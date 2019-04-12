Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ, пишут СМИРИА Новости 02:19
В публичном доступе появилась информация о клиентах, которым банки отказали в обслуживании по закону о противодействии отмыванию доходов, сообщила газета "Коммерсант". По данным издания, в базе содержатся сведения о 120 тысячах граждан и компаний.
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Интернет
В WhatsApp добавили новую функцию
Функция «Режим игнорирования архивных чатов» позволит пользователю оставаться в группе, однако не отвлекаться на уведомления о новых сообщениях.
Обновлено в 02:24
Футбол
Кроос намерен покинуть «Реал» летом
Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона.
Обновлено в 03:36
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Гаджеты
Apple добавляет подтверждение покупки подписок
Острой проблемой для огромной корпорации стала случайная покупка платных подписок. Было решено добавить еще один шаг в алгоритме покупки.
Обновлено в 02:07
Экономика
Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет
Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 01:52
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Сторонники Порошенко опубликовали еще один ролик о Зеленском
Сторонники лидера Украины Петра Порошенко опубликовали еще одно видео о кандидате в президенты Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 19:33
Армия и оружие
Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии
Обновлено в 01:37
Происшествия
Беглого депутата Дмитрия Никулина задержали
Задержан находившийся в розыске один из фигурантов уголовного дела по факту многомиллионного хищения у ООО «Электронный проездной».
Обновлено в 02:36
Экономика
В России создан банк для Роскосмоса
Кредитную организацию было решено переименовать в "Роскосмосбанк" В ноябре 2018 года председателем совета директоров "Фондсервисбанка", обслуживающего предприятия ракетно-космической отрасли России, стал глава Роскосмос Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 01:52
Общество
Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе
Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru.
Обновлено вчера в 23:49
Кино
Начались съемки фильма о докторе Лизе
В Москве начались съемки фильма «Доктор Лиза» о Елизавете Глинке. Главную роль исполнит Чулпан Хаматова.
Обновлено в 02:16
Общество
Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос 58 лет назад
12 апреля 1961 года человек впервые совершил полёт в космос.
Обновлено вчера в 18:07
Хоккей
Тренер «Вегаса» — о Гусеве: «Понятия не имею, во что это выльется»
Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан высказался о возможном появлении в американской команде нападающего СКА Никиты Гусева.
Обновлено в 02:28
Политика
Парубий назвал Зеленского модернизированной версией Януковича
Спикер Рады Андрей Парубий назвал кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского модернизированной версией бывшего главы государства Виктора Януковича.
Обновлено в 03:18
Общество
Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах
Обновлено вчера в 09:44
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
Обновлено вчера в 21:44
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 05:10
Армия и оружие
Первый польский космонавт назвал гениальным бомбардировщик Су-34
Первый и единственный польский космонавт Мирослав Гермашевский назвал гениальным российский бомбардировщик Су-34.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
Сверхлегкий самолет разбился на поле для гольфа в Великобритании
Сообщается, что 11 апреля сверхлегкий самолет упал на поле для гольфа Royal Birkdale. В результате крушения самолета погиб один человек.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
Не менее 16 человек погибли при взрыве в Пакистане
По меньшей мере 16 человек погибли, еще 30 получили ранения при взрыве, прогремевшем в городе Кветта, сообщил в пятницу телеканал GeoTV.
Обновлено в 01:04
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майклу Калви до 14 июля
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета РФ и продлил на три месяца срок домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 03:25
Общество
Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год
Главный приз получил американский фотограф Джон Мур, который запечатлел, как пограничники США обыскивают женщину из Гондураса, пока у нее в ногах стоит ее маленькая дочь и плачет.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
Концерт Аллегровой в Краснодаре закончился скандалом
Ирина Аллегрова не смогла угнать сердца своих поклонников на концерте в Краснодаре.
Обновлено в 03:22
Политика
Рамзан Кадыров призвал простить Чечне долги за газ
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда республики, который отменил решение Заводского суда Грозного о списании с населения огромных долгов за газ.
Обновлено в 01:00
Политика
Запретить полиэтиленовые пакеты предложили в Госдуме
Полностью запретить в России полиэтиленовые пакеты предложил первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов.
Обновлено вчера в 15:38
Культура
Кинокритик Долин уволился из ВГТРК из-за сюжета «России 24»
Известный кинокритик Антон Долин уволился из ВГТРК из-за выхода сюжета на телеканале "Россия 24" о его критике относительно фильма "Балканский рубеж".
Обновлено вчера в 10:51
Экономика
Банк России отозвал лицензию у московского банка «Аспект»
Банк России отозвал лицензию у небольшого московского банка "Аспект", занимавшего 343-е место по активам.
Обновлено в 02:05
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32