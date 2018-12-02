Армия и оружие

В Сенате США предъявили Турции ультиматум из-за С-400
РИА Новости
17:00

"Если Турция хочет остаться в программе F-35, она должна отказаться от получения российских систем С-400", — заявил Инхоф, комментируя доклад, представленный недавно Пентагоном для конгресса США.
РИА Новости17:00

Подробнее о событии

Турция должна выбрать между С-400 и F-35 — американский сенатор

ФАН20:11

Турцию заставили выбирать между Россией и США

Lenta.ru19:22

В США предъявили Турции ультиматум из-за российских С-400

Газета.Ru18:06

В Сенате США предъявили Турции ультиматум из-за С-400

РИА Новости17:00

Турцию призвали сделать выбор между российскими С-400 и американскими F-35

Реальное времявчера в 01:32

Американский сенатор призвал Турцию сделать выбор между С-400 и F-35

Коммерсантъвчера в 01:02

В сенате США призвали Турцию выбрать между С-400 и F-35

РБК29 ноября в 20:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 21:48, Ашберн
Армия и оружие

Командующий Пятым флотом ВМС США найден мертвым

Обновлено в 21:04
Армия и оружие

Порошенко обвинил Россию в стягивании военных к украинской границе

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что Россия якобы развернула около украинской границы большую военную группировку.
Обновлено в 15:32
Армия и оружие

Cирия: режим прекращения огня на протяжении суток не нарушался

Режим прекращения огня в Сирийской Арабской Республике на протяжении минувших суток не нарушался.
Обновлено в 18:49
Армия и оружие

ВСУшник открыл стрельбу в центре Одессы

Стрелявший оказался офицером ВСУ, сообщает пресс-служба полиции.
Обновлено в 20:27
Армия и оружие

На Украине начались сборы резервистов в регионах

В областях Украины, где было введено военное положение, начались сборы резервистов, рассказал украинский президент Петр Порошенко.
Обновлено в 18:05
Армия и оружие

Появилось видео переброски Су-24 в Кронштадт вертолетом Ми-26

Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором запечатлена переброска фронтового бомбардировщика Су-24 с аэродрома Пушкин в Кронштадт при помощи вертолета Ми-26.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие

США обвинили Иран в испытании баллистической ракеты средней дальности

Соединенные Штаты вышли из ядерной сделки с Тегераном в начале мая.
Обновлено в 18:38
Армия и оружие

В ДНР заявили об усилении группировки ВСУ в Донбассе

Обновлено в 11:31
Армия и оружие

Минобороны показало пуск новой ракеты ПРО

Минобороны России показало видео успешного пуска обновленной ракеты для системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие

В Москве прошел финал армейского КВН на Кубок министра обороны

Обновлено в 18:43
Армия и оружие

Уссурийское суворовское военное училище празднует 75-летний юбилей

Обновлено в 20:12
Армия и оружие

Слет сержантов инженерных войск ВС РФ прошел в Тюмени

Третий слет сержантского состава инженерных войск ВС РФ прошел в Тюмени в училище им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова, 1 декабря сообщает официальный сайт Минобороны РФ.
Обновлено в 12:16
Армия и оружие

Боевик АТО: «Расстрелы мирных списывали на сепаратистов»

Обновлено в 20:01
Армия и оружие

США поставят Польше один дивизион ракетного комплекса HIMARS

Польша в ближайшее время вооружится американской ракетной системой High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS).
Обновлено в 21:01
Армия и оружие

Армения и Россия завершают подготовку контракта на поставки Су-30СМ

Обновлено в 08:44
ещё по теме
Джеймс Инхоф
Американский политик
American politician serving as the senior United States Senator from Oklahoma, a seat he was first elected to in 1994. A member of the Republican Party, he chaired the U.S. Senate Committee on Environment and Public Works from 2003 to 2007 and again from 2015 until 2017. Inhofe previously served seven years as the U.S. Representative for Oklahoma's SAFESUBST: congressional district and six as Mayor of Tulsa.
В НовостяхВ поиске Яндекса
F-35
Семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin в трёх вариантах: наземный истребитель для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлётом и вертикальной посадкой для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, и палубный истребитель для нужд ВМС США.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное