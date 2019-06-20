В Сенате США прошли закрытые слушания по НЛОРидус 15:57

Сенаторы США обсудили в закрытом режиме проблему неопознанных летающих объектов (НЛО). Как сообщает Politico, представители ВМС рассказали на слушаниях о встречах пилотов с объектами, которые им не удалось опознать.

В Сенате США прошли закрытые слушания по НЛО

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