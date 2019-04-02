В Серии А отказались от проведения матчей в РождествоРИА Новости 05:40

В чемпионате Италии по футболу приняли решение не проводить матчи в Рождество по аналогу Boxing Day в английской премьер-лиге, сообщает Football Italia. По информации источника, эксперимент оказался неудачным в сезоне-2018/19, поэтому в следующем сезоне матчи в Рождество отменят.

В Серии А отказались от проведения матчей в Рождество

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