В Серии А отказались от проведения матчей в РождествоРИА Новости 05:40

В чемпионате Италии по футболу приняли решение не проводить матчи в Рождество по аналогу Boxing Day в английской премьер-лиге, сообщает Football Italia. По информации источника, эксперимент оказался неудачным в сезоне-2018/19, поэтому в следующем сезоне матчи в Рождество отменят.

В Серии А отказались от проведения матчей в Рождество

Экономика Определены самые высокооплачиваемые профессии России Согласно исследованию, проведенному ВНИИ труда Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.

Шоу-бизнес Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице Певица и актриса Кристина Орбакайте разместила у себя в инстаграме неожиданное селфи.

Политика Госдума расширяет круизный туризм в российской Арктике Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий порядок захода туристических судов в порты регионов, входящих в Арктическую зону и порты Дальнего Востока, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.

Футбол Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира Французский журнал France Footbal подготовил список самых высокооплачиваемых футболистов и тренеров мира.

Экономика Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума.

Общество Минфин выступил за введение гостиничного сбора для туристов Предполагается, что российские отели могут с 2023 года начать взимать с туристов гостиничный сбор — до 100 рублей в сутки с человека.

Общество Госдума разрешает ВИЧ-инфицированным усыновлять детей Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий при определенных обстоятельствах быть усыновителями лицам, имеющими ВИЧ-инфекцию или вирус гепатита С, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.

Политика Алексей Текслер встретился с Валерием Гартунгом Напомним, ранее Алексей Текслер провел официальную встречу с председателем Заксобрания региона Владимиром Мякушом, на которой обсуждались актуальные задачи исполнительной и представительной власти Челябинской области.

Футбол Алексей Березуцкий: «Сидим на трибуне „Витесса“ с микрофоном» Тренер «Витесса», бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил, почему Леонид Слуцкий пригласил его с братом в свой штаб, и в чем заключается их роль.

Экономика Visa обязала российские банки выпускать только бесконтактные карты Международная платежная система Visa направила в российские банки предписание выпускать только бесконтактные карты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Политика Многодетные семьи получат налоговые льготы в этом году Многодетные семьи уже в нынешнем году смогут воспользоваться новыми налоговыми льготами на имущество и землю.

Происшествия В Москве сотрудница полиции случайно ранила себя из пистолета Сотрудница полиции ранила себя из пистолета в помещении московского ОВД «Арбат». Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

Экономика «Газпром» сообщил о перестановках в правлении Как сообщила пресс-служба ПАО «Газпром», в связи с выходом на пенсию компанию покидает член правления и глава департамента капитального строительства Сергей Прозоров.

Авто Названа стоимость новой модели Kia ProCeed Корейский автопроизводитель Kia объявил стоимость модели ProCeed нового поколения.

Происшествия Подозреваемый в погроме офиса «Коммерсант-Урал» отпущен под подписку Подозреваемый в проникновении в офис редакции "Коммерсант-Урал" отпущен под подписку о невыезде.

Происшествия В секретном подразделении МВД арестовали полковников за взятки Двух полковников из засекреченного подразделения МВД — оперативно-поискового бюро (ОПБ) — взяли под стражу по обвинению в получении взяток на 12 миллионов рублей при закупке спецтехники.

Политика Депутаты приняли отставку мэра Курска Мэр Курска Николай Овчаров на заседании городского совета внес на рассмотрение вопрос о своей отставке.

Общество Криминальный авторитет «Таро» досрочно выйдет на свободу Криминальный авторитет Тариэл Мулухов (Ониани), известный как "Таро", освободится из колонии через неделю, после этого его сразу вышлют из России, следует из документов Соль-Илецкого суда Оренбургской области.

Здоровье В России ВИЧ-инфицированы 1,2% граждан По словам руководителя Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академика РАН Вадима Покровского, ВИЧ-инфицированы 1,2% взрослого населения страны (15−49 лет), больше всего больных СПИДом среди граждан активного возраста 35−39 лет.

Общество ООН сообщила о росте численности населения Земли до 7,7 млрд человек Несмотря на снижение рождаемости, зафиксированное ООН во многих странах, численность населения планеты продолжит расти и к 2050 г. достигнет 9,7 млрд человек, а к 2100 г. на Земле будет проживать 11 млрд людей.

Здоровье В России за несколько лет вдвое выросло число людей с аутизмом Число людей с аутизмом в России выросло более чем вдвое за последние несколько лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Транспорт Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» ввели безбагажный тариф Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» со 2 апреля ввели безбагажные тарифы на некоторых маршрутах.