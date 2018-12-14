Политика
В Сенате США подготовили резолюцию по убийству Хашогги
В Сенате США подготовили резолюцию по убийству ХашоггиREGNUM16:56
Известно, что в резолюции, подготовленной девятью сенаторами-республиканцами, говорится об ответственности за убийство журналиста наследного принца Мухаммеда ибн Салмана.
REGNUM16:56
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Политика
Бутина признала вину по одному из пунктов
Обновлено в 11:50
Политика
Евросоюз решил продлить экономические санкции против России
Евросоюз продлил на полгода экономические санкции в отношении России, такое решение было принято 13 декабря на саммите ЕС, сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск.
Обновлено в 12:53
Политика
Болтон исключил встречу Трампа и Путина в ближайшем будущем
Встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным не состоится, пока не разрешится ситуация вокруг Черного моря, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.
Обновлено в 13:32
Политика
Путин: президентом может быть любой, но этому надо посвятить жизнь
Обновлено в 07:54
Политика
Владивосток стал столицей Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.
Обновлено в 13:38
Политика
В Киеве демонтируют памятник Суворову
Обновлено в 17:17
Политика
УПЦ получит автокефалию 6 января
Вселенский патриарх Варфоломей лично вручит томос об автокефалии УПЦ избранному предстоятелю объединенной православной церкви на Украине 6 января 2019 года.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
У границ России за год обнаружили 3 тысячи иностранных самолётов
Дежурные силы радиотехнических войск России в течение 2018 года обнаружили и сопроводили около 3 тыс. боевых иностранных самолётов.
Обновлено в 17:17
Политика
МИД России отреагировал на резолюцию ЕП против «Северного потока — 2»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала резолюцию Европарламента с призывом остановить реализацию проекта «Северный поток — 2».
Обновлено в 03:55
Политика
Российского историка объявили персоной нон грата в Латвии
В аэропорту Риги российскому историку Геннадию Бордюгову сообщили, что он объявлен персоной нон грата в Латвии.
Обновлено в 15:07
Политика
МИД России и Госдеп США обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом
Делегации внешнеполитических ведомств России и США провели 13 декабря в Вене переговоры по вопросам совместной борьбы с терроризмом, сообщает пресс-служба МИД России.
Обновлено в 16:56
Политика
Трамп оценил шансы своего импичмента
Возможность своего импичмента прокомментировал президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил в четверг, 13 декабря, в интервью Fox News.
Обновлено в 15:46
Армия и оружие
Россия обвинила Киев в готовящемся наступлении под Мариуполем
Обновлено в 07:14
Политика
Правительство Украины предложило ввести новые санкции против России
Правительство Украины внесет на рассмотрение Совета безопасности и обороны (СНБО) предложение о новых санкциях против РФ сроком на три года, сообщается на сайте украинского кабмина.
Обновлено в 12:24
Политика
Госдуме предложили «электронное обжалование» штрафов за нарушения ПДД
Законопроект об обжаловании в электронном виде постановления о штрафе за нарушение Правил дорожного движения (ПДД) внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, среди которых Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.
Обновлено в 16:56