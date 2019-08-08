По мнению Стаматовича, сербы, проживающие в Косово и Метохии, получили бы таким образом гражданство России.

с чего всё началось

Председатель партии "Здоровая Сербия", бывший кандидат в президенты страны, Милан Стаматович предложил подписать межгосударственный договор, который передаст Косово в своеобразное пользование России. Только таким путем Сербия, по мнению политика, может сохранить эту территорию в своем составе.

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