Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБГазета.Ru 04:05
В открытом доступе на специализированных сайтах оказались персональные данные о 120 тысячах клиентах. Банки отказали им в обслуживании по "антиотмывочному" закону, сообщила газета "Коммерсантъ". Юристы беспокоятся, что фигурантам списка будет сложнее устроиться на работу.
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Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Экономика
Депутаты Госдумы от Ямала не смогли увеличить свои доходы в 2018 году
Депутат Госдумы Григорий Ледков заработал за 2018 год чуть больше 5 млн рублей (4,5 млн по итогам 2017-го).
Обновлено в 12:59
Происшествия
В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП
Мужчина открыл дверь и выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines на асфальт сразу после посадки в аэропорту города Финикс (штат Аризона, США).
Обновлено в 18:47
Авто
Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Хоккей
Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА
Нападающий Никита Гусев переходит в «Вегас» (Парадайс, штат Невада, США), а защитник Владислав Гавриков — в «Коламбус» (штат Огайо, США).
Обновлено в 19:38
Авто
Renault назвала дату появления Arkana на российском рынке
Новый купе-кроссовер Renault Arkana российской сборки поступит в продажу в первой половине 2019 года с двумя моторами на выбор.
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия
В управлении МВД Петропавловска-Камчатского прошли обыски
Обыски и выемка документов по делам, которые не расследовались или были закрыты по истечению срока давности для привлечения их фигурантов к ответственности, прошли в управлении МВД по Петропавловску-Камчатскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах регионального управления полиции.
Обновлено в 20:38
Финансы
Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков
Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.
Обновлено в 18:05
Шоу-бизнес
Вся сила в плавках: Прохор Шаляпин обнажился на Мальдивах
Шаляпин показал загорелое тело в ярких плавках на фоне лазурного моря.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Суд оправдал орнитолога-любителя, лечившего беркутов без разрешения
Мужчина, который лечил и содержал краснокнижных беркутов без соответствующих разрешений, оправдан судом Брянской области.
Обновлено в 15:38
Наука
Полигамия удваивает риск преждевременной смерти
Самки становятся беспокойными, менее охотно реагируют на ухаживания других самцов, в то же время их иммунная система укрепляется.
Обновлено в 11:04
Политика
Недвижимость за границей есть у 22 депутатов Госдумы
Наибольшей популярностью у депутатов пользуется Испания. На втором месте по популярности находится Болгария.
Обновлено в 13:30
Космос
Первая сфотографированная чёрная дыра получила гавайское имя
Право выбирать название чёрной дыре предоставили профессору Ларри Кимуру, поскольку на Земле есть восемь обсерваторий, следящих за необычными космическими телами и две из них находятся на Гавайских островах.
Обновлено в 16:58
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Гаджеты
Oppo отправляет на покой флагманскую линейку смартфонов R
Обновлено в 03:20
Общество
Ученые назвали новый способ быстро бросить курить
Обновлено в 14:23
Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян
В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.
Обновлено в 03:44
Экономика
В ряде регионов прожиточный минимум пенсионера искусственно занижен
Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера и поэтому граждане недополучают положенную им пенсию, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 06:15
Гаджеты
Компания Huawei отправила свой гаджет Honor 8A Pro в стратосферу
Китайская компания Huawei отправила свой смартфон Honor 8A Pro в стратосферу на высоту 28 километров и проверила работоспособность устройства.
Обновлено в 17:37
Политика
Зеленский рассказал про встречу с Макроном
Обновлено в 13:05
Общество
Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю
Иерей Сергий Зотов, переведенный из Магнитогорска в село из-за фотографии жены с конкурса красоты, сообщил РИА Новости, что готовит заявление в прокуратуру из-за травли супруги.
Обновлено в 11:53
Общество
Валентина Терешкова рассказала, как Гагарин угощал ее яблоками
Первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова приняла участие в праздновании Дня космонавтики на месте приземления Юрия Гагарина в Саратовской области.
Обновлено в 11:42
Армия и оружие
Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»
Российские зенитно-ракетные системы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено в 19:08
Авто
В Китае запустили производство кроссовера Volvo XC40
Компания Volvo запустила производство компактного кроссовера XC40 на китайском заводе в Луцяо.
Обновлено в 08:32
Кино
Лунгин назвал предполагаемую дату выхода фильма «Братство» в прокат
Фильм режиссера Павла Лунгина «Братство» вероятнее всего выйдет в прокат 10-12 мая.
Обновлено в 20:05
Происшествия
Генпрокуратура подтвердила причину пожара в «Зимней вишне»
«Как полагает следствие, 25 марта 2018 года на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове возник пожар в результате замыкания электропроводки», – сообщили в надзорном ведомстве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:16
Происшествия
В Индонезии издали предупреждение о цунами после землетрясения
Власти Индонезии в пятницу, 12 апреля, выпустили предупреждение о цунами после произошедшего у берегов острова Сулавеси землетрясения.
Обновлено в 08:25
Футбол
«Реал» утвердил финансирование на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу»
Стадион «Сантьяго Бернабеу» станет великим авангардным и универсальным символом, образцом XXI века, более современным, более комфортным, безопасным и предназначенным для развлечений, с самыми передовыми технологиями.
Обновлено в 12:49