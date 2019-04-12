Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБГазета.Ru 04:05
В открытом доступе на специализированных сайтах оказались персональные данные о 120 тысячах клиентах. Банки отказали им в обслуживании по "антиотмывочному" закону, сообщила газета "Коммерсантъ". Юристы беспокоятся, что фигурантам списка будет сложнее устроиться на работу.
Читать в источнике
Оценить117
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:33, Ашберн
Общество
ГИБДД предлагает кратно увеличить штрафы за превышение скорости
В Госавтоинспекции предложили увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20-40 км/ч с нынешних 500 рублей до трех тысяч рублей.
Обновлено 10 апреля в 12:31
Кино
Скончался режиссер Сергей Страхов
Обновлено в 10:13
Происшествия
Суд оправдал брянского спасителя беркутов
В пятницу, 12 апреля, в Брасовском районном суде поставили точку в деле брянского спасителя беркутов.
Обновлено в 10:13
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
Обновлено вчера в 21:44
Космос
В России заявили о ненужности пилотируемой космонавтики
Обновлено в 10:58
Космос
58 лет назад Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос
Кадры старта корабля «Восток» 12 апреля 1961 года облетели весь мир.
Обновлено в 11:11
Политика
МИД Литвы передал России ноту протеста из-за угроз дипломатам
В результате МИД Литвы направил России ноту протеста. Посол страны в России Рямигиюс Мотузас отозван для консультаций.
Обновлено в 09:44
Политика
«Транснефть» прокомментировала позицию Минска по нефтепроводу «Дружба»
«Транснефть» считает удовлетворительным состояние нефтепровода «Дружба», о возможной остановке которого на ремонт ранее заявили в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:29
Армия и оружие
Сердюков возглавил российские войска в Сирии
Командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии.
Обновлено в 03:55
Политика
Хакеры Anonymous пригрозили британским властям после ареста Ассанжа
В четверг британская полиция арестовала 47-летнего Ассанжа после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище, благодаря которому он семь лет - с 2012 года - находился на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 06:19
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
Беспилотник США заметили у границ России
У западных границ России выполнил разведку американский разведывательный беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 07:44
Экономика
«Газпром» провел серию кадровых перестановок
"Газпром" сообщил о новых кадровых перестановках: гендиректором "Газпром межрегионгаза" вместо Кирилла Селезнева назначен Сергей Густов, а Селезнев станет генеральным директором "РусХимАльянса", который будет строить комплекс в Усть-Луге по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 11:09
Происшествия
СК объяснил причину ходатайства о переводе Калви под домашний арест
Следственный комитет России попросил перевести основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест ввиду его инвестиционной и благотворительной деятельности, устойчивых социальных связей, наличия трех детей и поручительств за него, сказала в Басманном суде представитель СК.
Обновлено вчера в 08:23
Политика
СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко
«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
Обновлено в 03:57
Общество
Суд оштрафовал Facebook на 3 тыс. рублей
Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Facebook на 3 тыс. руб. за то, что она не предоставила информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса на территории России, сообщил судья Антон Козырев.
Обновлено в 08:59
Наука
Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить
Курильщики испытывают гораздо меньше проблем при попытках отказаться от табака, если они бросают курить не поодиночке.
Обновлено в 10:07
Футбол
«Спартак» накажет Гулиева за драку с пешеходом
«Спартак» применит дисциплинарные меры к полузащитнику Аязу Гулиеву за драку на дороге.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Священник из Липина Бора, обвиняемый в педофилии, лишен сана
Обновлено вчера в 07:46
Политика
Украина объявила в розыск капитана «Норда»
Оболонский районный суд в Киеве в пятницу, 12 апреля, объявил в розыск капитана крымского сейнера «Норд» Владимира Горбенко, сообщила пресс-служба украинской прокуратуры в своем Telegram-канале.
Обновлено в 08:15
Хоккей
Билялетдинов продолжит работать в системе «Ак Барса»
Бывший главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов продолжит работать в системе казанского клуба, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:46
Политика
Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.
Обновлено в 08:01
Происшествия
В Казани подростки толпой избили сверстника
Обновлено в 07:10
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Технологии
Walt Disney запустит свой онлайн-кинотеатр
Обновлено в 08:38
Спорт
Российские фигуристы занимают третье место на командном ЧМ в Фукуоке
По итогам двух дней командного чемпионата мира сборная России осталась третьей, но сократила отставание от японских фигуристов до девяти очков, половину из которых вполне могут отыграть Забияко и Энберт в произвольной программе пар.
Обновлено в 10:04