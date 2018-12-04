Экономика
Отмечается, что в первой половине текущего года Росимущество потратило на хранение конфиската 62 млн рублей при прибыли всего в 64 млн рублей. В Счётной палате также подчеркнули, что на продажу направляется менее 1% изъятого имущества. Как отмечается, существуют также проблемы с правовой базой.
RT на русском03:37
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с чего всё началось
Эффективно распоряжаться конфискатом Росимущество не может «из-за недостаточного нормативного регулирования», объясняют аудиторы: основные документы в этой сфере потеряли актуальность (например, базовое Положение об учете имущества неактуально уже десять лет в связи с ликвидацией Российского фонда федерального имущества, переставшего существовать в 2008 году).РБКвчера в 23:00
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Экономика
ЦБ предложил разрешить россиянам временно не выплачивать ипотеку
Банк России предлагает разрешить гражданам временно приостанавливать выплаты по ипотеке в трудных жизненных ситуациях, сообщил первый зампред регулятора Сергей Швецов, выступая в Совете Федерации.
Обновлено в 13:35
Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики России
Что касается будущей траектории роста, то согласно базовому сценарию, сохранится тенденция постепенного снижения темпов потенциального роста российской экономики с 1,5% в 2017 году до минимума, равного 1,3%, в 2022 году.
Обновлено в 12:55
Энергетика
Reuters узнало о разногласиях России и ОПЕК о сокращении нефтедобычи
Участники сделки ОПЕК+ по-прежнему планируют утвердить общее уменьшение добычи нефти не менее чем на 1,3 млн баррелей в день, подтвердили Reuters четыре собеседника.
Обновлено в 13:31
Экономика
Прогноз Saxo Bank коснулся глобального транспортного налога
В сообщении инвестиционной финансовой организации говорится, что решение о введении всемирного транспортного налога может быть принято уже в 2019 году.
Обновлено в 12:49
Финансы
Минфин увеличит предложение на аукционах ОФЗ до 25 млрд рублей
На прошлой неделе Минфин сократил предложение на аукционах до 10 млрд руб.
Обновлено в 13:42
Экономика
В России может измениться вкус и качество пива
Как отмечает издание, представители "Балтики", Heineken и AB InBev Efes сообщили, что крупные пивовары поддержали предложение сократить минимальную норму солода в пиве.
Обновлено в 12:01
Экономика
Палладий рекордно подорожал до уровня золота
Палладий во вторник, 4 декабря, на спотовом рынке подорожал до рекордных $1233,82 за тройскую унцию (одна унция — 31 г), вплотную приблизившись к цене на золото — $1239,98 за унцию, сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 12:40
Экономика
На мировых рынках – эйфория, в России взлетела капитализация компаний
Американские фондовые индексы по итогам понедельника прибавили более 1%. Особо стоит выделить акции Apple, которые выросли на 3,5%, и Amazon, подорожавшие почти на 5%. Кстати, компания Джефа Безоса снова обошла по капитализации Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено в 11:25
Экономика
«Черкизово» купило «Алтайский бройлер» за 4,6 млрд рублей
АО "Алтайский бройлер" куплено у основного собственника белгородской группы компаний "Приосколье" Геннадия Бобрицкого.
Обновлено в 12:30
Финансы
Reuters: ЦБ хочет получать данные о крупных валютных сделках
Банк России хочет создать «канал коммуникации» на валютном рынке, чтобы оперативно получать данные о крупных финансовых сделках, которые могут сильно повлиять на курс рубля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в финрынке.
Обновлено в 10:46
Экономика
Владельцем 22,5% аэропорта «Жуковский» стал бывший глава АвтоВАЗа
При учреждении "Рампорт Аэро" в 2014 году ASG контролировала 75% минус одну акцию компании-оператора через ООО "Юнайтед Эйрпортс Менеджмент", но впоследствии ее доля снизилась до 22,5%. В октябрьском сообщении ASG говорилось, что она продала оставшиеся 22,5% руководству "Рампорт Аэро", но кому именно, не уточнялось.
Обновлено в 07:35
Экономика
Thomson Reuters сократит более 3 тыс. сотрудников к 2020 году
Медиахолдинг Thomson Reuters намерен сократить 3,2 тыс. сотрудников к 2020 году в рамках плана по оптимизации бизнеса и повышению эффективности работы.
Обновлено в 13:34
Экономика
Кабмин пересмотрит цены на жизненно важные лекарства
Правительство России приняло новую методику определения цен на жизненно необходимые и важнейшие препараты, следует из документа о внесении изменений в постановление правительства.
Обновлено в 11:40
Экономика
Долги работодателей по зарплате в России превысили 3,2 млрд рублей
Работодатели задолжали перед 46,7 тыс. человек. Из них 47% — сотрудники обрабатывающих производств, еще 20% работают в сфере строительства.
Обновлено в 09:43
Политика
Греф не ожидает в ближайшее время жестких санкций против российских банков
США в начале 2019 г. могут ввести санкции против одного-двух российских банков, не входящих в число лидеров рынка.
Обновлено в 12:45