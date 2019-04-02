Футбол

В Серии А отказались от проведения матчей в РождествоРИА Новости 05:40

В чемпионате Италии по футболу приняли решение не проводить матчи в Рождество по аналогу Boxing Day в английской премьер-лиге, сообщает Football Italia. По информации источника, эксперимент оказался неудачным в сезоне-2018/19, поэтому в следующем сезоне матчи в Рождество отменят.
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В Серии А больше не будут проводить матчи на Рождество

Sport24.ru06:26

Итальянский чемпионат отказался проводить матчи на Рождество

Советский спорт05:50

В Италии больше не будут проводить Boxing Day

Soccer.ru03:42

Итальянская серия А больше не будет проводить матчи на Рождество

Матч ТВ05:36

В Италии отказались от проведения матчей в Рождество

Чемпионат05:07

Италия откажется от матчей в период Рождества

Спорт-Экспресс05:50

Серия А отказалась от матчей в Рождество

Sports.ru04:25
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 10:40, Ашберн
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Служба доставки еды Delivery Club извинилась за оскорбительный комментарий про подлодку Курск в соцсети.
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СМИ сообщили об отставке главы ГИБДД Москвы

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ВКС России получили первый самолет Ил-76МД-90А

Военно-транспортная авиация ВКС России впервые после четырехлетнего перерыва получила новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, сообщает РИА "Новости".
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Умер известный режиссер Вадим Гемс

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Общество

В Госдуме пообещали после хостелов разобраться с апартаментами

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Обновлено в 09:56
Происшествия

Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе

Сын главы британской службы внешней разведки Алекса Янгера Сэм Янгер погиб в автокатастрофе, сообщила во вторник полиция Шотландии.
Обновлено в 06:59
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Обнуление комиссий при снятии наличных в банкоматах даст работодателям возможность более спокойно выбирать банки для обслуживания, подчеркнул представитель ФАС.
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Происшествия

В среду объявят результаты вскрытия жертв авиакатастрофы с Филевой

Прокуратура немецкого Дармштадта сообщила, что в среду станут известны первые результаты вскрытия жертв авиакатастрофы, в котором погибла совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 05:17
Футбол

Гриндель покинул пост президента Немецкого футбольного союза

Райнхард Гриндель покинул пост главы Немецкого футбольного союза. Об этом сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 08:59
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Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко

"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:13
Хоккей

Салават Юлаев — Авангард 3:0 (1-й перерыв)

Обновлено в 00:32
Экономика

Названы самые высокооплачиваемые профессии

Самую высокую зарплату в нашей стране работодатели предлагают таким специалистам, как инженер-мехатроник (в автомобилестроении) и сварщик дуговой сварки - более 100 тысяч рублей в месяц.
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Панин назвал россиян злобными уродцами

Обновлено в 07:09
Происшествия

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Обновлено в 10:10
Общество

Вдова Малашенко Божена Рынска сменила фамилию

Рынска сообщила, что решила взять фамилию покойного мужа и попросила журналистов больше не называть её Боженой Рынска.
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Технологии

Термобатареи могут заменить литий-ионные аккумуляторы

Австралийский стартап Climate Change Technologies (CCT) разработал первую термобатарею (TED) для серийного производства.
Обновлено в 06:02
Политика

Госдума разрешит охотиться с луком

Обновлено в 09:31
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ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговли

Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.
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Общество

Книги о Гарри Поттере сожгли священники в Польше

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Общество

Медведев в Перми посмотрел «показательные выступления» андроидов

Обновлено в 08:06
Общество

Мосгорсуд вернул материалы дела об алиментах Дениса Глушакова

Мосгорсуд во вторник вернул жалобу на решение по размеру алиментов футболисту Денису Глушакову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:23
Происшествия

Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках

Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
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Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

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Футбол

Эррера согласился сменить «МЮ» на «ПСЖ»

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Обновлено вчера в 09:43
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На портрете знаменитости видны следы жестоких побоев: потеки крови и синяки.
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В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов

Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.
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Весельная лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

Весельная лодка «Акрос» российского путешественника Федора Конюхова перевернулась в Южном океане и получила повреждения.
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