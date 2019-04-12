Экономика
В Интернете распространяют черный список клиентов российских банковФонтанка.Ру вчера в 01:06
Черный список клиентов банков, которым банки отказывают в обслуживании, оказался в открытом доступе в Интернете. В Сеть попали паспортные данные 120 тысяч физических лиц и индивидуальных предпринимателей, пишет 12 апреля «Коммерсантъ».
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Происшествия
Хакеры выложили в сеть данные тысяч сотрудников ФБР
По информации издания, хакеры взломали, по меньшей мере, три сайта, связанных с Ассоциацией национальной академии ФБР в Куантико, штате Вирджиния и выложили в сеть имена членов ассоциации и названия их должностей, личные адреса, телефонные номера, а также адреса электронной почты.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Губернатор рассказал о контртеррористической операции в Тюмени
Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил сотрудникам спецслужб благодарность за работу во время контртеррористической операции, в ходе которой были ликвидированы два боевика.
Обновлено в 02:59
Технологии
Telegram остался в тройке самых популярных мессенджеров
За год после вынесения Таганским судом Москвы решения о блокировке Telegram остался в тройке самых популярных мессенджеров и нарастил аудиторию, сообщает РБК.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Возле посольства России в Киеве произошел взрыв
В Киеве возле российского посольства произошел взрыв.
Обновлено в 05:37
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали несколько торговых центров
В Екатеринбурге эвакуировали людей из более чем десяти объектов, в том числе торговых центров, из-за сообщений с угрозами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Учительницу судят за экстремизм после ссоры на родительском собрании
Учительницу Ояшинской школы Новосибирской области обвиняют в экстремизме за ссору с гражданкой Узбекистана на родительском собрании, сообщают «НГС.Новости».
Обновлено в 04:53
Единоборства
Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:39
Общество
В Москве в воскресенье пройдет снег
Синоптики прогнозируют временный снежный покров в Москве в воскресенье.
Обновлено в 04:59
Спорт
Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Фукуоке (Япония), сборная России завершила турнир на третьем месте.
Обновлено в 05:52
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Обновлено вчера в 11:04
Общество
Росгвардию снабдят ослепляющим оружием
Росгвардия сможет расправляться с агрессивными правонарушителями с помощью ослепляющего и оглушающего оружия.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
На Украине рассказали, когда направят корабли в Керченский пролив
В декабре 2018 года власти Украины объявили о подготовке похода военных кораблей через Керченский пролив в Черное море.
Обновлено 11 апреля в 16:53
Политика
Зеленский раскрыл детали переговоров с Макроном
Обновлено вчера в 12:55
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
Обновлено 11 апреля в 21:44
Политика
Помпео назвал «лицемерием» призывы РФ не вмешиваться в дела Венесуэлы
Обновлено вчера в 23:11
Футбол
«Реал» обсуждает новый контракт с adidas
Текущий контракт между сторонами рассчитан до 2020 года, но клуб и производитель экипировки уже начали обсуждать новое соглашение.
Обновлено вчера в 15:22
Политика
Эстония запретила заход российского парусника «Седов» в Таллин
Капитан и наставник парусника «Седов» Михаил Новиков отметил, что внешнеполитическое ведомство Эстонии в среду, 10 апреля, отказало российским морякам в заходе в Таллинн.
Обновлено вчера в 13:34
Хоккей
Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА
Нападающий Никита Гусев переходит в «Вегас» (Парадайс, штат Невада, США), а защитник Владислав Гавриков — в «Коламбус» (штат Огайо, США).
Обновлено вчера в 19:38
Авто
Пикап Lada Granta Cross – опубликован первый рендер
Венгерская дизайн-студия X-Tomi Design, специализирующаяся на создании виртуальных рендеров автомобилей, представила собственное видение пикап-версии автомобиля Lada Granta Cross, продающегося на российском авторынке.
Обновлено в 00:43
Футбол
Тирион Ланнистер станет диктором на матче «Ростов» — «Спартак»
Диктором матча 23-го тура чемпионата России по футболу «Ростов» — «Спартак» станет залуженный артист РФ Михаил Черняк.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес
Собчак отреагировала на критику Ахеджаковой спектакля Богомолова
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак отреагировала на критику народной артистки России Лии Ахеджаковой относительно спектакля режиссера Константина Богомолова, в котором упоминали покойного руководителя СССР Иосифа Сталина.
Обновлено в 05:47
Экономика
Visa увеличила лимит покупок без ПИН-кода
Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, которые можно оплачивать без ввода пин-кода, с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 04:13
Автоспорт
Албон не примет участие в квалификации к Гран-при Китая
Пилот «Торо Россо» Александру Албон не сможет принять участие в квалификации к Гран-при Китая после серьезной аварии в третьей сессии свободных заездов.
Обновлено в 01:09
Политика
Пушков: Порошенко находится на грани нервного срыва
Действующий президент Украины Пётр Порошенко находится на грани нервного срыва и продолжает обещать то же самое, что и обещал пять лет назад, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:09
Политика
Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине
Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Спорт
Алина Загитова побывала в гостях у Ивана Урганта
Эфир с олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира показали в пятницу, 12 апреля, на Первом канале.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой
Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 23:30
Авто
Кабриолет Aurus показали перед парадом на Красной площади
Российский кабриолет класса «люкс» Aurus Senat Cabrio принимает участие в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено вчера в 06:41
Происшествия
В Дагестане три человека погибли в ДТП
Обновлено в 03:38