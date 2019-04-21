В Сеть попали макеты новых iPhoneРЕН ТВ 06:01

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Космос SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.

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