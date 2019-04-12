Экономика

В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБГазета.Ru 04:05

В открытом доступе на специализированных сайтах оказались персональные данные о 120 тысячах клиентах. Банки отказали им в обслуживании по "антиотмывочному" закону, сообщила газета "Коммерсантъ". Юристы беспокоятся, что фигурантам списка будет сложнее устроиться на работу.
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Что такое черный список ЦБ и как в него не попасть

ТАСС07:45

Данные о клиентах банков из черного списка ЦБ попали в интернет

Коммерсантъ03:57

В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ, пишут СМИ

РИА Новости02:19

«Коммерсант»: черные списки клиентов банков слили в интернет

URA.Ruвчера в 22:46

СМИ узнали о попадании в интернет черного списка клиентов банков

РБКвчера в 21:15

Хакеры обнародовали данные клиентов банков из черного списка ЦБ

Ведомостивчера в 20:53

«Ъ» узнал об утечке черного списка клиентов по антиотмывочному закону

Интерфаксвчера в 20:47
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Политика

Армия Судана не выдаст Омара аль-Башира Международному уголовному суду

Глава политического комитета Военного совета Судана генерал Омар Зейн аль-Абидин заявил, что суданские военные не выдадут задержанного накануне президента Омара аль-Башира Международному уголовному суду (МУС).
Обновлено в 08:03
Армия и оружие

Ядерные силы в 2019 году получат 400 новых объектов — Шойгу

Обновлено в 08:19
Политика

Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента Украины

Обновлено в 08:10
Футбол

Кокорин заинтересовался инцидентом с Гулиевым

Обновлено в 07:25
Происшествия

Лучший эстонский спецслужбист задержан за шпионаж в пользу России

Полиция безопасности Эстонии (КАПО) задержала экс-сотрудника этого ведомства Владимира Куликова по подозрению в шпионаже на Россию, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:50
Происшествия

Собаки напали на мальчика в Благовещенске

Собаки напали на ребенка в Благовещенске, мальчик в больнице с многочисленными рваными ранами.
Обновлено вчера в 23:06
Общество

Волочкова объяснила совет недовольным покинуть Россию

Российская балерина и танцовщица Анастасия Волочкова объяснила на своей странице в Instagram свои слова о том, что недовольные россияне могут покинуть страну.
Обновлено в 04:55
Экономика

В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка

Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Происшествия

Украинскую колбасу с чумой пытались ввезти в Россию

Специалисты Россельхознадзора обнаружили вирус африканской чумы свиней в колбасе, которую пытались контрабандой ввезти в Россию с Украины.
Обновлено в 07:28
Футбол

В Москве не согласовали митинг в поддержку Кокорина и Мамаева

Обновлено в 08:18
Происшествия

В Петербурге мать сдавала 10-летнюю дочь «в аренду» своему любовнику

Женщина сдавала «в аренду» на выходные своему любовнику собственную 10-летнюю дочь, пока обо всем не стало известно ее отцу.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес

Концерт Ирины Аллегровой в Краснодаре обернулся скандалом

Концерт популярной 67-летней исполнительницы Ирины Аллегровой закончился скандалом.
Обновлено в 04:21
Политика

Хакеры Anonymous пригрозили властям Британии из-за Ассанжа

Хакеры Anonymous обратились к британским властям с требованием отпустить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 07:36
Экономика

Bloomberg подсчитал убытки ведущих британских компаний из-за Brexit

Британские компании тратят миллионы фунтов стерлингов на меры на случай непредвиденных обстоятельств по всем направлениям, сообщает Bloomberg, отмечая, что многие организации из различных отраслей уже готовятся к наихудшему сценарию, при котором Brexit начнется без какого-либо соглашения с ЕС.
Обновлено в 04:11
Здоровье

Новый биочип может обнаружить начальные этапы заболевания

Ученые всегда ищут способы обнаружить рак и другие заболевания с помощью тестов, которые показывают проблемы до появления внешних признаков.
Обновлено 10 апреля в 06:33
Спорт

Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце на ЧМ

После выступления Синициной и Кацалапова на счету сборной России 61 балл, наша команда идет на третьем месте в общем зачете.
Обновлено в 06:00
Происшествия

В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы

По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Авто

Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы

Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Хоккей

Билялетдинов продолжит работать в системе «Ак Барса»

Бывший главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов продолжит работать в системе казанского клуба, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:46
Экономика

Рождаемость в России в 2018 году снизилась более чем на 5%

Правительство РФ намерено разработать новые меры по усилению поддержки семей при рождении ребенка Рождаемость в России в 2018 году упала более чем на 5%, передает Интерфакс сообщение министра труда и соцзащиты Максима Топилина.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Кокорин-младший угрожал убить Виталия Соловчука

Обновлено в 08:04
Политика

Меркель не планирует встречу с Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель не планирует переговоров с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Суд оставил под стражей предполагаемого соучастника по делу Абызова

"Апелляционная коллегия городского суда оставила постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 мая без изменения, жалобу защитников - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 07:58
Политика

Украина объявила в розыск капитана судна «Норд»

Украинская прокуратура объявила в розыск капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко.
Обновлено в 08:07
Авто

Медведев утвердил правила автотюнинга

Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Общество

ФСИН продолжит эксперимент по занятиям йогой в СИЗО

Групповые занятия кундалини-йогой в московских СИЗО начались летом прошлого года. Эксперимент проходит в Бутырской тюрьме и СИЗО-6.
Обновлено в 07:55
Авто

Geely представила новый бренд Geometry для электромобилей

Китайский автогигант Geely запустил новый международный премиум-бренд электромобилей – Geometry.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Уголовное дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово направили в суд

Уголовное дело по факту пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово направлено в суд, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.
Обновлено в 04:50
Политика

Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое

Обновлено в 08:21
Общество

Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности

В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:33
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