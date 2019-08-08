Политика

В Сербии предложили передать Косово РоссииBFM.ru 10:07

Глава партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович выступил с предложением передать Косово в пользование России. Об этом сообщает EurAsia Daily. По мнению политика, если установить российское управление в Косово, сербы, проживающие в этом регионе, смогли бы получить гражданство России.
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с чего всё началось

Сербский политик предложил передать Косово в пользование России

По мнению Стаматовича, сербы, проживающие в Косово и Метохии, получили бы таким образом гражданство России.
Евразия Daily05:52

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Косово предложили отдать России

Lenta.ru09:04

Председатель сербской партии предложил временно передать Косово России

РБК11:53

Сербский политик предложил передать Косово России

Известия10:16

В Сербии предложили отдать Косово России

Взгляд.ру09:06

В Госдуме отреагировали на предложение отдать Косово в пользование России

ФАН08:29

Сербский политик предложил передать Косово России

Газета.Ru08:13

Сербский политик предложил передать Косово в пользование России

Евразия Daily05:52
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:07, Вашингтон
Общество

Названа зарплата российских космонавтов

В "Роскосмосе" не стали называть конкретных цифр, но заявили, что российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладом астронавтов из NASA и других космических агентств.
Обновлено в 12:10
Политика

Фигурант «дела 27 июля» обвинил Навального в вовлечении в беспорядки

Обновлено в 12:42
Общество

В МИД Финляндии восхитились спокойствием россиян в очередях за визами

В МИД Финляндии восхитились спокойным и порядочным поведением россиян, которые стоят в очередях на получение финской визы.
Обновлено в 10:08
Авто

Toyota анонсировала старт продаж новой Toyota GR Supra в России

Уже завтра, 9 августа, в России начнутся продажи новой Toyota GR Supra.
Обновлено в 09:55
Политика

Эрдоган вновь заявил о непризнании Крыма частью России

Турция отказывается признавать легитимность воссоединения Крыма с Российской Федерацией, заявил президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 03:52
Политика

МИД осудил призывы немецких СМИ к участию в незаконных акциях в Москве

Ранее в комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщили, что 27 июля в Twitter-аккаунте Deutsche Welle был размещён прямой призыв к участию в несанкционированной акции.
Обновлено в 11:06
Политика

В Совфеде сообщили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму

В недавних протестных акциях в Москве "есть признаки внешнего вмешательства в суверенные дела России", заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов на заседании рабочей группы.
Обновлено в 09:45
Армия и оружие

Истребители США «перехватили» российские Ту-95 у Аляски

«Два истребителя F-22 и два самолёта CF-18 при поддержке самолёта дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, военно-транспортного самолёта C-130 Hercules и самолёта-заправщика KC-135 обнаружили и перехватили два самолёта Ту-95 в зоне опознавания противовоздушной обороны Аляски и Канады», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:01
Культура

В Русском музее открывается выставка картин Константина Сомова

Предыдущая персональная выставка картин Сомова состоялась в Русском музее 50 лет назад.
Обновлено вчера в 23:20
Кино

Скончался французский режиссер Жан-Пьер Моки

В своем парижском доме в возрасте 90 лет скончался известный французский кинорежиссер Жан-Пьер Моки.
Обновлено в 11:59
Политика

США нашли новую альтернативу «Северному потоку — 2»

Власти США решили в среднесрочной перспективе создать альтернативу российскому газопроводу «Северный поток — 2» и уже нашли подходящую кандидатуру — трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt).
Обновлено в 10:14
Интернет

Ошибка в WhatsApp позволяет исправлять чужие сообщения

Специалисты по кибербезопасности сообщили, что нашли ряд уязвимостей в популярном мессенджере WhatsApp, которые позволяют хакерам изменять сообщения как в групповых, так и в приватных чатах.
Обновлено в 08:49
Футбол

«Тоттенхэм» арендовал Ло Чельсо

Обновлено в 12:44
Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Политика

Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский и патриарх Константинопольский Варфоломей во время своей встречи в Стамбуле не подписали совместное заявление, сообщает «ВВС News Украина» в четверг, 8 августа.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес

Виктория Боня рассказала о неудачном опыте с уколами красоты

В одном из интервью Виктория Боня рассказала, почему ей пришлось отказаться от уколов красоты.
Обновлено в 01:25
Происшествия

Александр Агеев признался в убийстве Михаила Круга

Обновлено вчера в 16:41
Происшествия

Экс-президента Киргизии Атамбаева задержали

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 09:22
Армия и оружие

Появилось видео первого полета российского беспилотника «Охотник»

Министерство обороны РФ опубликовало на YouTube видео испытательного полета нового тяжелого ударного беспилотника "Охотник".
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

В Северодвинске зафиксировали скачок радиации после взрыва на полигоне

Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Москвич подарил матери билеты на «Царя Эдипа» и убил ее

По версии следствия, Максим подарил матери билет на спектакль "Царь Эдип", чтобы выманить ее из квартиры.
Обновлено в 09:50
Технологии

«Медуза»: центр при управделами президента продает сервисы по деанонимизации россиян

Главный научно-исследовательский вычислительный центр (ГлавНИВЦ) при управлении делами президента продает сервисы, которые позволяют найти информацию о любом человеке.
Обновлено в 12:47
Экономика

Правительство утвердило план перехода к эталонным тарифам ЖКХ

Правительство России утвердило план мероприятий о переходе на расчет тарифов на тепло и воду с использованием эталонных значений.
Обновлено в 09:51
Происшествия

Автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть жертвы

По данным экстренных служб, автобус упал в кювет после столкновения с джипом. Отмечается, что в автобусе находились более 40 человек.
Обновлено вчера в 16:36
Общество

Алибасов подал иск к производителю «Крота» и «Ашану»

Обновлено в 06:11
Политика

Зеленский попросил Путина повлиять на ситуацию на Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным затронул проблему обострения ситуации на востоке Украины, где 6 августа от разрыва мины погибли четверо военнослужащих Украины.
Обновлено вчера в 05:08
Происшествия

Угроза повторных взрывов появилась под Ачинском. Объявлена эвакуация

Обновлено в 05:48
Здоровье

Медики назвали полезные свойства баклажанов

Врачи рассказали о полезных для организма свойствах баклажанов. Эксперты отметили низкую калорийность продукта, что важно для похудения.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Машина реанимации с пациентом попала в ДТП в Санкт-Петербурге

Обновлено в 12:11
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