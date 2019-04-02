Футбол
В Серии А отказались от проведения матчей в РождествоРИА Новости 05:40
В чемпионате Италии по футболу приняли решение не проводить матчи в Рождество по аналогу Boxing Day в английской премьер-лиге, сообщает Football Italia. По информации источника, эксперимент оказался неудачным в сезоне-2018/19, поэтому в следующем сезоне матчи в Рождество отменят.
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Общество
Delivery Club извинилась за комментарий про подлодку «Курск»
Служба доставки еды Delivery Club извинилась за оскорбительный комментарий про подлодку Курск в соцсети.
Обновлено в 08:55
Происшествия
СМИ сообщили об отставке главы ГИБДД Москвы
Обновлено в 07:58
Происшествия
СК возбудил дело после взрыва в академии Можайского в Петербурге
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство по факту взрыва в академии Можайского в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
ВКС России получили первый самолет Ил-76МД-90А
Военно-транспортная авиация ВКС России впервые после четырехлетнего перерыва получила новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:47
Кино
Умер известный режиссер Вадим Гемс
Обновлено в 09:34
Общество
В Госдуме пообещали после хостелов разобраться с апартаментами
Госдума после вступления в силу закона о размещении хостелов рассмотрит поправки, который определят правовой статус апартаментов, заявила на коллегии Минстроя глава комитета нижней палаты парламента по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе
Сын главы британской службы внешней разведки Алекса Янгера Сэм Янгер погиб в автокатастрофе, сообщила во вторник полиция Шотландии.
Обновлено в 06:59
Экономика
ФАС предложила обнулить комиссии за снятие наличных в банкоматах
Обнуление комиссий при снятии наличных в банкоматах даст работодателям возможность более спокойно выбирать банки для обслуживания, подчеркнул представитель ФАС.
Обновлено в 06:31
Происшествия
В среду объявят результаты вскрытия жертв авиакатастрофы с Филевой
Прокуратура немецкого Дармштадта сообщила, что в среду станут известны первые результаты вскрытия жертв авиакатастрофы, в котором погибла совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 05:17
Футбол
Гриндель покинул пост президента Немецкого футбольного союза
Райнхард Гриндель покинул пост главы Немецкого футбольного союза. Об этом сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 08:59
Политика
Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко
"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:13
Хоккей
Салават Юлаев — Авангард 3:0 (1-й перерыв)
Обновлено в 00:32
Экономика
Названы самые высокооплачиваемые профессии
Самую высокую зарплату в нашей стране работодатели предлагают таким специалистам, как инженер-мехатроник (в автомобилестроении) и сварщик дуговой сварки - более 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Панин назвал россиян злобными уродцами
Обновлено в 07:09
Происшествия
Пьяную езду хотят приравнять к умышленному убийству
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ужесточить наказание для водителей, которые, сев за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, спровоцировали ДТП с жертвами.
Обновлено в 10:10
Общество
Вдова Малашенко Божена Рынска сменила фамилию
Рынска сообщила, что решила взять фамилию покойного мужа и попросила журналистов больше не называть её Боженой Рынска.
Обновлено в 03:16
Технологии
Термобатареи могут заменить литий-ионные аккумуляторы
Австралийский стартап Climate Change Technologies (CCT) разработал первую термобатарею (TED) для серийного производства.
Обновлено в 06:02
Политика
Госдума разрешит охотиться с луком
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес
20-летняя Алеся Кафельникова перенесла операцию на Бали
Обновлено в 08:36
Экономика
ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговли
Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.
Обновлено в 07:51
Общество
Книги о Гарри Поттере сожгли священники в Польше
Обновлено вчера в 14:20
Общество
Мосгорсуд вернул материалы дела об алиментах Дениса Глушакова
Мосгорсуд во вторник вернул жалобу на решение по размеру алиментов футболисту Денису Глушакову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках
Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Футбол
Эррера согласился сменить «МЮ» на «ПСЖ»
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера согласился перейти в "ПСЖ" на правах свободного агента.
Обновлено вчера в 09:43
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице
На портрете знаменитости видны следы жестоких побоев: потеки крови и синяки.
Обновлено в 04:18
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов
Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Весельная лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Весельная лодка «Акрос» российского путешественника Федора Конюхова перевернулась в Южном океане и получила повреждения.
Обновлено в 06:18