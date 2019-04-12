Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБГазета.Ru вчера в 04:05
В открытом доступе на специализированных сайтах оказались персональные данные о 120 тысячах клиентах. Банки отказали им в обслуживании по "антиотмывочному" закону, сообщила газета "Коммерсантъ". Юристы беспокоятся, что фигурантам списка будет сложнее устроиться на работу.
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Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата ракет силами сирийской ПВО
В Сети появились видеозаписи, на которых запечатлено отражение силами сирийской ПВО ракетного удара по провинции Хама.
Обновлено вчера в 23:58
Экономика
Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»
Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
В Тюмени отменили режим контртеррористической операции
Обновлено в 02:23
Гаджеты
4 правила зарядки телефона, которые позволят ему работать дольше
Эксперты уверены, что они «жгут» батареи.
Обновлено вчера в 13:51
Политика
Пушков оценил обещания Порошенко по поводу Донбасса
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал обещания президента Украины Петра Порошенко по поводу Донбасса.
Обновлено в 03:03
Происшествия
В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП
Мужчина открыл дверь и выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines на асфальт сразу после посадки в аэропорту города Финикс (штат Аризона, США).
Обновлено вчера в 18:47
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено вчера в 12:34
Хоккей
СКА отпустил Гусева и Гаврикова в НХЛ
В субботу, 13 апреля, стало известно, что хоккеисты петербургского СКА Никита Гусев и Владислав Гавриков перейдут в НХЛ на время розыгрыша Куба Стэнли.
Обновлено в 02:29
Общество
Доходы спикера Госдумы выросли на 20 млн рублей
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Появилось видео перепалки Порошенко и Зеленского в прямом эфире
Обновлено вчера в 00:37
Происшествия
Ассанжа отправили в тюрьму особо строгого режима
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в тюрьму «Белмарш» после ареста. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
Двухлетний мальчик выдал судебным приставам задолжавшего алименты отца
Ребенок неплательщика алиментов помог судебным приставам найти своего отца, который спрятался в квартире во время их визита.
Обновлено вчера в 23:22
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала, что отказывалась выйти замуж 6 раз
Регина Тодоренко рассказала, что отказывалась выйти замуж 6 раз. Телеведущая сообщила о своем личном опыте во время беседы с Гоар Аветисян.
Обновлено вчера в 23:15
Авто
Седан Volkswagen Polo в марте стал лидером авторынка Санкт-Петербурга
В марте 2019 года в Санкт-Петербурге было продано 9,6 тыс. новых легковых автомобилей, что на 2% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 01:01
Единоборства
Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Энтони Кроллу в поединке за титул чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе, передает «РИА Новости».
Обновлено в 02:50
Авто
Renault назвала дату появления Arkana на российском рынке
Новый купе-кроссовер Renault Arkana российской сборки поступит в продажу в первой половине 2019 года с двумя моторами на выбор.
Обновлено 11 апреля в 11:58
Шоу-бизнес
Концерт Ирины Аллегровой в Краснодаре обернулся скандалом
Концерт популярной 67-летней исполнительницы Ирины Аллегровой закончился скандалом.
Обновлено вчера в 04:21
Космос
Российские ученые нашли новые признаки наличия жизни на Венере
Ученые нашли новые доказательства существования жизни на Венере.
Обновлено вчера в 08:45
Наука
Девиантные могилы корсиканского некрополя
На сегодняшний день археологи исследовали более гектара его площади, увеличивая наши знания об истории заселения Корсики и разнообразии контактов в Средиземноморье I тысячелетия до нашей эры.
Обновлено 10 апреля в 11:03
Общество
Депутаты Госдумы от Челябинской области поразили своими доходами
Депутаты Государственной Думы отчитались о своих доходах за 2018 год.
Обновлено в 01:30
Авто
СМИ раскрыли особенности «Русского Prado» от УАЗ
Новый российский внедорожник Ульяновского автомобильного завода, который автопроизводитель назвал «Русский Prado», будет представлять собой модернизированную модель Patriot.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие
«Не все патриоты доехали до передовой». Как Киев начинал воевать в Донбассе
Пять лет назад Киев объявил так называемую Антитеррористическую операцию — АТО.
Обновлено в 01:00
Политика
Помпео заявил, что Россия «незаконно вмешалась» в дела Венесуэлы
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия якобы "вмешалась" в дела Венесуэлы.
Обновлено в 01:15
Авто
Компания Volkswagen отзывает в России 281 кроссовер Teramont
Росстандарт сообщает об отзыве в России автомобилей Volkswagen Teramont, под кампанию попадают модели, реализованные в 2018-2019 годах.
Обновлено вчера в 08:46
Политика
МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам
МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.
Обновлено вчера в 11:39
Спорт
Туктамышева и Самодурова стартуют на командном чемпионате мира
В четверг, 11 апреля, в японском городе Фукуока стартовал командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено 11 апреля в 03:02
Политика
Глава «новой церкви» Украины назвал «гением» Бандеру
Глава "новой церкви" Украины Епифаний Думенко назвал Степана Бандеру "гением украинского национального духа".
Обновлено в 02:23
Финансы
Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков
Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.
Обновлено вчера в 18:05
Общество
Голикова назвала регионы РФ с самым высоким показателем смертности
Голикова отметила, что за прошлый год уровень смертности вырос в 32 регионах страны, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:33