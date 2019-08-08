По мнению Стаматовича, сербы, проживающие в Косово и Метохии, получили бы таким образом гражданство России.

с чего всё началось

Глава партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович выступил с предложением передать Косово в пользование России. Об этом сообщает EurAsia Daily. По мнению политика, если установить российское управление в Косово, сербы, проживающие в этом регионе, смогли бы получить гражданство России.

Общество Названа зарплата российских космонавтов В "Роскосмосе" не стали называть конкретных цифр, но заявили, что российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладом астронавтов из NASA и других космических агентств.

Общество В МИД Финляндии восхитились спокойствием россиян в очередях за визами В МИД Финляндии восхитились спокойным и порядочным поведением россиян, которые стоят в очередях на получение финской визы.

Политика Эрдоган вновь заявил о непризнании Крыма частью России Турция отказывается признавать легитимность воссоединения Крыма с Российской Федерацией, заявил президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Политика МИД осудил призывы немецких СМИ к участию в незаконных акциях в Москве Ранее в комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщили, что 27 июля в Twitter-аккаунте Deutsche Welle был размещён прямой призыв к участию в несанкционированной акции.

Политика В Совфеде сообщили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму В недавних протестных акциях в Москве "есть признаки внешнего вмешательства в суверенные дела России", заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов на заседании рабочей группы.

Армия и оружие Истребители США «перехватили» российские Ту-95 у Аляски «Два истребителя F-22 и два самолёта CF-18 при поддержке самолёта дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, военно-транспортного самолёта C-130 Hercules и самолёта-заправщика KC-135 обнаружили и перехватили два самолёта Ту-95 в зоне опознавания противовоздушной обороны Аляски и Канады», — говорится в сообщении.

Культура В Русском музее открывается выставка картин Константина Сомова Предыдущая персональная выставка картин Сомова состоялась в Русском музее 50 лет назад.

Кино Скончался французский режиссер Жан-Пьер Моки В своем парижском доме в возрасте 90 лет скончался известный французский кинорежиссер Жан-Пьер Моки.

Политика США нашли новую альтернативу «Северному потоку — 2» Власти США решили в среднесрочной перспективе создать альтернативу российскому газопроводу «Северный поток — 2» и уже нашли подходящую кандидатуру — трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt).

Интернет Ошибка в WhatsApp позволяет исправлять чужие сообщения Специалисты по кибербезопасности сообщили, что нашли ряд уязвимостей в популярном мессенджере WhatsApp, которые позволяют хакерам изменять сообщения как в групповых, так и в приватных чатах.

Общество В России впервые заметили сельдяного короля Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.

Политика Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем Президент Украины Владимир Зеленский и патриарх Константинопольский Варфоломей во время своей встречи в Стамбуле не подписали совместное заявление, сообщает «ВВС News Украина» в четверг, 8 августа.

Шоу-бизнес Виктория Боня рассказала о неудачном опыте с уколами красоты В одном из интервью Виктория Боня рассказала, почему ей пришлось отказаться от уколов красоты.

Происшествия Экс-президента Киргизии Атамбаева задержали Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан, передает корреспондент "Интерфакса".

Армия и оружие Появилось видео первого полета российского беспилотника «Охотник» Министерство обороны РФ опубликовало на YouTube видео испытательного полета нового тяжелого ударного беспилотника "Охотник".

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Происшествия Москвич подарил матери билеты на «Царя Эдипа» и убил ее По версии следствия, Максим подарил матери билет на спектакль "Царь Эдип", чтобы выманить ее из квартиры.

Технологии «Медуза»: центр при управделами президента продает сервисы по деанонимизации россиян Главный научно-исследовательский вычислительный центр (ГлавНИВЦ) при управлении делами президента продает сервисы, которые позволяют найти информацию о любом человеке.

Экономика Правительство утвердило план перехода к эталонным тарифам ЖКХ Правительство России утвердило план мероприятий о переходе на расчет тарифов на тепло и воду с использованием эталонных значений.

Происшествия Автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть жертвы По данным экстренных служб, автобус упал в кювет после столкновения с джипом. Отмечается, что в автобусе находились более 40 человек.

Политика Зеленский попросил Путина повлиять на ситуацию на Донбассе Украинский президент Владимир Зеленский телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным затронул проблему обострения ситуации на востоке Украины, где 6 августа от разрыва мины погибли четверо военнослужащих Украины.