усмотрела нацизм в заявлении главы Минздрава Украины
Твит министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о президентских выборах вызвал возмущение у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Обновлено в 08:58
Общество
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку
Обновлено в 01:24
Спорт
Загитова показала видео выступления ее собаки на льду
Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено в 10:00
Политика
Зеленский набирает, Порошенко теряет: социологи обновили данные экзитпола
Всеукраинская академия мониторинга, анализа и прогноза 21 апреля в 17:20 опубликовала новые данные экзитпола, согласно которым за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 72,8% избирателей За его оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, отдали голоса 22,9% опрошенных.
Обновлено в 10:26
Энергетика
Найден источник загрязнения поступающей в Белоруссию нефти
На заседании оперативного штаба на заводе "Нафтан" сообщили об обнаружении источника загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти, передает издание "Вестник Нафтана".
Обновлено в 12:05
Общество
Британской королеве Елизавете II исполнилось 93 года
21 апреля британская королева Елизавета II празднует свой 93-й день рождения.
Обновлено в 10:13
Армия и оружие
Эсминец США Ross прибыл в порт Батуми
Обновлено в 11:03
Политика
Зеленский набирает более 70% на выборах президента Украины
Главный редактор украинского издания "Страна" Игорь Гужва, используя метафоры, обнародовал в Facebook результаты экзитполов во время второго тура голосования на выборах президента Украины.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию
Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено в 07:37
Политика
Суданские власти поблагодарили Россию за поддержку
В своем первом выступлении на государственном телевидении генерал аль-Бурхан заявил также, что совет заинтересован в скорейшей передаче власти гражданскому правительству, и обещал в течение недели рассмотреть все предложения оппозиции.
Обновлено в 12:19
Хоккей
Сборная России проиграла команде США на юниорском чемпионате мира
После второго периода сборная России проигрывала уже в две шайбы.
Обновлено в 12:13
Происшествия
В Нижегородской области потушили пожар на военном полигоне
Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что природный пожар затронул часть военного полигона в Нижегородской области.
Обновлено в 10:25
Авто
На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 млн рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Активистка Femen разделась возле участка, где голосовал Зеленский
Активистка Femen разделась возле избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:30
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Обновлено вчера в 03:34
Футбол
Хет-трик Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетиком»
Обновлено в 12:07
Музыка
Известный в Татарстане дуэт «Артур – Марат» распался
Артур Мингазов, один из участников дуэта «Артур – Марат», объявил о распаде творческого тандема.
Обновлено в 09:28
Футбол
«Манчестер Юнайтед» с разгромным счетом проиграл «Эвертону»
Обновлено в 11:37
Политика
Студия «Квартал 95» запланировала съемки без Зеленского
Студия «Квартал 95», основанная кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, уже запланировала съемки и концерт без него.
Обновлено в 11:51
Политика
В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России
В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Здоровье
В России каждая третья женщина имеет ожирение
Каждая третья женщина имеет ожирение, каждая вторая — избыточный вес. Об этом сообщило государственное издание «Российская газета».
Обновлено в 01:27
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке выросло до 215 человек
Обновлено в 09:33
Авто
Китайско-итальянский кроссовер SWM G01 F добрался до дилеров
Добрался до дилеров китайско-итальянский кроссовер SWM G01 F, являющийся спортивной модификацией кроссовера G01.
Обновлено в 12:16