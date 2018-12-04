Эффективно распоряжаться конфискатом Росимущество не может «из-за недостаточного нормативного регулирования», объясняют аудиторы: основные документы в этой сфере потеряли актуальность (например, базовое Положение об учете имущества неактуально уже десять лет в связи с ликвидацией Российского фонда федерального имущества, переставшего существовать в 2008 году).

с чего всё началось

Отмечается, что в первой половине текущего года Росимущество потратило на хранение конфиската 62 млн рублей при прибыли всего в 64 млн рублей. В Счётной палате также подчеркнули, что на продажу направляется менее 1% изъятого имущества. Как отмечается, существуют также проблемы с правовой базой.

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