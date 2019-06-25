Общество
В Сергиевом Посаде возобновил работу хлебокомбинатРИА Новости 04:04
Хлебокомбинат в Сергиевом Посаде, который из-за финансовых проблем приостановил свою работу в мае, возобновил производство, заявил зампред правительства Московской области Вадим Хромов.
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Планируем предоставить предприятию рассрочку по оплате энергоресурсов. За ночь на предприятии произвели 5,9 тонн или 13,8 тыс. единиц продукции. Завод в ближайшее время должен выйти на достаточный объем производства.
— Андрей Разин, российский политикТАСС 04:20
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Сергиево-Посадский хлебокомбинат возобновил работу после решения финансовых проблем
Агентство Москва04:01
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