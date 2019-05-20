В Серпухове три человека погибли при взрыве на АЗСРИА Новости 10:12

При проведении сварочных работ на АЗС в подмосковном Серпухове погибли три человека, еще один пострадал. Об этом РИА Новости сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Федор Польшин. ЧП случилось по адресу: Северный проезд, дом 4.

В Серпухове три человека погибли при взрыве на АЗС

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