Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБГазета.Ru 04:05
В открытом доступе на специализированных сайтах оказались персональные данные о 120 тысячах клиентах. Банки отказали им в обслуживании по "антиотмывочному" закону, сообщила газета "Коммерсантъ". Юристы беспокоятся, что фигурантам списка будет сложнее устроиться на работу.
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Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Обновлено в 11:04
Общество
Валентина Терешкова встретит День космонавтики в Саратовской области
Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова примет участие в праздновании Дня космонавтики на месте приземления Юрия Гагарина в Саратовской области.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Канадский депутат пригрозил перебросить подлодки НАТО в Черное море
Депутат палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море.
Обновлено в 10:06
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Политика
Папа Римский поцеловал ноги лидерам Южного Судана
Обновлено в 12:51
Футбол
Нико Ковач: «Левандовский и Коман не будут оштрафованы за драку»
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач подтвердил, что нападающие Роберт Левандовский и Кингсли Коман подрались на тренировке мюнхенского клуба.
Обновлено в 09:34
Экономика
Зампред ЦБ рассказала о низком качестве выданных застройщикам кредитов
С 1 июля 2019 года российские застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан.
Обновлено в 08:22
Политика
НСК «Олимпийский»: Зеленский и Порошенко встретятся на стадионе 19 апреля
Напомним, что накануне, 11 апреля, в эфире телеканала «1+1» Зеленский еще раз подтвердил свое намерение дебатировать с Петром Порошенко 19 апреля на «Олимпийском» и пригласил действующего президента встретиться на стадионе.
Обновлено в 05:50
Происшествия
В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы
По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Общество
В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Здоровье
Эксперт назвала наиболее подверженные нападению клещей регионы России
Ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань в беседе с НСН назвала наиболее подверженные нападению клещей регионы России.
Обновлено в 11:39
Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Политика
Путин заверил главу Volkswagen в подписании специнвестконтракта
Генеральный директор Volkswagen Group Герберт Дисс 12 апреля на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о намерении автоконцерна в ближайшее время подписать специнвестконтракт и попросил совета, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 11:51
Политика
Скандал в Госдуме: Вячеслава Володина уличили в нарушении регламента
Вокруг голосования в Госдуме по законопроекту об «автономном» Рунете разгорается скандал.
Обновлено в 04:37
Музыка
The Chemical Brothers выпустили альбом «No Geography»
Британские электронщики The Chemical Brothers представили новый полноформатный альбом «No Geography». В свежую пластинку вошло 10 треков.
Обновлено в 05:44
Политика
МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам
МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.
Обновлено в 11:39
Армия и оружие
Генерал Сердюков назначен командующим в Сирии
Обновлено в 03:58
Политика
СМИ узнали тайные имена семьи Порошенко для выезда с Украины
Обновлено в 11:58
Спорт
Алина Загитова: «Собака была стимулом для победы на Олимпиаде»
Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что просила своих родителей купить ей собаку в случае удачного выступления на Олимпиаде-2018.
Обновлено в 11:04
Футбол
«Спартак» оштрафовал Гулиева на пять миллионов рублей
Полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева оштрафовали на пять миллионов рублей за избиение пешехода.
Обновлено в 06:49
Общество
Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
ВКС РФ: разработка С-500 близится к завершению
«Близится к завершению разработка ЗРС С-500 и ряда перспективных радиолокационных станций», - сказал Грехов.
Обновлено вчера в 18:00
Спорт
Пригода завоевал «золото» на дистанции 100 метров брассом на ЧР
Обновлено в 12:50
Политика
Зеленский оценил встречу с Макроном
Обновлено в 11:21
Здоровье
Онкологи назвали ранние симптомы рака
Медики указали на новые признаки, которые позволят выявить рак на ранней стадии.
Обновлено в 10:52
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено в 08:46