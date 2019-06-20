Политика

В Сенате США прошли закрытые слушания по НЛОРидус 15:57

Сенаторы США обсудили в закрытом режиме проблему неопознанных летающих объектов (НЛО). Как сообщает Politico, представители ВМС рассказали на слушаниях о встречах пилотов с объектами, которые им не удалось опознать.
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Американским сенаторам на секретном брифинге рассказали о возможных встречах военных пилотов с НЛО

Эхо Москвы16:03

Американский сенат провел закрытые слушания по НЛО

РИА Новости14:34

Американских сенаторов посвятили в тайну НЛО

Вести.Ru15:40

Сенат США провел закрытые слушания по НЛО

Известия15:24

Американские сенаторы обсудили встречи с НЛО на закрытом слушании

РЕН ТВ14:54

В сенате Конгресса США прошли слушания по вопросу НЛО

REGNUM14:49

Сенат США провел закрытые слушания по НЛО

Газета.Ru15:44
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 21:03, Вашингтон
Финансы

Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,8 млрд

Международные резервы РФ на 14 июня 2019 года составили 504,5 млрд долларов, что на 1,8 млрд долларов выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:17
Кино

Актер Том Фелтон рассказал о влечении Гарри Поттера к Драко Малфою

Британский актер Том Фелтон, известный по роли злодея Драко Малфоя в серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, рассказал о том, какие чувства его персонаж испытывал к главному герою.
Обновлено в 14:05
Здоровье

В правительстве предложили запретить травмировать цирковых животных

В конце 2018 года был принят закон «Об ответственном отношении к животным».
Обновлено в 20:39
Политика

Путин прокомментировал зарплаты чиновников и глав госкомпаний

Лучшим решением является движение в сторону повышения зарплат рядовых работников, заявил Владимир Путин во время прямой линии.
Обновлено в 07:30
Происшествия

К дому Алибасова приехала полиция

К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 14:19
Общество

МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг

Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.
Обновлено в 18:03
Армия и оружие

Иранские военные сбили американский беспилотник

Обновлено в 03:00
Здоровье

Диетолог: Жирную еду можно использовать для похудения

Обновлено в 15:32
Армия и оружие

Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии

Американские военные в ходе учений НАТО в Румынии по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий.
Обновлено в 15:16
Общество

Плату за отопление изменят в зависимости от этажности

С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина

В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
Обновлено в 15:42
Политика

Грузинская оппозиция начала штурм здания парламента в Тбилиси

Оппозиционные партии призвали своих сторонников прийти на митинг под здание парламента в Тбилиси, чтобы выразить протест в связи с участием российской парламентской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи Православия.
Обновлено в 14:19
Футбол

Салихамиджич заявил, что «Бавария» желает Хуммельсу всего наилучшего

Матс внес в эти успехи большой вклад. Мы желаем Матсу и его семье всего самого хорошего.
Обновлено в 18:42
Экономика

Акционеры «ЛУКОЙЛа» утвердили финальные дивиденды за 2018 год

Акционеры "ЛУКОЙЛа" на годовом собрании утвердили финальные дивиденды за 2018 год в размере 155 рублей на акцию, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 06:44
Здоровье

В Волгоградской области Роспотребнадзор выявил опасные пляжи

В результате тщательных разносторонних исследований выяснилось, что опасными оказались один пляж в Дубовке и один в Палласовке, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.
Обновлено в 11:30
Авто

В России продажи люксовых автомобилей упали на 12,2%

Обновлено в 11:08
Происшествия

В Мексике похитили американского студента

Прокуратура мексиканского штата Халиско сообщила об убийстве одного и похищении еще одного студента из США в крупном городе Гвадалахара на западе страны.
Обновлено в 18:57
Общество

Сергей Собянин поздравил с днем рождения Николая Дроздова

Обновлено в 13:17
Спорт

Российские саблистки завоевали золото на ЧЕ по фехтованию

Обновлено в 13:55
Футбол

Неймар не хочет возвращаться в Париж

В Испании сообщают, что нападающий ПСЖ Неймар больше не хочет иметь ничего общего с клубом и не намерен возвращаться в Париж.
Обновлено в 11:43
Космос

Ученые разрабатывают камеру для определения утечек на МКС

Обновлено в 18:34
Финансы

Россия разместит евробонды после смягчения риторики ФРС

Время для размещения близко к идеальному, учитывая вчерашние итоги заседания ФРС США (регулятор видит все больше аргументов в пользу смягчения политики) и крайне позитивную реакцию глобального долгового рынка, резкое снижение доходностей ценных бумаг Казначейства США и развивающихся рынков, перечисляет главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.
Обновлено в 06:45
Экономика

Путин попросил россиян не сердиться на него из-за маленьких зарплат

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, проходящей сегодня, 20 июня, попросил «не сердиться» жителей России, зарплаты которых в разы меньше, чем те, о которых говорит официальная статистика, сообщает РБК.
Обновлено в 07:25
Общество

В Совфеде оценили законопроект о продлении выплат нуждающимся семьям

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал внесённый в Госдуму законопроект о продлении до трёх лет выплат ежемесячного пособия по уходу за ребёнком для нуждающихся семей.
Обновлено в 12:58
Экономика

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
Авто

Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos

Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие

Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок

Пентагон ответил на предупреждения российских политиков, которые раскритиковали США за решение отправить на Ближний Восток дополнительный контингент войск, сообщает телеканал CNBC.
Обновлено в 19:11
Общество

На Гавайях построят гигантский телескоп на священной горе

Обновлено в 18:36
Наука

Ученые впервые записали пение редкого японского кита

Специалисты пытались записать пение японского кита на протяжении семи лет.
Обновлено в 06:35
Общество

Краевые власти помогут победителям конкурса «Лифт» реализовать их проекты

Профильные министерства правительства Хабаровского края помогут в реализации каждого проекта-победителя конкурса «Лифт», сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Обновлено в 04:17
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