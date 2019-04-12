Экономика

В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБГазета.Ru 04:05

В открытом доступе на специализированных сайтах оказались персональные данные о 120 тысячах клиентах. Банки отказали им в обслуживании по "антиотмывочному" закону, сообщила газета "Коммерсантъ". Юристы беспокоятся, что фигурантам списка будет сложнее устроиться на работу.
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СМИ узнали о попадании в интернет черного списка клиентов банков

РБКвчера в 21:15

Данные о клиентах банков из черного списка ЦБ попали в интернет

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В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ, пишут СМИ

РИА Новости02:19

«Коммерсант»: черные списки клиентов банков слили в интернет

URA.Ruвчера в 22:46

Что такое черный список ЦБ и как в него не попасть

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Хакеры обнародовали данные клиентов банков из черного списка ЦБ

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«Ъ» узнал об утечке черного списка клиентов по антиотмывочному закону

Интерфаксвчера в 20:47
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:33, Ашберн
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В четверг британская полиция арестовала 47-летнего Ассанжа после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище, благодаря которому он семь лет - с 2012 года - находился на территории посольства Эквадора в Лондоне.
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Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб.
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В Рязани из-за угрозы взрывов проверяют больницы и торговый центр

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Обновлено в 07:44
Экономика

«Газпром» провел серию кадровых перестановок

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СК объяснил причину ходатайства о переводе Калви под домашний арест

Следственный комитет России попросил перевести основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест ввиду его инвестиционной и благотворительной деятельности, устойчивых социальных связей, наличия трех детей и поручительств за него, сказала в Басманном суде представитель СК.
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Общество

Суд оштрафовал Facebook на 3 тыс. рублей

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Facebook на 3 тыс. руб. за то, что она не предоставила информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса на территории России, сообщил судья Антон Козырев.
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Бывший главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов продолжит работать в системе казанского клуба, сообщает ТАСС.
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Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.
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Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
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Российские фигуристы занимают третье место на командном ЧМ в Фукуоке

По итогам двух дней командного чемпионата мира сборная России осталась третьей, но сократила отставание от японских фигуристов до девяти очков, половину из которых вполне могут отыграть Забияко и Энберт в произвольной программе пар.
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