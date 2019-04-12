Экономика

В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБГазета.Ru 04:05

В открытом доступе на специализированных сайтах оказались персональные данные о 120 тысячах клиентах. Банки отказали им в обслуживании по "антиотмывочному" закону, сообщила газета "Коммерсантъ". Юристы беспокоятся, что фигурантам списка будет сложнее устроиться на работу.
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Что такое черный список ЦБ и как в него не попасть

ТАСС07:45

Данные о клиентах банков из черного списка ЦБ попали в интернет

Коммерсантъ03:57

«Ъ» узнал об утечке черного списка клиентов по антиотмывочному закону

Интерфаксвчера в 20:47

«Коммерсант»: черные списки клиентов банков слили в интернет

URA.Ruвчера в 22:46

СМИ узнали о попадании в интернет черного списка клиентов банков

РБКвчера в 21:15

Хакеры обнародовали данные клиентов банков из черного списка ЦБ

Ведомостивчера в 20:53

В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ, пишут СМИ

РИА Новости02:19
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