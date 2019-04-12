В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБГазета.Ru 04:05

В открытом доступе на специализированных сайтах оказались персональные данные о 120 тысячах клиентах. Банки отказали им в обслуживании по "антиотмывочному" закону, сообщила газета "Коммерсантъ". Юристы беспокоятся, что фигурантам списка будет сложнее устроиться на работу.

В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ

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