Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБГазета.Ru вчера в 04:05
В открытом доступе на специализированных сайтах оказались персональные данные о 120 тысячах клиентах. Банки отказали им в обслуживании по "антиотмывочному" закону, сообщила газета "Коммерсантъ". Юристы беспокоятся, что фигурантам списка будет сложнее устроиться на работу.
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Происшествия
Мирные жители не пострадали в ходе спецоперации в Тюмени
Обновлено вчера в 17:41
Наука
Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков
Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Общество
Bloomberg представил глобальный «индекс завтрака»
Агентство Bloomberg представило ежегодный глобальный "индекс завтрака".
Обновлено в 06:08
Политика
Клинцевич ответил на слова Помпео о вмешательстве в дела Венесуэлы
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео по российско-венесуэльским отношениям, отметив, что Россия сотрудничает с законно избранной властью в Венесуэле в рамках норм международного права.
Обновлено в 05:48
Технологии
Британских коров подключили к 5G
«Подключенные» коровы носят специальный ошейник, который управляет роботизированной системой доения.
Обновлено в 06:45
Политика
Британия поместила Ассанжа в тюрьму для особо опасных преступников
Арестованный основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж содержится в тюрьме особо строгого режима Belmarsh на юго-востоке Лондона, известной как "британский Гуантанамо" Это одна из восьми тюрем в стране, имеющих категорию А, то есть предназначенных для заключенных, которые совершили тяжкие преступления, включая радикальных исламистов, маньяков и убийц, уточняет агентство AFP.
Обновлено в 04:57
Футбол
Футболист «Зенита» забил в свои ворота ударом с 30 метров
Обновлено в 05:28
Общество
КС РФ обязал работодателей платить за работу в выходные сверх МРОТ
Конституционный суд РФ запретил работодателю учитывать эпизодические выплаты - такие, как работа в выходные и праздничные дни - при проверке заработной платы на соответствие закону о МРОТ.
Обновлено вчера в 06:40
Происшествия
Котенок выжил после получасовой стирки в машинке
Шестимесячный котенок Поппи выжил после получасового цикла стирки в стиральной машине.
Обновлено в 00:46
Финансы
Казанский «Банк 131» получил лицензию Центробанка
ООО «Банк 131» получило базовую лицензию на осуществление банковских операций. Информация об этом появилась на сайте Центробанка.
Обновлено в 01:29
Общество
Депутаты Госдумы от Челябинской области отчитались о доходах
Обновлено в 04:14
Хоккей
Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА и уедут в НХЛ
Нападающий Никита Гусев и защитник Владислав Гавриков покинули петербургский СКА. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 05:42
Путешествия
Эксперты назвали города, в которые туристы ездят на поезде чаще всего
Аналитики сервиса определили самые популярные у российских туристов железнодорожные направления для поездок на майские каникулы и выделили среди них те, билеты в которые за год подешевели существеннее всего.
Обновлено в 04:50
Политика
Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине
Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Хоккей
Сергей Плотников: «СКА не стыдно было проиграть. Мы бились до конца»
Форвард СКА Сергей Плотников дал комментарий после седьмого матча серии против ЦСКА (1:3, 3-4) в финале Запада плей-офф.
Обновлено 10 апреля в 00:08
Единоборства
Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко нокаутировал британца Энтони Кроллу и защитил чемпионские титулы WBA и WBO в легком весе.
Обновлено в 04:12
Футбол
Щенников проведет 300-й матч в составе ЦСКА
Футболист армейцев проведет 300-й матч в составе ЦСКА. Игрок выйдет в стартовом составе на эту встречу.
Обновлено в 06:33
Общество
В Москве в воскресенье пройдет снег
Синоптики прогнозируют временный снежный покров в Москве в воскресенье.
Обновлено в 04:59
Экономика
Visa увеличила лимит для покупок без ПИН-кода
С сегодняшнего дня международная платежная система Visa увеличила максимальную сумму платежей, для которых не требуется вводить ПИН-код, до трех тысяч рублей.
Обновлено в 04:15
Наука
Создана эффективная вакцина против рака
Вакцину разработали американские специалисты из Маунт Синай. Она оказалась эффективна при борьбе с раком крови.
Обновлено вчера в 11:15
Авто
СМИ раскрыли особенности «Русского Prado» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
Возле посольства России в Киеве произошел взрыв
В Киеве возле российского посольства произошел взрыв.
Обновлено в 05:37
Футбол
«Енисей» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Аллегрова подаст в суд на недовольных зрителей
Организаторы концерта заявили, что все эти обвинения — ложь. Директор певицы готовит иск в суд за клевету, передает Рен ТВ.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве
Министерство иностранных дел Японии выразило протест американскому послу Уильяму Хагерти после того, как военный США убил японку на Окинаве.
Обновлено в 06:38
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким и низким уровнем смертности
За прошлый год самые низкий уровень смертности был отмечен в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах, высокими показатели остаются во многих регионах Центральной России.
Обновлено вчера в 08:39
Политика
В Судане снова сменилась власть
Вторая смена власти в Судане всего за несколько дней: министр обороны Авад бен Ауф сложил с себя полномочия главы Военного Совета страны.
Обновлено в 03:05
Политика
Экс-советник Трампа хочет получить полный текст доклада Мюллера
Расследование Роберта Мюллера: 24 марта Мюллер опубликовал результаты своего расследования о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика
В Новосибирской области учительницу Наталью Оганисян обвинили в экстремизме после ссоры с матерью школьника. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:03