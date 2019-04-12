Экономика

В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБГазета.Ru 04:05

В открытом доступе на специализированных сайтах оказались персональные данные о 120 тысячах клиентах. Банки отказали им в обслуживании по "антиотмывочному" закону, сообщила газета "Коммерсантъ". Юристы беспокоятся, что фигурантам списка будет сложнее устроиться на работу.
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Данные о клиентах банков из черного списка ЦБ попали в интернет

Коммерсантъ03:57

«Ъ» узнал об утечке черного списка клиентов по антиотмывочному закону

Интерфаксвчера в 20:47

«Ъ»: данные о клиентах банков из черного списка ЦБ попали в интернет

ТАСС01:35

«Коммерсант»: черные списки клиентов банков слили в интернет

URA.Ruвчера в 22:46

СМИ узнали о попадании в интернет черного списка клиентов банков

РБКвчера в 21:15

Хакеры обнародовали данные клиентов банков из черного списка ЦБ

Ведомостивчера в 20:53

В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ, пишут СМИ

РИА Новости02:19
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Общество

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Кредитную организацию было решено переименовать в "Роскосмосбанк" В ноябре 2018 года председателем совета директоров "Фондсервисбанка", обслуживающего предприятия ракетно-космической отрасли России, стал глава Роскосмос Дмитрий Рогозин.
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Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ

«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
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Силовики задержали главу Бабаюртовского района Дагестана

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Энергетика

«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России

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Гаджеты

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Полиция Эквадора задержала соратника Ассанжа

Глава МВД Эквадора Мария Паула Рома в эфире радиостанции Sonorama сообщила, что эквадорская полиция задержала соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено вчера в 21:37
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Реальные зарплаты россиян выросли, заявил глава Минтруда

В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.
Обновлено в 03:44
Общество

Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны

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Обновлено в 02:32
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«Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемого Калви до 14 июля 2019 года», — заявила она.
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Армия и оружие

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Афганское движение "Талибан" (запрещено в РФ) заявило о начале ежегодного весеннего наступления - операции "Победа".
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Чиновники свердловского Минобразования попались на сокрытии доходов

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Любовь Успенская показала свою дочь после реабилитации

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Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
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«Транснефть» прокомментировала позицию Минска по нефтепроводу «Дружба»

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Самарин провалил короткую программу на командном ЧМ

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Обвиняемый в мошенничестве "основатель" Facebook Пол Челья, которому грозит экстрадиция в США, запросил убежища в Эквадоре, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на его адвоката Роберто Кальдерона.
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В Казани группа подростков избила сверстника

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