По мнению Стаматовича, сербы, проживающие в Косово и Метохии, получили бы таким образом гражданство России.

с чего всё началось

Председатель партии "Здоровая Сербия", бывший кандидат в президенты страны, Милан Стаматович предложил подписать межгосударственный договор, который передаст Косово в своеобразное пользование России. Только таким путем Сербия, по мнению политика, может сохранить эту территорию в своем составе.

Баскетбол Сборная России обыграла Венесуэлу на турнире в Италии Сборная России одержала победу над Венесуэлой (69:54) на международном турнире в Италии.

Авто Модели Renault Logan и Sandero сменят поколение в 2020 году Как стало известно, Renault Logan следующей генерации получил внутрикорпоративный индекс XJI, Sandero — XJF.

Общество Из-за рекламы ветклиники о кастрации неверных мужей возбудила дело ФАС В отношении общества защиты животных «Ответ» возбудило уголовное дело Управление Федеральной антимонопольной службы России по Санкт-Петербургу.

Экономика Блогеры повлияли на выбор почти половины покупателей люкса в России К покупателям "люкса" аналитики относили тех людей, которые за предыдущие 12 месяцев (исследование проводилось с середины декабря 2018-го по 19 января 2019-го) потратили в среднем на персональные предметы роскоши € 39 тыс. Размер "чека" таких покупателей вырос за прошедший год — в 2017-м он составлял € 37 тыс. "Вес" блогеров в России оказался выше среднемирового уровня на 41%.

Футбол Семак: «Динамо» стало сильнее, «Зенит» ждёт тяжёлый матч Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о сильных сторонах московского «Динамо», с которым сине-бело-голубым предстоит сыграть в 5-м туре Российской Премьер-Лиги.

Политика Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет Впервые с 2015 года Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство.

Экономика Сбербанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма» «Союзмультфильм» и Сбербанк попросили правительство поддержать покупку банком 80% одноименной дочерней компании киностудии — ООО «Союзмультфильм», сообщают Forbes и РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Антона Силуанова Дмитрию Медведеву.

Политика Крымские татары ответили на слова Эрдогана о статусе полуострова "Эрдогану прежде чем делать заявления в отношении крымских татар и статуса Крыма, хотя бы стоило поинтересоваться о настроениях самих крымских татар в Крыму и начать уже диалог с представителями народа из Крыма, а не с изгоями, сбежавшими из Крыма", - резюмировал Умеров.

Гаджеты Смартфоны Oppo на мировом рынке оказались популярнее iPhone Компания Samsung является лидером на рынке с результатом 75,1 млн проданных смартфонов, а следом за ней расположилась Huawei – 58,7 млн устройств.

Происшествия Актер Дэнни Трехо спас ребенка из разбившейся машины Американский актер мексиканского происхождения Дэнни Трехо помог спасти ребенка из автомобиля, который попал в ДТП.

Кино Маколей Калкин отреагировал на планы переснять «Один дома» Исполнитель роли Кевина Маккалистера в комедии "Один дома" Маколей Калкин посмеялся над планами Disney переснять картину.

Происшествия Задержан водитель автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском В Краснодарском крае задержан 41-летний водитель экскурсионного автобуса, попавшего в аварию, в результате которой погибла женщина и двое детей, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления СКР.

Футбол Тун — Спартак 2:3 «Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».

Шоу-бизнес Ксения Собчак опубликовала фотографию с Квентином Тарантино Тарантино рассказал Собчак о своих впечатлениях от похорошевшей Москвы, в которую он приезжал еще в 2004 году.

Армия и оружие США выведут свои силы из зоны проведения операции Турции в Сирии Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении вывести силы США с севера Сирии, где Турция планирует новую военную операцию, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Наука Alkahest: «Белки молодой крови останавливают болезнь Альцгеймера» В недавних испытаниях Alkahest протестировала набор GRF6019 на пациентах с болезнью Альцгеймера, у которых проявились слабые или умеренные признаки деменции.

Общество В России впервые заметили сельдяного короля В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.

Футбол Ромелу Лукаку стал игроком «Интера» Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку переедет в чемпионат Италии.