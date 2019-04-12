Экономика

В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБГазета.Ru вчера в 04:05

В открытом доступе на специализированных сайтах оказались персональные данные о 120 тысячах клиентах. Банки отказали им в обслуживании по "антиотмывочному" закону, сообщила газета "Коммерсантъ". Юристы беспокоятся, что фигурантам списка будет сложнее устроиться на работу.
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Что такое черный список ЦБ и как в него не попасть

ТАССвчера в 07:45

«Ъ» узнал об утечке черного списка клиентов по антиотмывочному закону

Интерфакс11 апреля в 20:47

В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 02:19

«Коммерсант»: черные списки клиентов банков слили в интернет

URA.Ru11 апреля в 22:46

СМИ узнали о попадании в интернет черного списка клиентов банков

РБК11 апреля в 21:15

Хакеры обнародовали данные клиентов банков из черного списка ЦБ

Ведомости11 апреля в 20:53

Данные о клиентах банков из черного списка ЦБ попали в интернет

Коммерсантъвчера в 03:57
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Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата ракет силами сирийской ПВО

В Сети появились видеозаписи, на которых запечатлено отражение силами сирийской ПВО ракетного удара по провинции Хама.
Обновлено вчера в 23:58
Экономика

Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»

Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия

В Тюмени отменили режим контртеррористической операции

Обновлено в 02:23
Гаджеты

4 правила зарядки телефона, которые позволят ему работать дольше

Эксперты уверены, что они «жгут» батареи.
Обновлено вчера в 13:51
Политика

Пушков оценил обещания Порошенко по поводу Донбасса

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал обещания президента Украины Петра Порошенко по поводу Донбасса.
Обновлено в 03:03
Происшествия

В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП

Мужчина открыл дверь и выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines на асфальт сразу после посадки в аэропорту города Финикс (штат Аризона, США).
Обновлено вчера в 18:47
Наука

Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено вчера в 12:34
Происшествия

Грузовой поезд столкнулся с легковушкой на кольце МЖД в Подмосковье

Обновлено в 02:31
Хоккей

СКА отпустил Гусева и Гаврикова в НХЛ

В субботу, 13 апреля, стало известно, что хоккеисты петербургского СКА Никита Гусев и Владислав Гавриков перейдут в НХЛ на время розыгрыша Куба Стэнли.
Обновлено в 02:29
Общество

Доходы спикера Госдумы выросли на 20 млн рублей

Обновлено вчера в 11:22
Политика

Появилось видео перепалки Порошенко и Зеленского в прямом эфире

Обновлено вчера в 00:37
Происшествия

Ассанжа отправили в тюрьму особо строгого режима

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в тюрьму «Белмарш» после ареста. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия

Двухлетний мальчик выдал судебным приставам задолжавшего алименты отца

Ребенок неплательщика алиментов помог судебным приставам найти своего отца, который спрятался в квартире во время их визита.
Обновлено вчера в 23:22
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко рассказала, что отказывалась выйти замуж 6 раз

Регина Тодоренко рассказала, что отказывалась выйти замуж 6 раз. Телеведущая сообщила о своем личном опыте во время беседы с Гоар Аветисян.
Обновлено вчера в 23:15
Авто

Седан Volkswagen Polo в марте стал лидером авторынка Санкт-Петербурга

В марте 2019 года в Санкт-Петербурге было продано 9,6 тыс. новых легковых автомобилей, что на 2% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 01:01
Единоборства

Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO

Украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Энтони Кроллу в поединке за титул чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе, передает «РИА Новости».
Обновлено в 02:50
Авто

Renault назвала дату появления Arkana на российском рынке

Новый купе-кроссовер Renault Arkana российской сборки поступит в продажу в первой половине 2019 года с двумя моторами на выбор.
Обновлено 11 апреля в 11:58
Шоу-бизнес

Концерт Ирины Аллегровой в Краснодаре обернулся скандалом

Концерт популярной 67-летней исполнительницы Ирины Аллегровой закончился скандалом.
Обновлено вчера в 04:21
Космос

Российские ученые нашли новые признаки наличия жизни на Венере

Ученые нашли новые доказательства существования жизни на Венере.
Обновлено вчера в 08:45
Наука

Девиантные могилы корсиканского некрополя

На сегодняшний день археологи исследовали более гектара его площади, увеличивая наши знания об истории заселения Корсики и разнообразии контактов в Средиземноморье I тысячелетия до нашей эры.
Обновлено 10 апреля в 11:03
Общество

Депутаты Госдумы от Челябинской области поразили своими доходами

Депутаты Государственной Думы отчитались о своих доходах за 2018 год.
Обновлено в 01:30
Авто

СМИ раскрыли особенности «Русского Prado» от УАЗ

Новый российский внедорожник Ульяновского автомобильного завода, который автопроизводитель назвал «Русский Prado», будет представлять собой модернизированную модель Patriot.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие

«Не все патриоты доехали до передовой». Как Киев начинал воевать в Донбассе

Пять лет назад Киев объявил так называемую Антитеррористическую операцию — АТО.
Обновлено в 01:00
Политика

Помпео заявил, что Россия «незаконно вмешалась» в дела Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия якобы "вмешалась" в дела Венесуэлы.
Обновлено в 01:15
Авто

Компания Volkswagen отзывает в России 281 кроссовер Teramont

Росстандарт сообщает об отзыве в России автомобилей Volkswagen Teramont, под кампанию попадают модели, реализованные в 2018-2019 годах.
Обновлено вчера в 08:46
Политика

МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам

МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.
Обновлено вчера в 11:39
Спорт

Туктамышева и Самодурова стартуют на командном чемпионате мира

В четверг, 11 апреля, в японском городе Фукуока стартовал командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено 11 апреля в 03:02
Политика

Глава «новой церкви» Украины назвал «гением» Бандеру

Глава "новой церкви" Украины Епифаний Думенко назвал Степана Бандеру "гением украинского национального духа".
Обновлено в 02:23
Финансы

Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков

Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.
Обновлено вчера в 18:05
Общество

Голикова назвала регионы РФ с самым высоким показателем смертности

Голикова отметила, что за прошлый год уровень смертности вырос в 32 регионах страны, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:33
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