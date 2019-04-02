Футбол

В Серии А отказались от проведения матчей в РождествоРИА Новости 05:40

В чемпионате Италии по футболу приняли решение не проводить матчи в Рождество по аналогу Boxing Day в английской премьер-лиге, сообщает Football Italia. По информации источника, эксперимент оказался неудачным в сезоне-2018/19, поэтому в следующем сезоне матчи в Рождество отменят.
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В Серии А больше не будут проводить матчи на Рождество

Sport24.ru06:26

Итальянский чемпионат отказался проводить матчи на Рождество

Советский спорт05:50

В Италии больше не будут проводить Boxing Day

Soccer.ru03:42

Итальянская серия А больше не будет проводить матчи на Рождество

Матч ТВ05:36

В Италии отказались от проведения матчей в Рождество

Чемпионат05:07

Италия откажется от матчей в период Рождества

Спорт-Экспресс05:50

Серия А отказалась от матчей в Рождество

Sports.ru04:25
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:12, Ашберн
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Футбол

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Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о планах реконструкции клубного стадиона «Сантьяго Бернабеу».
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Восьмилетний мальчик из Астрахани отправился в «кругосветное путешествие». Дома он оставил соответствующую записку.
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Происшествия

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Задержанный в России по подозрению в шпионаже норвежец Фруде Берг обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках, сообщает «РИА Новости» во вторник, 2 апреля.
Обновлено в 09:43
Политика

Главы МИД стран НАТО обсудят аспекты «российской угрозы»

Главы МИД стран НАТО обсудят в Вашингтоне "весь спектр угроз со стороны России", включая инцидент в Солсбери, события в Керченском проливе и Крыму, заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.
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Обновлено в 08:09
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На западе Украины начался бунт из-за забора на границе с Румынией

О начале бунта на западе страны говорится на сайте Государственной пограничной службы Украины.
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Общество

Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды

Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.
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«Сарыарка» выиграла третий матч в серии против «СКА-Невы»

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Российским лыжникам могут запретить соцсети

Членам сборной России по лыжным гонкам могут запретить пользоваться соцсетями во время ответственных стартах сезона, рассказала «Известиям» сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе.
Обновлено вчера в 16:00
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К визиту Медведева в поликлинике Перми впервые купили туалетную бумагу

В рамках рабочего визита в Пермь премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил городскую поликлинику №2. Как рассказали очевидцы изданию «Эхо Москвы Пермь», в честь визита главы правительства творился аншлаг, а в туалетах медицинского учреждения впервые появилась туалетная бумага.
Обновлено в 10:43
Происшествия

Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова

Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
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Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве

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Общество

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Выходом из ситуации может стать мощный электрический ракетный двигатель, принцип работы которого построен вокруг создания реактивной тяги на базе ионизированного газа, разогнанного до высоких скоростей в электрическом поле.
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ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание

В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.
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В Москве сотрудница полиции случайно ранила себя из пистолета

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Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева»

Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.
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Собчак прекратила финансирование Партии перемен

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Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко

"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
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Общество

Свидетельство СНИЛС больше не выдают

Свидетельства ОПС, выданные до вступления в силу нового порядка сохраняют свое действие, не нуждаются в обмене и уравнены в документами подтверждающим регистрацию в системе персучета.
Обновлено в 11:39
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