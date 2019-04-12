Экономика

В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБГазета.Ru вчера в 04:05

В открытом доступе на специализированных сайтах оказались персональные данные о 120 тысячах клиентах. Банки отказали им в обслуживании по "антиотмывочному" закону, сообщила газета "Коммерсантъ". Юристы беспокоятся, что фигурантам списка будет сложнее устроиться на работу.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Что такое черный список ЦБ и как в него не попасть

ТАССвчера в 07:45

Данные о клиентах банков из черного списка ЦБ попали в интернет

Коммерсантъвчера в 03:57

Хакеры обнародовали данные клиентов банков из черного списка ЦБ

Ведомости11 апреля в 20:53

«Коммерсант»: черные списки клиентов банков слили в интернет

URA.Ru11 апреля в 22:46

СМИ узнали о попадании в интернет черного списка клиентов банков

РБК11 апреля в 21:15

В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 02:19

«Ъ» узнал об утечке черного списка клиентов по антиотмывочному закону

Интерфакс11 апреля в 20:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:38, Ашберн
Спорт

Туктамышева выиграла произвольную программу на командном Кубке мира

Обновлено в 05:47
Происшествия

Мирные жители не пострадали в ходе спецоперации в Тюмени

Обновлено вчера в 17:41
Наука

Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков

Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Общество

Bloomberg представил глобальный «индекс завтрака»

Агентство Bloomberg представило ежегодный глобальный "индекс завтрака".
Обновлено в 06:08
Политика

Клинцевич ответил на слова Помпео о вмешательстве в дела Венесуэлы

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео по российско-венесуэльским отношениям, отметив, что Россия сотрудничает с законно избранной властью в Венесуэле в рамках норм международного права.
Обновлено в 05:48
Технологии

Британских коров подключили к 5G

«Подключенные» коровы носят специальный ошейник, который управляет роботизированной системой доения.
Обновлено в 06:45
Политика

Британия поместила Ассанжа в тюрьму для особо опасных преступников

Арестованный основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж содержится в тюрьме особо строгого режима Belmarsh на юго-востоке Лондона, известной как "британский Гуантанамо" Это одна из восьми тюрем в стране, имеющих категорию А, то есть предназначенных для заключенных, которые совершили тяжкие преступления, включая радикальных исламистов, маньяков и убийц, уточняет агентство AFP.
Обновлено в 04:57
Футбол

Футболист «Зенита» забил в свои ворота ударом с 30 метров

Обновлено в 05:28
Общество

КС РФ обязал работодателей платить за работу в выходные сверх МРОТ

Конституционный суд РФ запретил работодателю учитывать эпизодические выплаты - такие, как работа в выходные и праздничные дни - при проверке заработной платы на соответствие закону о МРОТ.
Обновлено вчера в 06:40
Происшествия

Котенок выжил после получасовой стирки в машинке

Шестимесячный котенок Поппи выжил после получасового цикла стирки в стиральной машине.
Обновлено в 00:46
Финансы

Казанский «Банк 131» получил лицензию Центробанка

ООО «Банк 131» получило базовую лицензию на осуществление банковских операций. Информация об этом появилась на сайте Центробанка.
Обновлено в 01:29
Общество

Депутаты Госдумы от Челябинской области отчитались о доходах

Обновлено в 04:14
Хоккей

Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА и уедут в НХЛ

Нападающий Никита Гусев и защитник Владислав Гавриков покинули петербургский СКА. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 05:42
Путешествия

Эксперты назвали города, в которые туристы ездят на поезде чаще всего

Аналитики сервиса определили самые популярные у российских туристов железнодорожные направления для поездок на майские каникулы и выделили среди них те, билеты в которые за год подешевели существеннее всего.
Обновлено в 04:50
Политика

Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Хоккей

Сергей Плотников: «СКА не стыдно было проиграть. Мы бились до конца»

Форвард СКА Сергей Плотников дал комментарий после седьмого матча серии против ЦСКА (1:3, 3-4) в финале Запада плей-офф.
Обновлено 10 апреля в 00:08
Единоборства

Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO

Украинский боксер Василий Ломаченко нокаутировал британца Энтони Кроллу и защитил чемпионские титулы WBA и WBO в легком весе.
Обновлено в 04:12
Футбол

Щенников проведет 300-й матч в составе ЦСКА

Футболист армейцев проведет 300-й матч в составе ЦСКА. Игрок выйдет в стартовом составе на эту встречу.
Обновлено в 06:33
Общество

В Москве в воскресенье пройдет снег

Синоптики прогнозируют временный снежный покров в Москве в воскресенье.
Обновлено в 04:59
Экономика

Visa увеличила лимит для покупок без ПИН-кода

С сегодняшнего дня международная платежная система Visa увеличила максимальную сумму платежей, для которых не требуется вводить ПИН-код, до трех тысяч рублей.
Обновлено в 04:15
Наука

Создана эффективная вакцина против рака

Вакцину разработали американские специалисты из Маунт Синай. Она оказалась эффективна при борьбе с раком крови.
Обновлено вчера в 11:15
Авто

СМИ раскрыли особенности «Русского Prado» от УАЗ

От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия

Возле посольства России в Киеве произошел взрыв

В Киеве возле российского посольства произошел взрыв.
Обновлено в 05:37
Футбол

«Енисей» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ

Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес

Аллегрова подаст в суд на недовольных зрителей

Организаторы концерта заявили, что все эти обвинения — ложь. Директор певицы готовит иск в суд за клевету, передает Рен ТВ.
Обновлено в 04:07
Происшествия

Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве

Министерство иностранных дел Японии выразило протест американскому послу Уильяму Хагерти после того, как военный США убил японку на Окинаве.
Обновлено в 06:38
Общество

Голикова назвала регионы с самым высоким и низким уровнем смертности

За прошлый год самые низкий уровень смертности был отмечен в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах, высокими показатели остаются во многих регионах Центральной России.
Обновлено вчера в 08:39
Политика

В Судане снова сменилась власть

Вторая смена власти в Судане всего за несколько дней: министр обороны Авад бен Ауф сложил с себя полномочия главы Военного Совета страны.
Обновлено в 03:05
Политика

Экс-советник Трампа хочет получить полный текст доклада Мюллера

Расследование Роберта Мюллера: 24 марта Мюллер опубликовал результаты своего расследования о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

В Новосибирской области учительницу Наталью Оганисян обвинили в экстремизме после ссоры с матерью школьника. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное