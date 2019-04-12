Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБГазета.Ru 04:05
В открытом доступе на специализированных сайтах оказались персональные данные о 120 тысячах клиентах. Банки отказали им в обслуживании по "антиотмывочному" закону, сообщила газета "Коммерсантъ". Юристы беспокоятся, что фигурантам списка будет сложнее устроиться на работу.
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Политика
Путин поручил продумать увеличение субсидий на авиаперевозки в Крым
Президент России Владимир Путин поручит правительству рассмотреть вопрос об увеличении объема субсидирования пассажирских авиаперевозок в Крым, соответствующий пункт содержится в перечне поручений главы государства, который опубликован 12 апреля на сайте Кремля.
Обновлено в 05:39
Культура
Скончался лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов
Ушел из жизни лидер российской панк-группы «Соломенные еноты» Борис Белокуров, известный под псевдонимом Борис Усов.
Обновлено в 00:21
Происшествия
Мосгорсуд оставил Абызова в СИЗО
Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Дело о пожаре в «Зимней вишне» направлено в суд
Обновлено в 05:03
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Обновлено вчера в 20:42
Финансы
Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 13 апреля
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 13 апреля, составляет 64,5171 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 06:58
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено вчера в 13:56
Экономика
В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка
Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Здоровье
В Псковской области открыли горячую линию по оценке качества и доступности медуслуг
Центр устойчивого развития Псковской области открыл для жителей региона горячую линию, которая собирает информацию от населения о качестве и доступности медуслуг.
Обновлено в 04:29
Энергетика
У «Нафтогаза» есть план на случай приостановки транзита газа из России
"Нафтогаз Украины" подготовил меры на случай прекращения транзита газа из России.
Обновлено вчера в 19:41
Политика
В сети появился ролик с Зеленским и белым порошком
Обновлено в 03:54
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено вчера в 16:00
Общество
В Петербурге появилось граффити с Валентиной Терешковой
Граффити в честь Дня космонавтики с изображением первой женщины-космонавта Валентиной Терешковой появилось на стене дома в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщила арт-группа "Явь" в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:08
Общество
Михаил Пиотровский прокомментировал введение туристического сбора в Петербурге
Генеральный директор Эрмитажа и президент Союза музеев России Михаил Пиотровский прокомментировал введение туристического сбора в Петербурге.
Обновлено в 06:36
Экономика
Сбербанк получит контроль над Центром речевых технологий
В результате сделки Сбербанк получит 51% ЦРТ, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к одной из ее сторон.
Обновлено 10 апреля в 17:14
Авто
Chery анонсировала новое кросс-купе Jetour X70 Coupe
Напомним, летом 2018-го года компания Chery объявила о выходе на рынок первого паркетника марки - Jetour X70, чуть позже была представлена его "спортивная" версия - X70S, а несколько месяцев в продаже появился 7-местный X90.
Обновлено в 07:00
Политика
Песков: кандидаты в президенты Украины не просили о встрече с Путиным
Никаких запросов на встречу с Путиным от кандидатов в президенты Украины не поступало, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:09
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и выплатить взнос
На апрельской сессии большинством голосов ПАСЕ приняла резолюцию, призвала Россию сформировать делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено 10 апреля в 14:46
Происшествия
В Казани группа подростков избила сверстника
Обновлено в 02:52
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
Обновлено вчера в 21:44
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено 10 апреля в 09:47
Экономика
Рождаемость в России в 2018 году упала больше чем на 5%
Рождаемость в России в 2018 году снизилась более чем на 5%, сообщил в пятницу министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
Обновлено в 04:14
Общество
ГИБДД предлагает ужесточить штрафы за превышение скорости
Панарьин отметил, что целесообразно будет также увеличить размер штрафов для водителей, которые постоянно превышают скорость больше, чем на 20 км/ч.
Обновлено 10 апреля в 10:37
Единоборства
UFC запретил выход под «День Победы» бойцу из Донбасса
Никита Крылов, чемпион Fight Nights в полутяжелом весе, не смог выйти в октагон под песню «День Победы» в исполнении Льва Лещенко.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Лучший эстонский спецслужбист задержан за шпионаж в пользу России
Полиция безопасности Эстонии (КАПО) задержала экс-сотрудника этого ведомства Владимира Куликова по подозрению в шпионаже на Россию, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии, сменив генерал-полковника Сергея Суровикина, который пробыл на этом посту более года, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майклу Калви
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Анастасию Макееву чуть не задавили на вокзале в Токио
Обновлено в 05:50
Общество
Уже совсем взрослая: что успела сделать мировая космонавтика
Уже в момент старта работ над программой космического челнока «Шаттл» началось уменьшение расходов на космонавтику, что во многом и предопределило судьбу этого проекта.
Обновлено вчера в 17:02