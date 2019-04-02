Футбол
В Серии А отказались от проведения матчей в РождествоРИА Новости 05:40
В чемпионате Италии по футболу приняли решение не проводить матчи в Рождество по аналогу Boxing Day в английской премьер-лиге, сообщает Football Italia. По информации источника, эксперимент оказался неудачным в сезоне-2018/19, поэтому в следующем сезоне матчи в Рождество отменят.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:12, Ашберн
Здоровье
Поставки антисептического спрея «Септолете-плюс» в Россию прекращены
Компания «КРКА-РУС» прекратила поставки в Россию антисептического спрея «Септолете-плюс», которого применяют при инфекциях полости рта и глотки, об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 11:14
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Политика
Роскомнадзор начал работу со СМИ по закону о защите госсимволов
Роскомнадзор приступил к профилактической работе со СМИ по исполнению закона о защите госсимволов.
Обновлено в 10:15
Футбол
Перес: новый «Сантьяго Бернабеу» станет ключевым объектом Мадрида
Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о планах реконструкции клубного стадиона «Сантьяго Бернабеу».
Обновлено в 10:19
Происшествия
В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
Китай не планирует покупать российские Су-57
Обновлено в 07:10
Происшествия
В Астрахани восьмилетний мальчик сбежал в «кругосветное путешествие»
Восьмилетний мальчик из Астрахани отправился в «кругосветное путешествие». Дома он оставил соответствующую записку.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Задержанный в РФ норвежский шпион собирал данные о подлодках
Задержанный в России по подозрению в шпионаже норвежец Фруде Берг обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках, сообщает «РИА Новости» во вторник, 2 апреля.
Обновлено в 09:43
Политика
Главы МИД стран НАТО обсудят аспекты «российской угрозы»
Главы МИД стран НАТО обсудят в Вашингтоне "весь спектр угроз со стороны России", включая инцидент в Солсбери, события в Керченском проливе и Крыму, заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.
Обновлено в 11:29
Политика
Начальник УМВД по Курской области подал в отставку
Обновлено в 09:36
Происшествия
На западе Украины начался бунт из-за забора на границе с Румынией
О начале бунта на западе страны говорится на сайте Государственной пограничной службы Украины.
Обновлено в 09:56
Общество
Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды
Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.
Обновлено в 11:06
Хоккей
«Сарыарка» выиграла третий матч в серии против «СКА-Невы»
Обновлено в 11:40
Спорт
Российским лыжникам могут запретить соцсети
Членам сборной России по лыжным гонкам могут запретить пользоваться соцсетями во время ответственных стартах сезона, рассказала «Известиям» сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе.
Обновлено вчера в 16:00
Общество
К визиту Медведева в поликлинике Перми впервые купили туалетную бумагу
В рамках рабочего визита в Пермь премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил городскую поликлинику №2. Как рассказали очевидцы изданию «Эхо Москвы Пермь», в честь визита главы правительства творился аншлаг, а в туалетах медицинского учреждения впервые появилась туалетная бумага.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова
Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве
Обновлено в 07:17
Общество
В Польше священники сожгли книги о Гарри Поттере
Обновлено вчера в 15:11
Общество
Фролов выиграл суд у Началовой по делу на 20 млн рублей
Обновлено в 10:33
Космос
Ионный двигатель — будущее пилотируемых миссий?
Выходом из ситуации может стать мощный электрический ракетный двигатель, принцип работы которого построен вокруг создания реактивной тяги на базе ионизированного газа, разогнанного до высоких скоростей в электрическом поле.
Обновлено вчера в 18:24
Кино
Умер известный режиссер Вадим Гемс
Обновлено в 09:34
Экономика
ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание
В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева»
Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.
Обновлено в 06:25
Политика
Собчак прекратила финансирование Партии перемен
Обновлено в 07:55
Политика
Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко
"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:13
Общество
Свидетельство СНИЛС больше не выдают
Свидетельства ОПС, выданные до вступления в силу нового порядка сохраняют свое действие, не нуждаются в обмене и уравнены в документами подтверждающим регистрацию в системе персучета.
Обновлено в 11:39